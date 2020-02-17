 أشد أنواع الصداع ألماً.. كيف تتخلص من الصداع العنقودي؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 24.04.2020

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صحة

أشد أنواع الصداع ألماً.. كيف تتخلص من الصداع العنقودي؟

يعرف كثير من الناس الصداع النصفي وصداع التوتر. لكن ماذا عن الصداع العنقودي؟ ولماذا لا تساعد مسكنات الآلام التقليدية على التخلص منه؟

الصداع - الصورة من الأرشيف

الصداع العنقودي.. مرض صعب لا تنفع معه المسكنات التقليدية

الصداع العنقودي من أشد أنواع الصداع ألماً حسب ما يصفه موقع "مايو كلينيك" الطبي، ويسمى بهذا الإسم لحدوث نوبات الصداع مجتمعة وعلى فترات متقاربة، مما يتسبب بآلام شديدة لمن يعانون منه. وقد يعرف المريض فترة هدوء بدون هذا الصداع قد تستمر لأشهر أو سنوات، يعود بعدها الصداع العنقودي بشكل قوي قد يصل لثمان نوبات في اليوم، والتي قد تستمر لأسابيع أو شهور.

أعراض الصداع العنقودي

تنقل وكالة الأنباء الألمانية عن مختصين أن النوبة الواحدة قد تستمر من 15 إلى 180 دقيقة، وتتسم بآلام شديدة في عين واحدة أو حولها على جانب واحد من الرأس. ويضيف موقع "مايو كلينيك" أنه في بعض الأحيان تصاحب أعراض أخرى الصداع العنقودي مثل إفراز الدموع واحتقان أو سيلان الأنف واحمرار العين بالإضافة إلى التعرق وتورم العينين.

ووفق المعطيات العلمية، يصاب الرجال بالصداع العنقودي أكثر من النساء، وتبدأ بوادره الأولى في الظهور على الأغلب في أوائل العقدين الثاني والثالث.

يتسبب هذا النوع من الصداع في الكثير من الصعوبات لمن يعانون منه، فهو يظهر بدون سابق إنذار ويضطر الشخص إلى التوقف عن ممارسة أنشطته اليومية والانسحاب من المواقف الاجتماعية. لكن بحسب موقع "مايو كلينيك" تأتي أغلب النوبات ليلاً بعد النوم بساعة أو اثنتين، ومعظم النوبات تتكرر يومياً في نفس الموعد.

أسباب الصداع العنقودي

بحسب موقع "مايو كلينيك" لا توجد أسباب معروفة لحدوث الصداع العنقودي، فعلى عكس الصداع النصفي أو صداع التوتر لا تتسبب عوامل مثل التغذية أو الضغط العصبي أو تغير الهرمونات في حدوثه.

في بعض الحالات قد تُسبب بعض أنواع أدوية القلب صداعاً عنقودياً لمن يستخدمونها، كما يزيد التدخين والمشروبات الكحولية من خطر الإصابة به. وفي حالات أخرى يكون الأمر وراثياً.

كيف يعالج الصداع العنقودي؟

مختارات

آلام الصداع النصفي تستمر في بعض الأحيان عدة أيام يصاحبها تحسس من الضوضاء والضوء. علماء من الولايات المتحدة يعتقدون أنهم توصلوا إلى معرفة أحد أسباب ظهور الصداع النصفي المفاجئ. (29.10.2016)

على نطاق أوسع بين الفتيات تنتشر الشكوى من آلام الصداع المزمن، في أوساط التلاميذ في ألمانيا. كشفت عن ذلك دراسة أجراها المركز الألماني لمعالجة آلام الأطفال في مستشفى داتلن للأطفال والمراهقين. (07.06.2019)

ينصح الخبراء بتجنب مسكنات الألم، طالما كان تحمل الألم ممكنا. كما أن تحذيرات طبية أطلقتها دوائر صحية تفيد بتجنب أدوية معينة وذلك لقلة فعاليتها وخطورتها، فيما يؤكد البعض أن هنالك بدائل لمسكنات الألم من رحم الطبيعة. (30.09.2016)

لحسن الحظ فإن الصداع العنقودي يمكن معالجته بمجرد تشخيص الطبيب له. وفي العادة تُستخدم أدوية من مجموعة التريبتانات المعالجة للصداع النصفي سواء عن طريق الحقن أو بُخاخة الأنف.

