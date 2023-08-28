"أطباء بلا حدود" تفقد الاتصال باثنين من موظّفيها باليمن

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الاثنين (28 أغسطس/آب 2028) في تصريح خاص بالوكالة أن المنظمة فقدت "الاتصال باثنين من موظفيها في محافظة مأرب في اليمن، أحدهما ألماني الجنسية والآخر من ميانمار"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جانبها قالت كل من كالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ورويترز أنهما تلقتا نسخة من بيان لمنظمة أطباء بلا حدود الهولندية تعلن فيه فقدان الاتصال باثنين من موظفيها في محافظة مأرب، أحدهما ألماني والآخر من ميانمار. ولم تشير المنظمة على الفور إلى مزيد من التفاصيل، حرصا على سلامة الموظفين، وفقا للبيان.

ونقلت الوكالة الألمانية عن مسؤول يمني قوله بأن مسلحين اختطفوا اثنين من منظمة أطباء بلا حدود في محافظة مأرب، وتم نقلهما إلى جهة مجهولة. وأضاف مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن الموظفين أحدهما يحمل الجنسية الألمانية والآخر من ميانمار، دون تفاصيل فورية بشأن هذه الحادثة.

وأكدت وكالة رويترز تلقي نسخة من بيان المنظمة.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الألمانية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وتعد محافظة مأرب، آخر معقل للحكومة اليمنية في شمال اليمن الذي يشهد حربًا منذ تسعة أعوام.



ويتعرّض موظّفو المنظمات الإغاثية الدولية بشكل متكرر لعمليات خطف أو قتل في اليمن على أيدي جماعات مسلّحة بينها ما يعرف بـ" تنظيم القاعدة في جزيرة العرب "، استغلّت الفوضى الناجمة عن الحرب للتمدّد في البلاد. وهذا الشهر، أفرج تنظيم القاعدة عن خمسة موظّفين لدى الأمم المتحدة خُطفوا في شباط/فبراير 2022.

وفي 21 تموز/يوليو الماضي، قُتل موظّف أردني الجنسية في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز في جنوب غرب اليمن.

وفي آذار/مارس 2022، خُطف اثنان من موظّفي "أطباء بلا حدود" أحدهما ألماني والثاني مكسيكي في محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن، وأُطلق سراحهما بعد أشهر.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، دب أ، رويترز)