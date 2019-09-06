أشبه بمعجزة.. سيدة بعمر الـ73 تنجب توأما

أنجبت سيدة هندية تدعى ايراماتي مانجاياما، وتبلغ 73 عاما من العمر، طفلتين توأم، ما يجعلها أكبر أم حديثة في العالم. وتحقق حلم السيدة الهندية، والذي يبلغ عمر زوجها 80 عاما، بالحمل والإنجاب نتيجة لإجرائها تلقيحا صناعيا، بعد أن أنجبت جارتها البالغة 55 من العمر عن طريقه.
ولم يقرر الأطباء إجراء مانجاياما للتلقيح الصناعي إلا بعد التأكد من أن صحتها تسمح لها بتحمل أعباء الحمل والولادة، ثم المتابعة الدورية لمؤشراتها وتغذيتها وحالة قلبها. واتسمت عملية الولادة القيصرية للتوأم بالصعوبة بسبب سن الام، إذ أجرى عملية التوليد فريق من 10 أطباء بولاية اندهرا برادش الهندية.
وأكد المشرف على الفريق الطبي، اوماشنكار ساناكايالا، على سلامة الأم وأطفالها معتبرا ما حدث "معجزة علمية وإنجازا للطب الحديث"، مصحوبا بـ "توفيق إلهي"، على حد تعبيره. وأضاف الطبيب قائلا: "بفحص شهادة المدرسة الأصلية للأم، وجدنا أن تاريخ ميلادها هو الأول من شهر يوليو/تموز عام 1946".
ومن جانبها عبرت الأم عن فرحتها الشديدة بتوأمها حيث قالت: "أنا سعيدة للغاية، فقد استجاب الله لدعواتنا"، وفقا لوكالة ايانس الهندية للأخبار.
ووفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن سيدة إسبانية هي من حطمت الرقم القياسي لأكبر أم حديثة في العالم، حيث أنجبت طفلها وهي في الـ 66 من عمرها في عام 2006، والآن تبدو الفرصة متاحة للسيدة الهندية للحلول مكانها في هذا السجل.
د.ب (د ب أ)
-
بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
ضغط العمل
حين يشعر المرء أنه يتعرض للضغط، قد يستجيب جسده لما يعتبره خطراً، ويطلق الدماغ مواد كيماوية بما فيها الأدرنالين الذي يسرع نبضات القلب ويربك عمليات الهضم. هذا سيكون سبباً لفقدان الشهية وعدم الشعور بالجوع. لكن التعرض للضغط لفترة طويلة سيؤدي إلى نتائج عكسية، فيفرز الجسم مادة الكورتيزول التي تجعل الإنسان شرهاً.
-
بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
تعاطي الأدوية
كثير من الأدوية تسبب فقدان الشهية. أشهر تلك العقاقير هي المضادات الحيوية وعلاجات الفطريات وعلاجات تشنج العضلات. كما أن علاجات الأمراض العصبية عموماً، ومنها مرض باركنسون، تؤدي إلى فقدان الشهية. إذا فقدت الشهية فجأة، فراجع طبيبك ليفحص العلاجات التي تتعاطاها.
-
بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
نزلات البرد
حين يمرض الإنسان، يعمل جهاز مناعته بشدة لحماية الجسد من هجوم المرض، فيطلق مادة كيماوية تدعى سيتوكينس تجعل المرء يشعر بالإعياء وفقدان الشهية. إنها طريقة الجسد في إشعارك أنه بحاجة إلى راحة كي يعمل على محاربة المرض.
-
بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
الحمل
ينتظر من الحامل أن تأكل بما يكفي لفردين، لكن بعض النساء لا يملن للأكل، بل ينفرن حتى من رائحته وشكله. هذا سببه الغثيان المرافق للحمل، خاصة في مراحله الأولى. ومطلوب من المرأة أن تتجنب الطعام الدسم وتتناول خبز الشعير والخبز المحمص، فهي مغذية وأيسر هضماً.
