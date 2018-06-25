 ″أشبال الخلافة″.. قنابل ″داعش″ الموقوتة في السجون | سياسة واقتصاد | DW | 19.08.2018

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سياسة واقتصاد

"أشبال الخلافة".. قنابل "داعش" الموقوتة في السجون

يقضي فتيان عراقيون فترة حكمهم في السجن في إقليم كردستان العراق لارتباطهم بتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش"، لكن احتمال زيادة حدة تطرف بعضهم في السجن ما يزال يثير المخاوف.

Syrien Krieg - Rebellen mit IS-Flagge in Aleppo (Reuters/K. Ashawi)

"لا أعرف كم شخصاً من الحشد (الشعبي) قتلت"، يقول خيرالله ميزاديفان، 18 عاماً، عن المعارك التي خاضها مع تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، المعروف بـ"داعش" ضد الميليشيات الشيعية العراقية، ويتابع مازحاً: "لا أحد يحفظ عدد قتلاه".
يجلس خيرالله في مكتبة سجن الأحداث في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة تسعة أشهر. هنا يقبع أكثر من مئة فتى عربيّ، بعد أن قبضت عليهم قوات البيشمركة الكردية بتهمة ارتباطهم بالتنظيم. بعضهم ينكر أن يكون قد "داعش" قد دربه أو نظمه في صفوفه، لكن البعض الآخر يعترف بذلك.
لكن خيرالله، الذي يربط قطعة قماش سوداء على جبينه شاداً بها شعره الطويل، ويرفع سرواله فوق الكاحلين، كما يفعل أعضاء التنظيم، يعترف بأنه كان يقوم بمهام على حواجز التنظيم، وكان يعمل مع شرطته، بل وأنه كان حتى في الخطوط الأمامية للمعارك.
كان الفتى واحداً مما يسمون بـ"أشبال الخلافة"، وهم الفتيان الذين ينظر إليهم أعضاء "داعش" على أنهم مستقبل التنظيم. وحول سبب انضمامه للتنظيم وهو لم يتجاوز 14 عاماً، يقول خيرالله، المنحدر من مدينة الموصل: "أحببت الطريقة التي كانوا يشرحون بها القرآن، كما أن الوضع كان سيئاً، فلم يكن هناك عمل ولا ماء ولا كهرباء، وقد هددوني بعواقب إن لم أنضم إليهم".
ويرى العاملون في سجن الأحداث هذا أن خيرالله شخص خطير، لأن "الجنة التي وعده بها داعش مازالت تغريه".

Irak Young IS | Tor des Juvenile Gefängnisses in Irbil (DW/Judit Neurink)

سجن الأحداث في أربيل

مئات السجناء القصّر
وخلال الحرب التي خاضها العراق ضد "داعش"، والتي استمرت ثلاث سنوات، تم إلقاء القبض على آلاف الرجال والشباب لصلتهم بالتنظيم، وقد انتهى بهم المطاف في السجون الكردية والعراقية. ويُعتقد أن العدد الإجمالي يبلغ حوالي 20 ألف شخص، لكن عدد القاصرين منهم مازال غير معروف، في غياب إحصائيات دقيقة عن ذلك.
كما أن زيارات المحققين والصحفيين لهذه السجون نادرة وقصيرة، وهنا في أربيل فإنه يحظر استخدام جميع أنواع الكاميرات والهواتف وأجهزة التسجيل الأخرى.
المئات من الفتيان القاصرين مسجونون في كردستان العراق. وفي آذار/مارس عام 2017، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن وجود 150 قاصراً في السجون الكردية، لكن هذا العدد ربما يكون قد ازداد عند انتهاء الحرب في أواخر تموز/يوليو من ذلك العام.
ولا توجد إحصائيات حول عدد القاصرين في السجون العراقية، لكن "هيومن رايتس ووتش" كشفت مؤخراً أن قضاة عراقيين قاموا بمحاكمة ما بين 400-500 سجين قاصر، من بينهم أجانب. ووفقاً للتقارير، فقد صدر بحق بعضهم أحكام بالسجن لمدد طويلة.

