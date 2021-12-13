أشهر فيلم كوري في التاريخ.. نجمة "بارازيت" تصاب بالسرطان

اشتهرت الممثلة الكورية الجنوبية بارك سو دام بدورها في فيلم "بارازيت" (أو طُفيلي)، الحائز على أهم جوائز الأوسكار لعام 2020 كأفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو أصلي، لكنها اليوم باتت تعاني وضعا صحياً صعباً بعد تشخيصها بمرض سرطان الغدة الدرقية الحليمي، وهو أكثر أنواع هذا السرطان شيوعاً.
الخبر أعلنته شركتها في تصريح رسمي نقلته وسائل الإعلام، ومن المتوقع أن يؤثر سلباً على خططها لترويج فيلمها الجديد "سبيشال ديلفري"، وذكرت الشركة أن الممثلة تشكر كل من تضامنوا معها وكذلك طاقم الفيلم على دعمهم لها لتجاوز هذا الظرف الصعب. وستعمل الممثلة حالياً على العلاج حتى تعود مستقبلاً وفق ما ذكرته الشركة.
وكان فيلم "بارازيت" للمخرج بونغ جون هو، وهو مصنف في إطار الكوميديا السوداء- الدراما، أول فيلم غير إنجليزي في التاريخ، يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم، وذلك إلى جانب جائزة أفضل فيلم أجنبي.
ويتطرق الفيلم لموضوع الصراع الطبقي في كوريا الجنوبية ويوجه نقدا لنظام العدالة الاجتماعية في كوريا. وفاز بعدة جوائز أخرى عبر العالم منها أربع جوائز رئيسية في مهرجان كان. ويُتوقع أن تعود الممثلة قريباً نظراً لأن هذا النوع من السرطانات لا يمثل خطراً كبيراً، ونقلت شبكة CNN عن الخدمة الوطنية البريطانية للصحة أن 9 من أصل 10 أشخاص يستمرون على قيد الحياة خمس سنوات على الأقل بعد إصابتهم بهذا السرطان الذي يصيب عادة النساء أقل من 40 عاماً.
وأدت الممثلة دور شابة تنحدر من وسط فقير، تقوم بتقمص دور مربية أطفال، حتى تستطيع الحصول على عمل لدى أسرة غنية، وذلك إلى جانب جلّ أفراد أسرتها الذين حصلوا على عمل لدى الأسرة ذاتها عبر الاحتيال عليهم، لكن التعايش بين الأسرتين لم يستمر وانتهى بشكل دراماتيكي.
ع.ا
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في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021
"باد لاك بانغينغ أور لوني بورن"
توّج المخرج الروماني رادو جوده في البرليناله بجائزة "الدب الذهبي" عن فيلمه "Bad Luck Banging or Loony Porn"، ويتناول التنمر على امرأة بسبب فيديو إباحي في الإنترنت. يظهر الممثلون وهم يضعون الكمامات ويهدف موضوع الفيلم الانتقادي إلى نزع القناع عن النفاق الاجتماعي. وقال جوده إن "المشاهدين مدعوون إلى إجراء مقارنة بين فاحشة الفيديو الإباحي والفحش العام والنفاق في المجتمع".
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في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021
الدب الفضي: "ويل أوف فورتشن أند فانتاسي"
نال المخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي الجائزة الكبرى للجنة التحكيم، "الدب الفضي" على فيلم: "ويل أوف فورتشن أند فانتاسي"،"عجلة الحظ والفانتازيا"، الذي يتكون من ثلاث حلقات تركز على شخصيات نسائية..
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في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021
جائزة لجنة تحكيم الدب الفضي: "السيد باخمان وتلامذته"
من أبرز الأعمال الألمانية في المهرجان وثائقي يتناول الاندماج الصعب للتلاميذ من أصول أجنبية بعنوان "مستر باخمان أند هيز كلاس". ويبلغ طول هذا الفيلم الوثائقي لماريا سبيث ما يقرب من أربع ساعات، في إطار يبعث على الأمل حول كيف بإمكان التعليم أن يغير كل شيء.
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في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021
جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج: "ناتشرال لايت"
يستكشف المخرج المجري دينيس ناجي الروح البشرية من خلال هذه الدراما من الحرب العالمية الثانية التي تدور أحداثها في عام 1943. يركز فيلم "Natural Light" على المعضلة الأخلاقية لجندي مجري متحالف مع ألمانيا النازية تم استدعاءه لتولي قيادة فرقته بعد كمين.
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في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021
جائزة الدب الفضي لأفضل مساهمة فنية، مونتاج: "فيلم شرطي"
قوة الشرطة هي واحدة من أكثر المؤسسات إثارة للجدل في المكسيك. يستكشف المخرج ألونسو رويزبالاسيوس معنى أن تكون شرطياً في مكسيكو سيتي في هذا الإنتاج من نتفلكس.
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في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021
قصة حب مع روبوت
جائزة الدب الفضي لأفضل أداء تمثيلي: الألمانية مارين إيغرت عن دورها في "أيم يور مان" ( I’m Your Man) للمخرجة ماريا شريدر التي برزت في مسلسل "أنورثوذكس" عبر "نتفليكس". الفيلم يتناول قصة حب بين رجل آلي يشبه الإنسان (يؤدي دوره دان ستيفنز) وباحثة عزباء.
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في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021
"فوريست - آي سي يو إيفريوير"
جائزة الدب الفضي لأفضل أداء تمثيلي في دور ثانوي: المجرية ليلا كيزلينغر عن دورها في "فوريست - آي سي يو إيفريوير" (I See You Everywhere) ، إذ فتنت اللجنة بأدائها الذي كان "قوياً ولا يُنسى ".
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في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021
جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو: "إنتروداكشن"
جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو: "إنتروداكشن" (Introduction) لهونغ سانغسو (كوريا الجنوبية) على الرغم من أن قصة "المقدمة" بسيطة نسبياً، إلا أن اللجنة كانت مفتونة برواية القصص، والتي من خلالها "يتم الكشف عن حقيقة خفية للحياة البشرية بشكل مفاجئ وواضح". ريم ضوا/ إليزابيث غرنيير