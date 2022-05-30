 أضخم صفقة لسيمنز.. مصر تطور شبكة قطاراتها بتقنية ألمانية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 30.05.2022

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سياسة واقتصاد

أضخم صفقة لسيمنز.. مصر تطور شبكة قطاراتها بتقنية ألمانية

اتفاق شركة سيمنز الألمانية مع الحكومة المصرية على بناء شبكة سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة بطول ألفي كيلومتر، وإقامة منظومة قطارات شاملة، سلط الضوء على أهمية هذه الصفقة لضخامة تكلفتها، فما هي تفاصيل هذا المشروع الهام؟

تريد مصر ربط مدنها الساحلية الهامة، بالقاهرة والمراكز الداخلية الأصغر

تريد مصر ربط مدنها الساحلية الهامة، بالقاهرة والمراكز الداخلية الأصغر

قالت مجموعة سيمنز الألمانية للتكنولوجيا التي تتخذ من ميونخ مقرا لها، إن مصر وقعت عقدا مع وحدتها لصناعات السكك الحديدية وشركائها في كونسورتيوم وأضافت سيمنز أن الاتفاق بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر وتحالف من شركة سيمنز موبيلتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب، سيُنشأ بموجبه سادس أكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم.

مختارات

يبدو أن التغير في هيكلة قطاع الطاقة، بات يشكل ضغوطا على شركة سيمنز من أجل إلغاء وظائف في ألمانيا والعالم. وتراجعت أرباح قطاع الطاقة في الشركة بنسبة 40 بالمائة العام المالي الماضي في حين لاقت هذه السياسة انتقادات نقابية.

أحد أبرز قادة الاقتصاد في ألمانيا يحذر من تصاعد القومية وقبولها اجتماعيا وينبه إلى أنها تشكل خطرا على الاقتصاد الألماني. رئيس شركة "سيمنز" يقول إن تصريحات رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "البديل" ذكّرته بالحقبة النازية.

وقعت شركة سيمنس الألمانية عقداً بمليارات الدولارات مع مصر لإنشاء خط قطار فائق السرعة يربط البحر الأحمر بالمتوسط. ووصف المدير التنفيذي للشركة المشروع بأنه "قناة سويس على قضبان". فما تفاصيل المشروع؟

يبدو مشروع خط قطار فائق السرعة في مصر، الذي سينفذ بمساعدة شركة سيمنس الألمانية، طموحا على الورق. لكن سكك الحديد تعاني بشدة في مصر، ولا يمكن لخط فاخر أن ينقذها. وسياسيون ألمان يوجهون انتقادات لوضع حقوق الإنسان هناك.

في حين وصف رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في بيان "إنها أكبر طلبية في تاريخ الشركة" وأضافت سيمنز أن حصة الشركة التابعة لها في المشروع تبلغ 8.1 مليار يورو (8.69 مليار دولار) وتتضمن العقد المبدئي بقيمة 2.7 مليار يورو للخط الأول الموقع في الأول من سبتمبر أيلول 2021.

شبكة قطارات متطورة

ويعد المشروع جزءا من استثمارات مصر الواسعة في البنية التحتية للنقل على مدى السنوات القليلة الماضية. وبمجرد اكتمالها، ستتألف شبكة القطارات فائقة السرعة في مصر من ثلاثة خطوط للسكك الحديدية، أحدها خط يربط بين سواحلها على البحر الأحمر والبحر المتوسط، والخطان المعلنان اليوم.

صحيفة تاغيس شبيغل الألمانية سلطت المزيد من الضوء على هذا المشروع الضخم، مؤكدة أنه سيكون سادس أكبر نظام قطار سريع في العالم. وستقوم الشركة الألمانية ببناء وتزويد مصر بتكنولوجيا متطورة للسكك الحديدية وكذلك عشرات القطارات مقابل 8.1 مليار يورو.

وستسلم سيمنز عبر هذه الصفقة التي تعد الأضخم لها عبر تاريخها الصناعي الممتد منذ 175 عامًا، 41 قطارا فائق السرعة سيعمل على ربط المدن الرئيسية المصرية بالسواحل، بالإضافة إلى 94 قطارا متوسط السرعة للعمل بين الأقاليم والمحافظات، وأيضا 41 قطارا متطورا لنقل البضائع، كما يشمل العقد تجهيز البنية التحتية للسكك الحديدية وإقامة ثماني مستودعات ضخمة لتفريغ البضائع وساحات شحن مخصصة لتحميل البضائع، كما ينص العقد أيضا على صيانة واشراف تقني على هذه المنظومة لمدة 15 عاما.

رولاند بوش مدير شركة سيمنز

رولاند بوش مدير شركة سيمنز اعتبر الصفقة هي الأضخم منذ تأسيس الشركة

40 ألف وظيفة جديدة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حضر حفل التوقيع وأشاد من جهته بهذا المشروع، واصفا إياه بالحيوي، وبأنه "إضافة قيّمة لمنظومة النقل في مصر" و "بداية عهد جديد لنظام السكك الحديدية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وستوفر هذه المنظومة المتطورة حوالي 40 ألف فرصة عمل في مصر من أجل بناء وتشغيل ومتابعة خطوط السكك الحديدية.

