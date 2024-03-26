روديغر والاتحاد الألماني يقدمان شكوى ضد صحفي بسبب "السبابة"

اتخذ النجم أنطونيو روديغر خطوات قانونية ضد اتهامه بـ"الإسلاموية" من قبل رئيس تحرير سابق لأشهر صحيفة بألمانيا. وكان يوليان رايشلت قد اتخذ من رفع روديغر أصبع السبابة في صورة بمناسبة رمضان إشارة على قربه من الإرهابيين.

قام كل من مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر والاتحاد الألماني لكرة القدم باتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد الصحفيين، الذي اتهم روديغر بـ"الإسلاموية" (التطرف الإسلامي)، بعدما نشر روديغر صورة له يُحيّ فيها متابعيه على موقع "انستاغرام" بمناسبة دخول شهر رمضان لعام 2024.

وفي الصورة، التي نشرها نجم الريال يوم 11 مارس/ آذار، ظهر روديغر ، وهو مسلم ملتزم، وهو جالس، جلسة الصلاة، على سجادة بيضاء ومرتديا جلبابا أبيض وطاقية بيضاء ويرفع أصبع السبابة الأيمن إلى الأعلى، في حركة معتادة لدى ملايين المسلمين عند النطق بالشهادتين، وعلق عليها: "فليتقبل الله صيامنا وصلواتنا".

وقدم روديغر شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في برلين ضد الصحفي يوليان رايشلت، رئيس التحرير السابق لصحيفة "بيلد"، أوسع الصحف الشعبية الألمانية انتشارا، كما أبلغ الاتحاد الألماني لكرة القدم القضية إلى المكتب المركزي لمكافحة جرائم الإنترنت (ZIT)، التابع لمكتب المدعي العام الرئيسي في فرانكفورت، بحسب وكالة الأنباء الرياضية (س ي د).

وكانت صحيفة بيلد، التي أقيل رايشلت من رئاسة تحريرها في خريف 2021، بسبب اتهامات من بينها سوء استغلال النفوذ، أول من تحدث عن هذا الأمر.

وكتبت بيلد على موقعها في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين أن الصحفي يوليان رايشلت (رئيس تحرير بيلد السابق) كتب يوم الأحد (24 مارس/ آذار 2024)، على بوابة إكس (تويتر سابقا) النص التالي: "إلى كل من لا يريد أن يفهم أن التحية الإسلاموية التي قام بها روديغر (يقصد رفع أصبع السبابة) هي تحية إسلاموية، فإن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الألمانية الداخلية) تسمي هذه الحركة "أصبع داعش" وتصنف رفع أصبع السبابة على أنها علامة واضحة على الإسلاموية".

وقالت بيلد إن كلام رايشلت هذا يجعل نجم دفاع ريال مدريد قريبا من الإرهابيين. ولم يرغب روديغر في البداية في التعليق لبيلد على الموضوع.

ويوم أمس الاثنين، كان رد فعل روديغر هو تقديم شكوى جنائية ضد رايشلت إلى مكتب المدعي العام في برلين. "بسبب الإهانة أو بالأحرى القذف والسب التحريضي مع التحريض الجماهيري على الفتنة"، حسبما جاء في الشكوى.

كما قدم الاتحاد الألماني لكرة القدم شكوى أيضا وأبلغ مكتب المدعي العام بتغريدة رايشلت باعتبارها "خطاب كراهية".

وتلقت بيلد رسالة من فريق المحامين لأنطونيو روديغر. وفي رسالة إلى ماريون هورن، رئيسة تحرير صحيفة بيلد، "حذروا" من "التصريحات التحريضية التي تضر بموكلنا"، بحسب ما كتب موقع بيلد.

رايشلت متمسك برأيه

وفي المقابل، تمسك الصحفي بوجهة نظره، بعدما كتب منشورا آخر في إكس في وقت متأخر من مساء أمس، قال فيه: "حتى عندما يتعلق الأمر بلاعب وطني شهير على وجه الخصوص، لا يمكنك السماح لنفسك بالترهيب. ما يستخدمه أنطونيو روديغر والاتحاد الألماني لكرة القدم هنا هو أساليب الترهيب"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

الداخلية الألمانية تدخل على الخط

ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية الألمانية إن لفتة روديغر "يجب أن يتم فهمها على أنها حالة إيمانية، وبالتالي يمكن تصنيفها على أنها لا تمثل مشكلة من حيث السلامة العامة". وأضافت وزارة الداخلية الألمانية بحسب ما نقلت صحيفة بيلد: "الأمر ينطوي على ذلك بغض النظر عن قيام الجماعات الإسلامية بإساءة استخدام هذا الرمز لأغراضها الخاصة".

وتابعت "رفع الإصبع يمكن أن يُنظر إليه على أنه علامة على التطرف السلفي أو الإسلاموي في سياقات معينة، إذا تعمدت الجهات الفاعلة استغلال هذا الالتباس". واختتمت الوزارة بيانها على أن "الأمر يعتمد على الحالة الفردية".

يذكر أن روديغر سيكون ضمن تشكيلة منتخب ألمانيا الأساسية بقيادة المدرب يوليان ناغلسمان، التي تخوض في فرانكفورت مساء اليوم الثلاثاء (26 مارس/ آذار 2024) ثاني تجاربها الودية أمام منتخب هولندا استعدادا لكأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل بألمانيا، بعدما فازت في تجربتها الأولى على منتخب فرنسا في ليون مساء السبت الماضي بهدفين دون رد.