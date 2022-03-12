أطفال داعش - جيل العراق الضائع

لا يستطيعون الاستفادة من النظام الصحي بدون بطاقة شخصية ولا يحصلون على المساعدات الغذائية، ولا تتاح لهم فرصة الذهاب إلى المدرسة. يعطي هذا الفيلم الوثائقي الاستقصائي صوتا للأطفال القصر الذين أصبحوا منبوذين اجتماعياً في العراق الجديد، هناك عدد قليل فقط من المنظمات غير الحكومية تحاول مساعدتهم. يتجول فريق التصوير عبر المناطق التي دمرتها الحرب حول الموصل وفي كردستان العراق وشمال شرق سوريا. هناك يلتقون بجيل تحمّل حكم ما يسمى بالدولة الإسلامية وعايش الحرب والعنف الذي نتج عنها، وهذا الجيل يحاول الآن تأمين مستقبل يتراوح ما بين المقاومة والرغبة بالثأر.

مواعيد البث

DW عربية

الإثنين 02 أبريل/نيسان 2022 – 03:00 UTC

الإثنين 02 أبريل/نيسان 2022 – 07:00 UTC

الإثنين 02 أبريل/نيسان 2022 – 13:00 UTC

الثلاثاء 03 أبريل/نيسان 2022 – 09:00 UTC

الأربعاء 04 أبريل/نيسان 2022 – 01:00 UTC

الخميس 05 أبريل/نيسان 2022 – 11:00 UTC

الخميس 05 أبريل/نيسان 2022 – 15:00 UTC

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