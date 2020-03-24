 أطباء أتراك يخشون من تكرار سيناريو الموت الإيطالي في بلدهم | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

أطباء أتراك يخشون من تكرار سيناريو الموت الإيطالي في بلدهم

في تركيا أيضا ينتشر فيروس كورونا بسرعة كبيرة، والحكومة تطمئن السكان وتقول إن كل شيء تحت السيطرة. لكن أطباء يتحدثون عن تقصير كبير في محاربة تفشي فيروس كورونا.

مارة يرتدون أقنعة في إحدى أسواق مدينة اسطنبول للوقاية من فيروس كورونا 13 مارس/آذار 2020

أطباء أتراك يخشون من تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع ومواجهة تركيا لظروف مشابهة لإيطاليا

الحكومة التركية جادة في حربها ضد فيروس كورونا، هذا هو الاعتقاد السائد لدى شريحة واسعة من المجتمع التركي. ويبدو أن الحكومة قد اتخذت العديد من الإجراءات، ففي وقت مبكر تم إغلاق المدارس وإلغاء تظاهرات كبرى وإغلاق الحدود مع بلد المخاطر إيران، بل حتى فرض حظر التجوال على كبار السن الذين يتجاوزن الخامسة والستين.

مختارات

ووزير الصحة التركي يطلع الرأي العام على الوضع المتطور عبر تويتر: وأعلن بسرور عن عدد التجارب التي تم إجراؤها. وحتى المعارضة التي عادة تكون في خصام مع الحكومة التركية تبدو راضية عن تعامل الحكومة مع الأزمة.

الأطباء لهم نظرة أخرى

تحدثت دويتشه فيله DW مع أطباء يعالجون مرضى كورونا في مستشفيات تركية. والأطباء الذين يريدون جميعا الحفاظ على السرية يشككون ـ بعكس الرأي العام ـ بتجاوز أزمة كورونا، ويتحدثون بقلق عن تقصير هائل. "المشكلة لا تكمن في وفيات الفيروس. المشكلة هي العدد الكبير للمصابين. والعدد يرتفع بسرعة ـ وحتى في العالم بأسره لا توجد تجهيزات طبية كافية وأجهزة تنفس لمواجهة الإقبال"، يشكو طبيب لا يريد ذكر اسمه لأسباب عملية قانونية.

رجل تركي كبير السن يرقد في الفراس وأفراد أسرته بجانبه

حظر التجول مفروض على كبار السن الذين يتجاوزن الخامسة والستين

تجارب كورونا بضاعة نادرة

وزير الصحة التركي يؤكد للسكان إجراء ما يكفي من التجارب لضبط الفيروس: إذ جاء في تغريدة له "3.952 تجربة أُجريت في الساعات الـ 24 الأخيرة". لكن العديد من الأطباء يشيرون إلى العدد القليل جدا للتجارب، وبالتالي فإن العدد الخفي للمصابين بكورونا مرتفع جدا. "90 في المائة من مرضانا يخضعون حاليا لعلاج خاص بكورونا، لكن لم يتم تشخيص كوفيد 19 عند أي مريض، لأن التجارب لا تتم. فقط تجربة أو اثنتين تتمان لكل 100 شخص"، يقول طبيب يعمل في أحد المستشفيات الحكومية الكبرى، ويضيف "حتى لو ظهرت عوارض كورونا مثل الالتهاب في الرئتين والحمى والسعال، فإنه لا يتم إجراء تجارب"! وحتى أخصائي في الطب العام الذي يوجد في حجر صحي ونقل فيروس كورونا لزوجته وابنه يرى في العدد القليل للتجارب مشكلة رئيسية في محاربة الفيروس.

"سواجه أياما سيئة صعبة"

كما أن أطباء أتراك ينتقدون عدم الالتزام بإجراءات الحجر الصحي للمصابين بكورونا. ويقول موظف في مستشفى " أولئك الذين يتم الشك فيهم بحمل كوفيد 19 يتم عزلهم أولا في جناح منفصل عن المرضى الآخرين... لكن لا يمكن وصف ذلك كحجر صحي كامل، لأن أقارب المرضى يدخلون ويخرجون" وهم يزورونهم.

كما أن الأطباء يتحدثون عن مشكلة إضافية لا يعرفها الرأي العام التركي، وهي أن عدد الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الطبية المصابين بالفيروس مرتفع جدا. "لدينا زملاء مصابون يرقدون في أقسام العناية المركزة ويتنفسون عبر أجهزة التنفس الاصطناعي الطبية"، يقول جراح عام يعمل في مستشفى حكومي.

