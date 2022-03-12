 أطفال داعش - جيل العراق الضائع | تقارير جديدة | DW | 06.04.2022

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تقارير جديدة

أطفال داعش - جيل العراق الضائع

هناك عشرات الآلاف من "أطفال داعش" الذين بايعت عائلاتهم التنظيم. إنهم منبوذون اجتماعيا ووجودهم أصبح غير معترف به قانونيا في العراق بعد انهيار ما يسمى بالدولة الإسلامية.

Dokumentation Iraks verlorene Generation – Die Kinder des IS

Dokumentation Iraks verlorene Generation – Die Kinder des IS

لا يستطيعون الاستفادة من النظام الصحي بدون بطاقة شخصية ولا يحصلون على المساعدات الغذائية، ولا تتاح لهم فرصة الذهاب إلى المدرسة. يعطي هذا الفيلم الوثائقي الاستقصائي صوتا للأطفال القصر الذين أصبحوا منبوذين اجتماعياً في العراق الجديد، هناك عدد قليل فقط من المنظمات غير الحكومية تحاول مساعدتهم. يتجول فريق التصوير عبر المناطق التي دمرتها الحرب حول الموصل وفي كردستان العراق وشمال شرق سوريا. هناك يلتقون بجيل تحمّل حكم ما يسمى بالدولة الإسلامية وعايش الحرب والعنف الذي نتج عنها، وهذا الجيل يحاول الآن تأمين مستقبل يتراوح ما بين المقاومة والرغبة بالثأر.

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 02 أبريل/نيسان 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 02 أبريل/نيسان 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 02 أبريل/نيسان 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 03 أبريل/نيسان 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 04 أبريل/نيسان 2022 – 01:00 UTC
الخميس 05 أبريل/نيسان 2022 – 11:00 UTC
الخميس 05 أبريل/نيسان 2022 – 15:00 UTC
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