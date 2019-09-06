أشبه بمعجزة.. سيدة بعمر الـ73 تنجب توأما

أنجبت سيدة هندية تدعى ايراماتي مانجاياما، وتبلغ 73 عاما من العمر، طفلتين توأم، ما يجعلها أكبر أم حديثة في العالم. وتحقق حلم السيدة الهندية، والذي يبلغ عمر زوجها 80 عاما، بالحمل والإنجاب نتيجة لإجرائها تلقيحا صناعيا، بعد أن أنجبت جارتها البالغة 55 من العمر عن طريقه.

ولم يقرر الأطباء إجراء مانجاياما للتلقيح الصناعي إلا بعد التأكد من أن صحتها تسمح لها بتحمل أعباء الحمل والولادة، ثم المتابعة الدورية لمؤشراتها وتغذيتها وحالة قلبها. واتسمت عملية الولادة القيصرية للتوأم بالصعوبة بسبب سن الام، إذ أجرى عملية التوليد فريق من 10 أطباء بولاية اندهرا برادش الهندية.

وأكد المشرف على الفريق الطبي، اوماشنكار ساناكايالا، على سلامة الأم وأطفالها معتبرا ما حدث "معجزة علمية وإنجازا للطب الحديث"، مصحوبا بـ "توفيق إلهي"، على حد تعبيره. وأضاف الطبيب قائلا: "بفحص شهادة المدرسة الأصلية للأم، وجدنا أن تاريخ ميلادها هو الأول من شهر يوليو/تموز عام 1946".

ومن جانبها عبرت الأم عن فرحتها الشديدة بتوأمها حيث قالت: "أنا سعيدة للغاية، فقد استجاب الله لدعواتنا"، وفقا لوكالة ايانس الهندية للأخبار.

ووفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن سيدة إسبانية هي من حطمت الرقم القياسي لأكبر أم حديثة في العالم، حيث أنجبت طفلها وهي في الـ 66 من عمرها في عام 2006، والآن تبدو الفرصة متاحة للسيدة الهندية للحلول مكانها في هذا السجل.

د.ب (د ب أ)