Irak Young IS | Gefangene IS-Mitglieder bei Mosul (DW/Judit Neurink)

أعضاء من "داعش" بعد أن قبضت عليهم القوات العراقية في الموصل

أفكار "داعش" معشعشة في العقول
في وقت حظيت فيه الإجراءات السريعة في محاكمة مقاتلي "داعش" الأجانب، وأحكام الإعدام الصادرة بحقهم، باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام، فإنه لم يلتفت أحد إلى مصير الشباب اليافعين الذين انتهى بهم المطاف في شباك "داعش".

مختارات

في مفاجأة غير متوقعة، كشفت مداهمة نفذها موظفو دائرة صندوق الأسرة بمدينة هامبورغ عن حسابات وهمية متطابقة لثلاث وأربعين أسرة، يحصلون من خلالها على أموال مخصصات الأطفال. المداهمة كشفت عن وجود علم لـ"داعش" ومخدرات وأسلحة. (08.02.2018)

لا تزال قضية الشابة الإيزيدية التي تقول إنها التقت بخاطفها "الداعشي" بألمانيا تتفاعل، فبعد عودتها إلى شمال العراق، اتهمت سلطات الأمن بألمانيا بعدم التعاون، على الرغم من معرفتهم بقصتها. (18.08.2018)

ويمكن أن نصنّف من تمّ القبض عليهم في ثلاث فئات، كما يقول العامل الاجتماعي جوانرو مجيد، والذي يعمل في عربة (كرفانة) في ساحة سجن الأحداث، مشيراً إلى أن السجناء البالغ عددهم 101 شخصاً، كانوا مرتبطين بـ"داعش" إما للحصول على السيارات والنقود والأسلحة، أو أنهم تلقوا التدريب على يد التنظيم، أو أنهم قاتلوا في صفوف التنظيم.

ينتمي خيرالله إلى الفئة الأخيرة بشكل واضح، والتي يبدو أنها الفئة الأصغر. وعند سؤاله عما كان يعتقد أنه جيد في "داعش"، قال: "كنا نعتقد أننا ذاهبون إلى الجنة، وأننا سنحصل على النساء، ونرافق الرسول محمد". وعندما سألته عن رأيه بذلك الآن، أجاب: "أعتقد أنها مجرد قصص".
والآن يتأسف على العدد الكبير من الأشخاص الذين قُتلوا على المعارك، أو يقول ذلك فحسب، لأن ملابسه وتصرفاته تقول شيئاً آخر، فهو مايزال يقتبس آيات من القرآن في حديثه، لكنه يدافع فجأة عن "داعش" وينكر بشدة أن يكون أعضاء التنظيم قد تعاطوا المخدرات ليتغلبوا على الخوف أثناء المعارك. يقول خيرالله: "لم يكونوا يفعلون ذلك. وهذه محض قصص، فالقرآن يقول إن المرء الذي لا يشعر بالخوف بليد"، ويضيف إلى كلامه بشكل غير منطقي: "لا يهمني إن متُّ أو عشت".

خوف من العودة
وحتى الكتاب الذي استعاره من مكتبة السجن هذا الأسبوع ، يوضح أن "داعش" ما زال يؤثّر فيه. يقول خير الله: "أنا أحلم كثيراً، ولذلك استعرتُ كتاباً يفسّر الأحلام". بالنسبة للجماعات الإسلاموية المتطرفة مثل القاعدة و"داعش"، فإن تفسير الأحلام أمرٌ خطير بسبب طبيعته التنبؤية المفترضة.

ولايزال الفتى ينظر بسلبية شديدة للميليشيات الشيعية التي قاتلها ذات يوم، مشيراً إلى أنهم هم السبب في أنه لن يعود إلى الموصل بعد إطلاق سراحه، ويضيف: "المدينة في أيدي الحشد، وجميعهم مجرمون". وعندما سألته عن وضع عائلته هناك، أجاب: "إنهم بخير". لكنه لم يذكر أنه من المحتمل ألا يرغب أفراد عائلته بعودته، خوفًا من طرد جميع أفراد العائلة من المدينة بسبب صلته بـ"داعش".

