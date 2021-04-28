أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي ودون أدوية

يعاني ما بين عشرين إلى ثلاثين مليون شخص في ألمانيا من ارتفاع ضغط الدم، وتصل النسبة إلى نصف السكان عند من هم فوق عمر الستين عاما. واللافت أن ثلث المصابين لا يعرفون شيئا عن إصابتهم، والتي قد تكون خطيرة ولها عواقب طويلة الأمد، وفق رابط أطباء أمراض القلب والأوعية الدموية في ألمانيا.

وينتشر هذا المرض في كل أنحاء العالم، ولذلك تعتبر الأدوية الخاصة به شائعة الاستخدام. ولكن لحسن الحظ هناك أطعمة تساعدنا في تخفيض ضغط الدم، وتغنينا عن الأدوية، وأبرز هذه الأطعمة:

1. المكسرات: كالجوز مثلا. تعتبر المكسرات عموما أطعمة مفيدة للقلب، وتساعد بالتالي في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

2. الفستق الحلبي: تناول حفنة من الفستق أثناء مشاهدة التلفزيون في المساء أمر رائع، ليس فقط بسبب طعمه اللذيذ، ولكن لأنه يخفض ضغط الدم المرتفع أيضا. تظهر الدراسات، كتلك التي أجراها قسم الصحة السلوكية الحيوية في جامعة بنسلفانيا أن تناول حفنة (حوالي 45 غراما) من الفستق يوميا، يؤدي إلى خفض ضغط الدم الانقباضي بما يصل إلى 4.8 ملم زئبقي.

3. عصير الشمندر: ضروري ليس فقط للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. لأنه يحتوي على فيتامينات مهمة مثل مجموعة فيتامينا ب وفيتامين أ وفيتامين سي. إضافة لاحتوائه على المغنيسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والحديد واليود والمنغنيز والصوديوم والزنك والنحاس والفوسفور.

وبحسب "مؤسسة القلب الألمانية"، فإن شرب حوالي نصف لتر من عصير الشمندر يوميا يمكن أن يخفض القيمة الأعلى المقاسة لضغط الدم الانقباضي بحوالي خمسة ملم زئبقي، وذلك لمدة 24 ساعة.

الملح والصحة

4. بعض الورقيات مثل الملفوف والهندباء وكذلك الفجل واللفت غنية بالنترات التي تتحول إلى نتريت عند تناولها، وهذه تساهم في توسيع الأوعية الدموية وتخفيض ضغط الدم.

5. تقول "مؤسسة القلب الألمانية" إن زيت الزيتون لا يقلل فقط من مخاطر الترسبات في الأوعية وتصلب الشرايين، وإنما له مفعول عجيب في خفض ضغط الدم. ويمكن خفضه بمعدل 48 في المائة عن طريق استهلاك زيت الزيتون، كما ذكرت صحيفة "الصحيفة الخاصة بالصيدلة" في ألمانيا.

6. تعتبر السبانخ، وهي خضروات ذات سعرات حرارية منخفضة، وسيلة جيدة لخفض ضغط الدم وبالتالي تمنع أمراض القلب والأوعية الدموية. إضافة لغناها بفيتامين ب وفيتامين سي، وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

7. الطماطم (البندورة): لا غنى عنها عندما يتعلق الأمر بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. فهي غنية بحمض الفوليك والبوتاسيوم والليكوبين، الذي يعتبر أحد أهم مضادات الأكسدة ويقوم بتحييد الجذور الحرة في جسم الإنسان. وبحسب الدراسات، يمكن أن تقلل الطماطم من ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 55 بالمائة.

لا غنى عن الطماطم عندما يتعلق الأمر بالوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

8. البازلاء: غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات ي، ب، وبيتا كاروتين، والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والكالسيوم والزنك. والبقوليات عموما، ومنها البازلاء، وبسبب غناها بالمغنيسيوم تجعل جدران الأوعية الدموية مرنة، مما يعني خفض ضغط الدم.

9. الثوم: ثبت أن قيمة ضغط الدم العلوي (ضغط الدم الانقباضي) تقل بمقدار 10 ملم زئبقي بعد الاستهلاك المنتظم للثوم.

وعموما، تذكر الجمعية الألمانية للتغذية أن اتباع نظام غذائي متوازن، يعتمد على الخضار والفواكه والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة والأطعمة النباتية الغنية بالبروتين ومنتجات الألبان قليلة الدسم، يخفض بالفعل ضغط الدم، ويغني عن الأدوية. ولكن يجب اتباع بعض النصائح البسيطة:

1. تناول الفواكه والخضروات الطازجة بدلا من المعلبات.

2. أكثِر من البقوليات مثل البازلاء والفول.

3. قلّل من تناول اللحوم الحمراء ومنتجات اللحوم المصنعة.

4. قلّل الملح بشكل عام إلى أقل من خمسة غرامات في اليوم.

5. استخدم الأعشاب والتوابل الخالية من الملح.

6. تناول الأسماك عالية الدسم والغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل الماكريل والرنجة والسلمون، مرة واحدة على الأقل أسبوعيا. كما أن أحماض أوميغا 3 تعمل كذلك على خفض الكوليسترول الضار في الدم.

7. تجنب المشروبات الكحولية فهي ترفع ضغط الدم.

ملاحظة: يحتوي هذا المقال على معلومات عامة حول هذا الموضوع الصحي فقط. وهو لا يغني بأي حال من الأحوال عن الذهاب إلى الطبيب.

حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم كيف ينشأ ضغط الدم؟ يضخ القلب الدم عبر الجسم، وبذلك ينشأ الضغط على جدران الأوعية والمعروف بضغط الدم. عند انقباض القلب يرتفع الضغط وهنا يكون ما يسمى بالضغط العالي للدم. وعند انبساطه يكون الضغط المنخفض للدم.

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ف.ي