وسيتم إنشاء 6700 فرصة عمل أخرى لموردين مصريين آخرين وفي قطاعات أخرى من الاقتصاد. ووفقًا لشركة سيمنز سيتمكن حوالي 90 بالمائة من سكان مصر من الوصول بسهولة ويسر إلىشبكة السكك الحديدية

 ، كما تشير المخططات إلى أن شبكة القطارات عالية السرعة ستشمل ثلاثة مسارات: "قناة السويس" ، التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2021 ، وهي طريق بطول 660 كيلومترا بين العين السخنة ومرسى مطروح والإسكندرية بالإضافة إلى ذلك، هناك طريقان للسكك الحديدية تم توقيع العقد لإنجازهما: طريق بطول حوالي 1100 كيلومتر بين القاهرة وأبو سمبل بالقرب من الحدود مع السودان يهدف إلى ربط العاصمة الجديدة بالمراكز الاقتصادية الصاعدة في الجنوب.

ووفقًا لشركة سيمنز، سيبلغ طول الطريق الثالث حوالي 225 كيلومترا. ويهدف خط السكك الحديدية هذا إلى جعل نقل البضائع والمواد بين ميناء سفاجا وداخل البلاد أكثر كفاءة واستدامة.

وتريد مصر ربط مدنها الساحلية الهامة، بالقاهرة والمراكز الداخلية الأصغر وسيتم ربط 60 مدينة في مصر بشبكة السكك الحديدية الجديدة، وسيشكل هذا المشروع تحديثا هاما لقطاع النقل البري المصري، وبخاصة قطاع السكك الحديدية والذي شهد حوادث مميتة في السنوات الأخيرة.

التصنيع في كريفيلد

وتمتلك الشركة خطوط تصنيع القطارات في مدينة كريفيلد الألمانية الواقعة في ولاية شمال الراين فيستفاليا، إذ بين موقع قناة WDR الألمانية أن القطارات ستصنع بشكل رئيسي في مصانع كريفيلد التابعة لسيمنز. وقال متحدث باسم سيمنز لـ WDR، إن هذه المشروع الهام يمثل أهمية كبيرة للشركة، بيد أنه استبعد أن تخلق هذه الصفقة أية وظائف جديدة في كريفيلد او ولاية شمال الراين فيستفاليا، حيث سيتم التصنيع عبر الموظفين والعمال الحاليين.

ومع ذلك، فإن تمويل الصفقة ما زال غير واضحا بحسب قناة WDR ومن غير المعلوم لغاية الآن من أين سيتم رصد أموال المشروع، في حين لم تصدر الدولة المصرية أيضا أية توضيحات، هذا ويعيش حوالي 30 مليون شخص في مصر تحت خط الفقر، بحسب بيانات حكومية. إلا أن الحكومة المصرية تتجه منذ فترة إلى إعادة بناء التحتية للبلاد من خلال مشاريع تكلف عشرات المليارات. 

أسهم سيمنز تنتعش

فوز سيمنز بهذه الصفقة رفع من أسهم الشركة. وأفادت وكالة "بلومبرغ" للانباء اليوم الاثنين، بأن أسهم شركة "سيمنز" ارتفعت بنسبة تصل إلى 6, 3 % في جلسة التعاملات الصباحية اليوم الاثنين (30 مايو/ أيار 2022)، بعد أن أفاد بيان صدر في مطلع الأسبوع بأن وحدة التنقل التابعة لها قد انتهت من العقد مع الهيئة القومية المصرية للأنفاق. وتُظهر الصفقة أن "سيمنز موبيليتي" مازالت تلعب دورا مهما في شركة الصناعات الهندسية العملاقة، حتى في ظل قيام الرئيس التنفيذي للشركة، رولاند بوش، بإعادة تعديل الشركة فيما يتعلق بأعمالها الرقمية. ومن شأن الصفقة المصرية أن تساعد في موازنة الخسائر الناتجة عن قرار الشركة مغادرة روسيا، وهي خطوة قالت "سيمنز" إنها ستؤدي إلى إلغاء طلبات تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات يورو.

ع.أ.ج/ ع.خ (دب ا، رويترز) 

  • Pointer telegraph (replica), 1847 (Siemens AG)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    بدأت مع التلغراف

    طور فيرنر سيمنس اكتشاف مؤشر البرق الكهربائي خلال عامي 1846 و1847. وقد شكل هذا الاختراع حجر الأساس لـشركة (Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske) التي أنشأها بالتعاون مع المهندس يوهان جورج هالسكي ببرلين، أكتوبر/ تشرين الأول1847. بوجود عشرة حرفيين لبناء الأجهزة في ورشة برلين.