كما أنه لم يذكر سبباً قوياً آخر لعدم العودة، فعند عودته قد يتم اعتقاله على الفور والحكم عليه بالإعدام، حيث لا تعترف بغداد بالأحكام التي تبرمها السلطات الكردية على مقاتلي "داعش"، بل تحكم عليهم بالإعدام في غالب الأحيان.

لكنّ حكمه بالسجن لمدة تسعة أشهر فقط، يعتبر عقوبة فيها تساهل كبير في ضوء الجرائم التي ارتكبها، خاصة عندما نقارنه بالحكم الذي صدر بحق فتى آخر بالسجن ستة أشهر لأنه حضر دورة لـ"داعش" في إحدى المساجد . يبتسم خيرالله ويقول إنه أجاب ببساطة على أسئلة القاضي، مما يعني أن القاضي قد لا يكون قد سأله الأسئلة الصحيحة.

معركة شاقة لاجتثاث التطرف من العقول

يقول العامل الاجتماعي ماجد إنه يشعر بالعجز عندما يتعلق الأمر بفتيان مثل خيرالله. فالتعامل معهم صعب، على حدّ تعبيره، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن السجن يبدو وكأنه فندق لهم، بعد المصاعب التي مروا بها مع "داعش". ويضيف ماجد: "إنهم ليسوا سجناء عاديين، لأن داعش استخدمهم للتجسس على بعضهم البعض، ولأن كلّ ما يهتمّون به هو الجنة. داعش أفسدت عقولهم".

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تنظيم داعش لا يزال قادرا على تنفيذ هجمات عبر ذئابه المنفردة في الشرق الأوسط وخارجه

وهم لا يحترمون الحراس والأخصائيين الاجتماعيين، ويعتبرونهم كافرين. يوضح ماجد: "يقولون لنا: أنتم لستم مسلمين، وجميعكم على الطريق الخاطئ. يجب أن نعود إلى زمن الرسول. ستكون الأمور على ما يرام، إذا أصبح جميع الناس مسلمين".

ومع ذلك فإن ماجد وزملاءه يبذلون جهودهم لإبعاد أولئك اليافعين عن الأفكار المتطرفة. يقول العامل الاجتماعي: "نحن نبقيهم مشغولين". وهنا تتوفر دورات وأجهزة كمبيوتر وكتب وإمكانية لعب كرة القدم، بالإضافة إلى جلسات النقاش مع أئمة شباب مختارين بعناية، والذين يبدو أنهم بوسعهم التواصل والتفاهم مع الفتية بشكل أفضل. يقول ماجد: "نحن لا نريد شيخاً قديماً بأفكار بالية".

ويوفر السجن هنا الموسيقى أيضاً، والتي كانت ممنوعة لدى "داعش". يقول ماجد إن العازف الذي يعلّم الفتيان العزف على البيانو والغيتار يتمتع بشعبية مدهشة لدى معظمهم، ويتابع: "يقولون أنهم لا يستطيعون النوم بعد سماع الموسيقى، لأنهم يكونون سعيدين بها جداً". لكن يبدو أن ذلك لا ينفع مع أشخاص مثل خيرالله، والذين لا يريدون تغيير طرق تفكيرهم.

وتقوم اليونيسف والمنظمات الدولية الأخرى بتدريب ماجد وزملائه في مجال محاربة التطرف واجتثاثه. لكن السجن مكتظ، ولا توجد وسيلة لمنع المتشددين من الجلوس سوية واستمرار عملية التطرف التي بدأتها "داعش"، وهذا ما يمثل أمراً خطيراً، حيث أن تنظيم "داعش" نفسه نشأ في السجون العراقية بعد زوال القاعدة في العراق.

