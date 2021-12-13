أشهر فيلم كوري في التاريخ.. نجمة "بارازيت" تصاب بالسرطان

اشتهرت الممثلة الكورية الجنوبية بارك سو دام بدورها في فيلم "بارازيت" (أو طُفيلي)، الحائز على أهم جوائز الأوسكار لعام 2020 كأفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو أصلي، لكنها اليوم باتت تعاني وضعا صحياً صعباً بعد تشخيصها بمرض سرطان الغدة الدرقية الحليمي، وهو أكثر أنواع هذا السرطان شيوعاً.

الخبر أعلنته شركتها في تصريح رسمي نقلته وسائل الإعلام، ومن المتوقع أن يؤثر سلباً على خططها لترويج فيلمها الجديد "سبيشال ديلفري"، وذكرت الشركة أن الممثلة تشكر كل من تضامنوا معها وكذلك طاقم الفيلم على دعمهم لها لتجاوز هذا الظرف الصعب. وستعمل الممثلة حالياً على العلاج حتى تعود مستقبلاً وفق ما ذكرته الشركة.

وكان فيلم "بارازيت" للمخرج بونغ جون هو، وهو مصنف في إطار الكوميديا السوداء- الدراما، أول فيلم غير إنجليزي في التاريخ، يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم، وذلك إلى جانب جائزة أفضل فيلم أجنبي.

ويتطرق الفيلم لموضوع الصراع الطبقي في كوريا الجنوبية ويوجه نقدا لنظام العدالة الاجتماعية في كوريا. وفاز بعدة جوائز أخرى عبر العالم منها أربع جوائز رئيسية في مهرجان كان. ويُتوقع أن تعود الممثلة قريباً نظراً لأن هذا النوع من السرطانات لا يمثل خطراً كبيراً، ونقلت شبكة CNN عن الخدمة الوطنية البريطانية للصحة أن 9 من أصل 10 أشخاص يستمرون على قيد الحياة خمس سنوات على الأقل بعد إصابتهم بهذا السرطان الذي يصيب عادة النساء أقل من 40 عاماً.

وأدت الممثلة دور شابة تنحدر من وسط فقير، تقوم بتقمص دور مربية أطفال، حتى تستطيع الحصول على عمل لدى أسرة غنية، وذلك إلى جانب جلّ أفراد أسرتها الذين حصلوا على عمل لدى الأسرة ذاتها عبر الاحتيال عليهم، لكن التعايش بين الأسرتين لم يستمر وانتهى بشكل دراماتيكي.

ع.ا