  • Siemens workers in Charlottenburg, now part of Berlin (Siemens AG)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    من ورشة عمل إلى مصنع

    حققت الورشة نجاحاً ملحوظاً خلال العقود اللاحقة، إذ تحولت إلى شركة ذات إنتاج قياسي ضخم، كما أنشأت المحركات البخارية وطورت المولد. كما لحق ذلك العديد من الابتكارات كالمصباح القوسي واختراعات في مجال هندسة الطاقة.

  • Siemens cable ship Faraday (Siemens AG)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    التواصل عبر المحيطات

    نفذت شركة سيمنس العديد من المشاريع الطموحة، رغم فشل أول محاولة لوضع كابل تلغراف عبر البحر المتوسط في عام 1864 الذي تسبب بخسائر فادحة، غير أن الأخوة سمنس، فيرنر ووليام وكارل، نجحوا بربط أوروبا مع أميركا الشمالية بواسطة التلغراف مستخدمين سفينة كابلات اختصاصية (Faraday) في 1874-1875. وبذلك كانت الكابل الأول من ضمن الـ 16 آخرين في المحيط الأطلسي.

  • First electric tram, Lichterfelde near Berlin (Picture Alliance/AKG Images)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    زمن الخيول انتهى!

    في عام 1879، قام سيمنس وهالسكي بتجربة أول قطار كهربائي على مسار اختبار دائري بطول 300 متراً. وُضع في الخدمة النظامية في عام 1881 في ليشترفيلد ببرلين حيث استمروا بتطوير أعمالهم.

  • Werner von Siemens (Getty Images)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    رجل أعمال نزيه

    عُرف فيرنر سيمنس بنزاهته ونبله من خلال المبادرات الاجتماعية التي قام بها. إذ وضع نظام التأمين الاجتماعي لشركته وذلك بدفع معاشات للأرامل والأيتام والمتقاعدين. غادر فيرنر شركته رسمياً في عام 1890 وتوفي بعد ذلك بسنتين إثر إصابته بالتهاب رئوي عن عمر يناهز 75 عاما.

  • Siemensstadt (Siemens AG)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    حي جديد

    نمو وازدهار الشركة بشكل كبير سمح بتوسعها، فاشترت منطقة شبه مهجورة بشمال ما كان يعرف حدود برلين عام 1897، حيث أصبحت مركزاً للأعمال، وتم تأسيس منشآت سكنية ومعامل. وفي حلول عام 1914 ظهرت منطقة جديدة (Siemenssstadt) أومدينة سيمنس.

  • New Siemens headquarters in Munich (Getty Images/AFP/C. Stache)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    الانتقال إلى ميونيخ

    تحسباً لتقدم الجيش الأحمر (السوفيتي) إلى برلين، انتقلت أقسام من الشركة إلى ميونيخ، مولهايم، وهوف في شباط/ فبراير 1945. وفي أعقاب الحصار السوفييتي لبرلين، نُقل مقر الشركة كلياً إلى ميونيخ بينما بقي موقع برلين الغربي ثانوياً. دمجت Siemens & Halske مع الشركات الشقيقة الأخرى لتشكل Siemens AG في أكتوبر/ تشرين الأول 1966.

  • Siemens gas turbine in Berlin (Picture Alliance/dpa/D. Gust)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    المزيد من الإنتاج والمعامل ..انتشار عالمي

    المحركات التوربينية، أنظمة التشغيل الآلي، السكك الحديدية، محطات توليد الطاقة، أنظمة الإتصالات الخاصة، التكنولوجيا الطبية، آلات الغسيل، والكثير أيضاً. في أوائل ثمانينات القرن الماضي، انتشرت معامل سيمنس في 37 دولة مختلفة، وبعد 10 أعوام أصبح ثلثي المبيعات خارج ألمانيا.

  • Siemens employees with flags (picture-alliance/dpa)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    فضيحة سيمنس

    أُعتبرت فضيحة الرشوة والفساد في شركة سيمنس، التي ظهرت بين عامي 2006 و2008 الأكبر في تاريخ ألمانيا الصناعي. وقُدر حجم هذه الفضيحة بـ1.3 مليار يورو دُفعت لضمان عقود أجنية. فُصل العديد من المتورطين بهذه الفضيحة بالإضافة إلى استبدال الإدارة العليا للشركة.

  • Alstom TGV next to Siemens ICE (Picture Alliance/dpa)

    سيمنس.. من عصر البرقية إلى زمن الإنترنت

    عقود وصفقات كبيرة

    دفعت محطة السكك الحديدية الرئيسية في ألمانيا (DB) أكثر من 6 مليار يورو لبناء أسطول قطارات فائقة السرعة جديد، ويعتبر هذا العقد الأكبر في تاريخ الشركة. كما دفعت مصر مبلغاً يساويه لبناء أكبر محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز في العالم. كانت الشركة تأمل باستلام الشركة الفرنسية المنافسة (Alstom)، ولكنها اختارت عوضاً عن ذلك الشراكة في شركة (General Electric) ومقرها الولايات المتحدة. هيلكه فيشر/ ريم ضوا.