في الحالات الشديدة قد يصف الأطباء أدوية علاج قصور الدورة الدموية أو الليثيوم الذي يوصف في العادة لمرضى الاكتئاب. من جهة أخرى يفضل بعض الأطباء استخدام العلاج بالأكسجين، وهو من طرق العلاج الناجحة والآمنة كما يصفها موقع "مايو كلينيك".

في حالات نادرة جداً يضطر الأطباء إلى التدخل الجراحي عندما لا تنجح جميع طرق العلاج الأخرى.أما مسكنات الآلام التقليدية فهي لا تجدي نفعاً ضد الصداع العنقودي لأنها تحتاج للكثير من الوقت حتى يبدأ مفعولها في الظهور.

وبسبب التأثير السلبي للصداع العنقودي على حياة الشخص المصاب، يُنصح بزيارة طبيب نفسي في حالة ظهور أعراض الاكتئاب أو الإحباط بسبب الآلام المستمرة. كما يُنصح بكتابة أوقات النوبات ومدتها والأعراض المصاحبة لها في مذكرة حتى يستطيع الطبيب الإطلاع عليها.

س.ح/إ.ع

  • Müdigkeit (Symbolbild)

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    هل تشعر دوما بالأرق والتعب؟ هذا يعني أن جسمك يعاني من نقص في السوائل. يبادر العديد من الناس إلى شرب القهوة كوسيلة مضادة للتعب. إلا أن الكافيين يجفف بدوره الماء في الجسم. لذا ينصح عوضا عن ذلك بتناول كأس من الماء، لأن أملاحه المعدنية ستمنحك قسطا من الطاقة.

  • Krankheit Kopfschmerzen

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    صداع الرأس وآلام المفاصل هي أيضا علامات على جفاف الجسم. وكرد فعل على ذلك يقوم المخ بإفراز الناقل العصبي الهستامين وهو هرمون حيوي مسؤول عن توزيع كميات الماء في الجسم. وكتحذير عن نقص المياه في الجسم يتسبب هذا الهرمون في ظهور الآلام.

  • Mundtrockenheit Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    جفاف الفم والشفاه يعني أن جسمك يعاني نقصا كبيرا في الماء. لذلك سارع بشرب كأس من الماء فورا لترطيب الغشاء المخاطي للفم. هذا سيساعد على إفراز اللعاب الضروري لعملية المضغ والهضم. لكن تجدر الإشارة أن بعض العقاقير والأمراض تسبب أيضا جفاف الفم.

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    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    من الضروري الحفاظ على رطوبة دائمة للجلد ، فنقص المياة يؤدي إلى تعرق أقل وبالتالي إلى جفاف الجلد. وهذا ما يجعل مسامات الجلد مليئة بالرواسب والملوثات.

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  • Verdauungsprobleme Symbolbild

    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

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    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    يحتاج كل كيلوغرام من جسم الإنسان إلى 30 ميليليتر من الماء. شخص يبلغ وزنه 70 كيلوغراما يحتاج إلى ليتيرين من الماء يوميا. وقلما تقلصت نسبة استهلاك الماء تتقلص معها أيضا عضلات الجسم. ينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء خاصة لمن يمارس الرياضة بانتظام وذلك تجنب الإصابة بشد عضلي.

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    مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء على الصحة والجمال

    الإحساس المفرط بالجوع ليلا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من اضطرابات في النوم. إذ أن ذلك قد يعني أن جسمك يعاني من نقص فادح في السوائل. ينصح بتناول الماء في أوقات متفرقة في اليوم وهذا ما يجنب الإحساس بالشهية في آخر الليل.

    الكاتب: س.ع


 

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