وهذا الجراح قلق لكون الناس يواجهون ظروفا مثل تلك السائدة في ايطاليا وفرنسا حيث يعم العجز في التعامل مع المرضى وكل الأسرة محجوزة. "سنواجه أياما سيئة صعبة، في إيطاليا يجب على الأطباء اتخاذ القرار بشأن من ينبغي أن يموت أو أن يبقى على قيد الحياة. أتساءل كيف يمكن ان اتخذ مثل هكذا قرار؟ إنني أشعر بالخوف من ذلك".

عمال يقومون بتعقيم مقاعد البرلمان التركي 13 مارس/ آذار 2020

تعقيم مقاعد البرلمان التركي لوقاية النواب من فيروس كورونا

عدم التعامل بجدية مع خطر الفيروس! 

ورغم مناشدات الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان للسكان بالبقاء في بيوتهم، فإن الكثيرين لا يتجاوبون مع هذه المناشدات، وكبار السن الذين فُرض عليهم حظر التجول يغادرون البيت. ورغم وقف المواصلات العامة لم يتغير شيء في حشود الناس بمدينة اسطنبول التي تضم 16 مليون نسمة، وفيديوهات مجموعات كبيرة تحتفل بأعراس تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي. "إذا كنا لا نريد فقدان الناس الكبار والمرضى، فلا يحق لأحد أن يغادر البيت. إنه حلنا الوحيد"، يشدد طبيب يرفض الإفصاح عن هويته

وطبيب آخر يريد استغلال الفرصة للتأكيد على الخطر الذي يشكله هذا الفيروس المستجد. ويقول بأن الكثير من الناس لا يأخذون خطر الفيروس على محمل الجدية، لأن بعض الفيروسات المشابهة تتسبب أيضا في نسبة عالية من الوفيات. وما يساهم في هذا الإدراك الخاطئ هو أن 80 في المائة من المصابين لا تظهر عليهم أعراض جدية.

أمينة آلغان/ م.أ.م

  • Eine junge Frau bepflanzt ihren Balkon (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    العامل النفسي مهم

    نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.

  • Entspannung auf dem Balkon (picture-alliance/S. Pilick)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة غير تقليدية في الشرفات

    مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.

  • Ein Frau liest daheim ein Buch (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    الكتاب خير رفيق

    نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

  • Sendung Check-in User (DW/S. Bonney-Cox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية

    إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

  • Wellness (picture-alliance/dpa/L. J. Nukari)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    منتجع صحي في منزلك

    هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.

  • Familienspiele (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/BilderBox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة عائلية

    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

  • Kochen (picture-alliance/Bildagentur-online)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    أطباق عالمية في مطبخك

    إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

  • Ein Hund faulenzt im Bett (picture-alliance/imagebroker/A. Sarti)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


مختارات

بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

بعد انتشار فيروس كورونا في العالم، منعت معظم البلاد السفر إليها ما أدى إلى إلغاء العديد من العطلات هذا العام. لا يعني العزل المنزلي بالضرورة ضياع الفرصة، هذه بعض النصائح للاستمتاع بالعطلة في المنزل من خلال الجولة المصورة (22.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

Pneumokokken

الالتهاب الرئوي "كوفيد 19".. قاتل مخادع يحير الأطباء 24.03.2020

هناك إجماع بين الأطباء أن 80 بالمائة من حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجّد ليست خطيرة. لكن إذا ما تطورت الأمور إلى مستوى الالتهاب الرئوي "كوفيد 19" فإن الأمر يختلف تماماً. لماذا؟

Türkei Bundeskanzlerin Merkel zu Besuch in Istanbul

بسبب كورونا.. عقد قمة ألمانية فرنسية تركية عبر دائرة تلفزيونية 14.03.2020

في إجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تقرر عقد القمة بين أنغيلا ميركل ورجب طيب إردوغان وإيمانويل ماكرون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وتتناول القمة موضوعي سوريا وأزمة الهجرة على الحدود اليونانية التركية.

Washington US Präsident Donald Trump

لماذا اتبعت دول عربية وصفة ترامب ضد كورونا؟ 26.03.2020

يراهن الرئيس ترامب على عقار كلوروكين كعلاج فعّال ضد فيروس كورونا، شأنه في ذلك شأن عدد من الدول العربية التي اشترت مخزونا هائلا من هذا العقار. فما هي حقيقة هذا العقار وما مدى فاعليته؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  