لكن إلى أيّ درجة قد يفلح الأئمة الشباب في زرع بذور الشك حول أفكار التنظيم في نفوس أولئك الفتية؟ وإلى أي حد قد يكون أولئك الفتيان آمنين بعد انتهاء فترة حكمهم؟ أسئلة ليس من السهل الإجابة عليها. يبدو ماجد متشائماً ويقول: "نحن دائماً ما ننصح قوات الأمن أن تستمر بمراقبة أولئك الفتيان (بعد خروجهم من السجن)، لأننا نعتقد أنهم سيعودون إلى صفوف داعش، حتى ولو بقوا في السجن عشر سنوات".

يوديت نويرينك/م.ع.ح

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Rückkehr (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدينة القديمة: أثر بعد عين

    المدينة القديمة التاريخية للموصل أضحت أثراً بعد عين، وهي تقع في الجانب الغربي لنهر الفرات الذي يشق ثاني أكبر مدينة في العراق. والمعركة الحاسمة لتحرير الموصل من هيمنة "داعش" حصلت في الشطر الغربي. وتحصن مقاتلو التنظيم الإرهابي في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Tigris-Ufer und zerstörte Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دمار في كل مكان

    من ينظر من الجانب الشرقي للفرات إلى المدينة القديمة في الموصل على الشطر الغربي، تقع عينه على مشهد من الحُفر والبيوت المهدمة والحطام. ففي يونيو/حزيران وحده من عام 2017 انفجرت أكثر من 4000 قنبلة ألقاها التحالف المناهض لـ"داعش". وغالبية الهجمات نفذها سلاح الجو الأمريكي.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    حطام بملايين الأطنان

    المدينة القديمة التاريخية لن تعود كما كانت عليه قبل بداية المعركة لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية". وتقدر الأمم المتحدة وزن الحطام بثمانية ملايين طن.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

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    بالرغم من كل ما سبق ذكره رجعت زهرة مع أطفالها الأربعة إلى الأنقاض المدمرة. لم تتمكن عائلتها من تحمل مبلغ الإيجار العالي في الشطر الشرقي للمدينة الأقل دماراً. ويواجه العائدون عدة مخاطر.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | IS-Sprengstoffgürtel (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    انتهاء الحرب وبقاء الخطر

    ما ترونه على الحطام هو حزام ناسف لأحد الانتحاريين. وإذا انفجر الحزام المحشو بالمتفجرات وقطع معدنية، تنطلق قذائف مميتة في كل الاتجاهات. ويواجه العائدون إلى الموصل، كذلك، خطر القنابل غير المتفجرة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt & Spuren Häuserkampf (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    آثار المعركة

    في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة المدمرة تُرى آثار المعركة، التي استمرت تسعة أشهر، إلى يومنا هذا. على الأرض زحف الجيش العراقي والميليشيات المتحالفة تحت غطاء هجمات جوية أمريكية كثيفة تسببت في الجزء الأكبر من الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Leichensäcke (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    جثث وجثث وجثث

    في أحد الأزقة الضيقة نعثر على عشر جثث محشوة في أكياس. وإلى يومنا هذا يتم انتشال جثث من وسط الأنقاض. ودرجات الحرارة المرتفعة في الصيف تقوي رائحة التحلل. وليس واضحاً كم هو عدد الناس الذين قُتلوا أثناء المعركة. والتقديرات المتوفرة تتراوح بين 10.000 و40.000.

  • Irak Altstadt aus Mossul (DW)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    مصالحة صعبة

    من حين لآخر نصادف مخطوطات غرافيتي على جدران البيوت تطالب بالانتقام: "داعش.. نريد دمك". عملية المصالحة بين ضحايا التنظيم وعناصره وداعميه صعبة. المستقبل وحده هو الذي سيجيب على هذا السؤال.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Ahmad Mohammed Abdulrahman (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    العمل لهزيمة الماضي

    يحاول أحمد محمد عبد الرحمن، عمدة حي حمام منقوش، منع الجناة من العودة والتوسط بين ضحايا التنظيم الإرهابي والمؤيدين له. "يجب علينا إيجاد فرص عمل لكي يفكروا في أشياء أخرى. فعندما تعيش الناس فقط في الماضي، فإنه يتكرر".

