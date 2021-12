أشهر فيلم كوري في التاريخ.. نجمة "بارازيت" تصاب بالسرطان

في صور ـ الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي 2021

"فوريست - آي سي يو إيفريوير"

جائزة الدب الفضي لأفضل أداء تمثيلي في دور ثانوي: المجرية ليلا كيزلينغر عن دورها في "فوريست - آي سي يو إيفريوير" (I See You Everywhere) ، إذ فتنت اللجنة بأدائها الذي كان "قوياً ولا يُنسى ".