-
بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
الشقيقة (الصداع النصفي)
صداع الرأس المستمر المعروف أحياناً بالصداع النصفي يُفقد المرء شهيته للطعام. لكن الشقيقة قد تسبب الغثيان والتقيؤ. وقد يفقد المرء رغبته في الطعام حتى بعد ذهاب الألم. في العادة، يعاني مرضى الشقيقة من فقدان الشهية لمدة يوم أو يومين بعد كل نوبة.
-
بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
فقر الدم (الأنيميا)
تحدث هذه الحالة حين يعجز الجسد عن توليد كريات الدم التي تحمل في العادة الأكسجين إلى أنحاء الجسم. نقص الكريات الحمراء يسبب الإعياء والضعف وقلة الشهية. إذا ظهرت عليك أعراض ضمنها آلام الصدر والصداع، فاطلب من طبيبك فحص دمك للتأكد من عدم وجود أنيميا فيه.
-
بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
التدخين وتعاطي المخدرات
التدخين وتعاطي المخدرات يؤدي لدى كثير من الناس إلى فقدان الشهية. تحدث هذه الحالة عادة لدى المدخنين بشراهة في الصباح بعد الاستيقاظ، وتمتد معهم إلى فترة ما بعد الظهر. لكن بعض المدخنين يفقدون الرغبة في الأكل بشكل شبه نهائي، ويقل طعامهم إلى حد كبير. مدمنو المخدرات يفقدون الرغبة نهائياً في الطعام وينحفون بشكل مخيف يعرضهم لأنواع الأمراض.
-
بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
تقدم العمر
أكثر من ربع كبار السن يفقدون قدراً كبيراً من شهيتهم للطعام بتقدم أعمارهم. فقدان الشهية سببه ضعف حاسة الشم والتذوق. وهذا يقلل الميل للطعام، بالتزامن مع التغيرات الهرمونية والأمراض المزمنة.
-
بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
السكري
إذا لم يتعامل مريض السكري بجدية مع حالته، فإنّ ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يدمر أعصاب الجسم، ومنها عصب فاغوس الذي يتحكم بأعصاب المعدة. حين لا يعمل هذا العصب بطريقة صحيحة، لن يعمل جهاز المريض الهضمي بدقة، ما يؤدي إلى فقدان الشهية.
-
بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
تلبك المعدة
حين يؤدي الأكل إلى إسهال أو انتفاخ البطن أو آلام المعدة، فسوف يفقد المرء شهيته. أحد أسباب هذه الأعراض هو تحسس الأمعاء المزمن، الذي يصيب الأمعاء الغليظة عادة. التهاب القولون والبنكرياس يمكن أن يكون سبباً لذلك.
-
بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
الاكتئاب
يعاني المصابون بالاكتئاب غالباً من فقدان الشهية ومن ارتباك عمليات الهضم، ويفقدون نتيجة ذلك قدرتهم على النوم ويصابون بنحول عام، ما يفاقم حالة عدم الجوع لديهم. رغم ذلك يحدث لدى بعض المكتئبين عكس هذه الحالة، فيأكلون بشراهة ويزداد وزنهم بسرعة. المسؤول عن ذلك هو الدماغ الذي يفرز هرمون يدعى كورتيكوتروبين فيطلق العنصر CRF المسؤول عن الشعور بالجوع.
-
بعض الناس لا يجوعون لأسباب عديدة!
الشهية للطعام دليل سلامة البدن
رغم أن عصرنا يتسم بالخوف من البدانة الذي ينتاب أغلب الناس بسبب قلة الحركة الناجمة عن التطور التقني، لكنّ الشهية المفتوحة للطعام تبقى دليلاً على سلامة البدن وقدرة أجهزته على العمل بانتظام، فيحتاج إلى طعام يغذي خلاياه ويزوده بالطاقة. شهية طيبة للآكلين، وأمنيات بالشفاء لمن فقدوا شهيتهم للطعام. اعداد ملهم الملائكة
الكاتب: ملهم الملائكة