  • Zerstörte Al Nuri Moschee in Mossul (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إعلان "الخلافة"

    مباشرة بالقرب من حي حمام منقوش يقع مسجد النوري الشهير، أبرز معالم المدينة القديمة. في حزيران/يونيو 2014 أعلن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي من هنا قيام "الخلافة". وسيطر "داعش" ثلاث سنوات على الموصل.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörte Al-Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إنقاذ إرث ثقافي

    يبدو أن الميليشيا الإرهابية "داعش" فجرت خلال انسحابها من الموصل مسجد النوري. وفي الخريف الماضي أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تعتزم تمويل إعادة بناء المسجد القديم بنحو 50 مليون دولار.

  • Zerstörte Al Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المئذنة الحدباء

    صمدت المئذنة الحدباء لمسجد النوري أكثر من 800 عام في وجه العواصف والحروب. والسكان سموها "حدبة"، لأنها مائلة. ولم يبق منها اليوم إلا جزء من الأساس.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | ehemaliger Unterschlupf IS-Kämpfer (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدنيون كدروع بشرية

    بين الحين والآخر نصادف أنقاضاً تحصن فيها مقاتلو "داعش" في المرحلة الأخيرة من معركة التحرير. في هذا المخبأ على المدخل تم زرع عبوات ناسفة. ورائحة التعفن توحي بأن أشخاصا توفوا هنا. وذكر ناجون أن مقاتلي التنظيم الإرهابي استخدموا مدنيين كدروع بشرية.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Schutzweste & Koran (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    الحرب وحدها لا تحرز النصر

    إلى جنب سترة حماية ممزقة نرى مصحف صغير للقرآن على الأرض. "داعش" انهزم عسكرياً، إلا أن مقاتلين ناجين ومجندين جدد يواصلون تنفيذ اعتداءات في العراق. ولا يمكن التغلب على ايدلوجية الإرهابيين بوسائل عسكرية فقط.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörtes Auto (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    خردة الحرب

    الكثير من السيارات تحولت تحت لهيب نار الهجمات الجوية إلى ركام من الحطام يسوده الصدأ. وبعض الإطارات تعود لسيارات متفجرة استعملها داعش "للدفاع" خلال الانسحاب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Trauer um verlorenes Haus (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    أمنيتها الوحيدة العودة

    يبدو أن الموصل قبل هيمنة "داعش" كانت تحتضن نحو مليوني نسمة من السكان. وبسبب الحرب هرب نصفهم، بينهم نحو 700.000 نسمة من المدينة القديمة ذات الكثافة السكانية. هذه المرأة تقف أمام حطام منزلها الذي أكلته نار الحرب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, farbenfrohe Türen (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    ألوان وسط الدمار

    المدينة القديمة التاريخية كانت معروفة بأبواب بيوتها الفاخرة المزركشة. القليل منها فقط ظل قائماً. وهذه التحف الفنية تعكس مظاهر ملونة وسط الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, ehemalige Farbenpracht (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دب محشو بالمتفجرات

    هذه هو شكل البيوت من الداخل. إرادة إعادة البناء كبيرة؛ إذ أن الكثير من عائلات اللاجئين سئمت العيش في معسكرات على هامش المدينة أو في بيوت مؤجرة. الدب الدمية على حافة الشباك قد يكون قنبلة محشوة بالمتفجرات.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | teurer Wiederaufbau (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    تكلفة إعادة الإعمار؟

    تُعد معركة الموصل، حسب رأي خبراء، من أشد المعارك ضراوة في منطقة مأهولة بالسكان، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية. وإعادة البناء تكون بالتالي صعبة ومكلفة. وتقدر الحكومة العراقية التكلفة بملياري دولار على الأقل. ولا شيء يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم المشاركة في التكاليف.


مختارات

بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

قبعت الموصل طوال ثلاث سنوات تحت نير تنظيم "الدولة الإسلامية". وقبل حوالي سنة من اليوم أعلن رئيس وزراء العراق تحرير ثاني أكبر المدن العراقية. DW تأخذكم في جولة مصورة في أرجاء بقايا مدينة تتطلع للحياة وطي صفحة الماضي. (08.07.2018)  

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