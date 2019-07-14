 ″أصدقاء″ الفيسبوك: علاقة مؤثرة أم مجرد رقم؟ | عالم المنوعات | DW | 20.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

"أصدقاء" الفيسبوك: علاقة مؤثرة أم مجرد رقم؟

قوائم "أصدقاء" البعض على الفيسبوك تحمل المئات وربما آلاف الأسماء، فهل يعني هذا زيادة في مشاعر الدعم وتراجع الشعور بالوحدة؟ دراسة وضعت "الصداقة الافتراضية" تحت المنظار، وخلصت لتعريف للصداقة الحقيقية وصلتها بعدد الأصدقاء.

Symbolbild Button Add as Friend (Fotolia/Thesimplify)

خلصت دراسة إلى أن وجود مئات الأصدقاء لأي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك لا يغني عن ضرورة وجود حفنة من الأصدقاء المقربين في الحياة الواقعية. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين لديهم بضعة أصدقاء يشعرون بنفس مقدار السعادة الذي يشعر به من لديهم أصدقاء أكثر إذا كان الكثير منهم عبر الانترنت.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدراسة توصلت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي شجعت الشباب على أن تكون لديهم شبكة أكبر من الأصدقاء ولكنها غير مقربة. ولكن بدلا من محاولة جمع الأصدقاء، أشار الباحثون إلى أن أفضل علاج للوحدة ربما يكون تمضية الوقت مع الأصدقاء المقربين.

مختارات

واعتمد العلماء بجامعة ليدز في دراستهم على بيانات استطلاعين للرأي، قامت بإجرائهما على شبكة الانترنت، منظمة بحثية غير ربحية، وشملا 1496 شخصا. وكشف المشاركون في الدراسة عن أعمارهم وتكوين شبكاتهم الاجتماعية ونوعيات التواصل الاجتماعي المختلفة لهم ومشاعرهم. وشملت الدراسة تفاصيل حول وتيرة تواصلهم مع أفراد أسرهم وجيرانهم وكيفيتها.

مشاهدة الفيديو 01:07

كيف يحدد الدماغ الاتجاهات في الواقع الافتراضي؟

وخلصت الدراسة إلى أن عدد الأصدقاء المقربين لشخص ما بدا أنه الأمر الوحيد الذي يؤثر على مدى رضاه عن حياته الاجتماعية. وقالت الدكتورة فاندي بروني دي برون وهي من المشاركين في إعداد الدراسة "الوحدة ليست مرتبطة بصورة كبيرة بعدد الأصدقاء الذين لديك، بقدر ارتباطها بصورة أكبر بكيفية شعورك تجاه أصدقائك". وأضافت "إذا شعرت بالوحدة، ربما يكون من الأفضل أن تقوم بتواصل إيجابي مع صديق بدلا من محاولة السعي لكسب أصدقاء جدد".

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الأكبر سنا يكون لديهم شبكات اجتماعية أصغر. وأوضحت الدراسة أن الشباب تكون لديهم شبكة اجتماعية أكبر، ولكنها لا تتألف من أصدقاء حقيقيين، مجرد أشخاص يعرفونهم ولا يساهمون في سعادتهم. وقالت دي برون إن بحثها توصل لنتائج مماثلة لدراسات أخرى تفيد بأن الأشخاص يشعرون بسعادة أكبر إذا كان الجزء الأكبر من أصدقائهم على شبكة الانترنت هم أصدقاء لهم على أرض الواقع. وأضافت" الصورة النمطية للتقدم في السن تصف البالغين الأكبر سنا في عدة ثقافات بالأشخاص الذين يشعرون بالحزن والوحدة". وأوضحت" ولكن الدراسة أظهرت أن شبكة الأصدقاء الأصغر التي يحظى بها الأكبر سنا لا تقوض من رضاهم الاجتماعي". ونشرت الدراسة في دورية " علم النفس والشيخوخة" الأمريكية.

ا.ف/ ط.أ   (د.ب.أ)

  • Baby mit Hund

    الأطفال والكلاب.. صداقة دائمة

    الكلاب من أكثر الحيوانات الأليفة التي تظهر رعايتها للأطفال

  • Bildergalerie - Hunde feiern Halloween

    الأطفال والكلاب.. صداقة دائمة

    من منا لا تأسره صورة طفل ومعه كلب؟!

  • Flash-Galerie Tierbabys

    الأطفال والكلاب.. صداقة دائمة

    عادة ما تلعب الكلاب الصغيرة مع الأطفال كما لو كانت جزء من عائلتهم.

  • Hunde im Kinderwagen

    الأطفال والكلاب.. صداقة دائمة

    الكلاب كائنات اجتماعية، وأكثر ما يؤلمها هو إهمال أصحابها لها فهي تحب الاستمتاع بالهواء الطلق برفقة أصحابها.

  • Hund im Pullover

    الأطفال والكلاب.. صداقة دائمة

    الكثير من القصص تؤكد على عمق العلاقة بين الكلاب والإنسان...وكم هي كثيرة القصص التي تتحدث عن إنقاذ كلب لإنسان في حاجة للمساعدة؟

  • Hunde-Therapie in Russland

    الأطفال والكلاب.. صداقة دائمة

    الكلاب والحيوانات الأليفة لها تأثير إيجابي على صحة الإنسان والكثير منها بات يستخدم كطريقة لعلاج الأطفال وكبار السن. الكاتب: هبة الله اسماعيل


مختارات

الأطفال والكلاب.. صداقة دائمة

تلعب الحيوانات الأليفة دورا هاما في حياة الأطفال خاصة في السنوات الأولى من عمرهم. والكلاب من الحيوانات المقربة للأطفال وتبدي اهتماما ورعاية بهم. (13.12.2014)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كيف يحدد الدماغ الاتجاهات في الواقع الافتراضي؟  

مواضيع ذات صلة

Afrika-Cup 2019 Halbfinale | Senegal - Tunesien

بعد الخسارة أمام السنغال.. مواقع التواصل تشتعل بمواساة نسور قرطاج 14.07.2019

بعد فشل المنتخب التونسي في التأهل إلى نهائي أمم أفريقيا المقامة في مصر أمام السنغال، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالمواساة والغضب من حكم المباراة لإلغاء قرار ضربة جزاء لصالح تونس في الوقت القاتل.

Belgien Humanoide Roboter Pepper und Zora

طبيب يبلغ مريضه بقرب وفاته عن طريق "روبوت" 11.03.2019

قام طبيب أميركي بإبلاغ مريضه بخبر وفاته خلال أيام، وذلك باستخدام روبوت مزود بشاشة فيديو. طريقة الإبلاغ أثارت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر البعض وسيلة الطبيب "غير إنسانية". فما الذي حدث بالضبط؟

Screenshot Facebook

"زواج مغربيتين" على الفضاء الأزرق يثير عاصفة 19.07.2018

ضجة كبيرة أثارها زواج مزعوم لفتاتين قيل إنهما مثليتان في المغرب. مواقع التواصل الاجتماعي انقسمت بين مؤيد ومعارض، وأعاد الجدل ملف الميول الجنسية في المغرب إلى الواجهة.

إعلان
Themenbild Facebook

 