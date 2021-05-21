 أشباح مصرع الأميرة ديانا تطارد ابنها الذي يخشى مصيرا مشابها لزوجته | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 21.05.2021

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منوعات

أشباح مصرع الأميرة ديانا تطارد ابنها الذي يخشى مصيرا مشابها لزوجته

قال الأمير هاري إن صدمة وفاة والدته دفعته لتناول الكحول والمخدرات لـ"إخفاء" مشاعره مشيرا إلى أنه تم مطاردتها حتى لاقت حتفها "عندما كانت على علاقة بشخص غير أبيض". وبي بي سي تعتذر بسبب أساليب "مخادعة" في مقابلتها مع ديانا.

الأميرة ديانا وابنيها الأمير ويليام والأمير هاري

الأميرة ديانا وابنيها الأمير ويليام والأمير هاري

من صوت حوافر الخيل يوم جنازة الأميرة ديانا، إلى ملاحقة الصحفيين له عندما كان طفلا صغيرا يجلس في المقعد الخلفي لسيارة، لا يزال الأمير البريطاني هاري يعاني من صدمة فقد والدته. وفي مسلسل تلفزيوني وثائقي جديد تحدث هاري تفصيليا عن عجزه، على مدى أكثر من عشرة أعوام، عن تحمل مرارة الصدمة، وقال إن الخوف من فقد زوجته ميغان أيضا كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الزوجين إلى التخلي عن واجباتهما الملكية والانتقال للعيش في كاليفورنيا العام الماضي.

ويقول هاري في سلسلة الصحة النفسية الوثائقية التي تحمل عنوان (ذا مي يو كانت سي) "أنا الذي لا تراه" "طاردوا أمي حتى لاقت حتفها عندما كانت على علاقة بشخص غير أبيض والآن أنظروا ماذا حدث. هل تتحدثون عن تاريخ يعيد نفسه؟ لن يتوقفوا حتى تَموت". وأضاف "الفقد المحتمل لامرأة أخرى في حياتي يؤرقني بشدة"، في إشارة لزوجته ميغان. ويبث المسلسل الوثائقي على منصة أبل تي في بلس اليوم الجمعة (21 أيار/مايو 2021) وهو إنتاج مشترك لهاري والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري.

وتوفيت الأميرة ديانا في عام 1997 عن عمر يناهز 36 عاما في حادث في باريس بعد أن طارد المصورون سيارة كانت تسافر بها مع صديقها مصري المولد دودي الفايد. كان عمر هاري وقت الحادث 12 عاما. تحدث هاري  في المسلسل عن سيره وراء النعش عبر شوارع لندن مع شقيقه وليام ووالده الأمير تشارلز، وخاله تشارلز سبنسر.

وقال "الشيء الذي أتذكره بوضوح هو صوت حوافر الخيل... أقوم بالمتوقع مني وأبدي عُشر المشاعر التي يبديها الجميع". وأضاف هاري أنه كتم مشاعره لكنه أفرط في تناول الكحول وعانى من نوبات هلع واضطراب عندما كان في العشرينيات من العمر، مشيرا إلى أنه لا يزال يشعر بتوتر عندما يرى أي كاميرا.

وقال "غضبت بشدة لما حدث لها (ديانا) وحقيقة غياب العدالة تماما... نفس الأشخاص الذين طاردوها عبر النفق وقفوا لتصويرها وهي تحتضر على المقعد الخلفي لهذه السيارة". وأضاف أنه بدأ علاجا جادا قبل نحو خمسة أعوام  عندما التقى بميغان. وقال "سرعان ما علمت أنه لكي تنجح هذه العلاقة يتعين علي مواجهة الماضي". وتزوج هاري وميغان في مايو/أيار 2018.

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الأمير وليام: بي.بي.سي خذلت الأميرة ديانا

على صعيد متصل، اتهم الأمير وليام هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بخذلان والدته الأميرة ديانا وتسميم علاقتها بوالده الأمير تشارلز بعد تحقيق خلص إلى أن صحفيا في الهيئة تمكن من عقد مقابلة معها عام 1995 بعد تقديم معلومات مغلوطة. يأتي ذلك بعد تقرير نُشر أمس الخميس وجاء به أن تحقيقا خلص إلى أن مارتن بشير الصحفي بالهيئة لجأ إلى التدليس ليفوز بمقابلة مثيرة أجراها مع ديانا عام 1995 وأن الهيئة تسترت على الأمر.

وخلال المقابلة التي أجراها برنامج (بانوراما) وشاهدها أكثر من 20 مليون مشاهد في بريطانيا، أحدثت ديانا صدمة عندما اعترفت بأنها دخلت في علاقة وذكرت تفاصيل عن زواجها بوريث العرش الأمير تشارلز. وقال وليام (38 عاما) في بيان "أرى أن الطريقة المخادعة التي أجريت بها المقابلة أثّرت بشكل كبير على ما قالته والدتي. أسهمت المقابلة كثيرا في جعل علاقة والديّ أسوأ وأضرت من وقتها بآخرين لا حصر لهم".

وأضاف "إنه لأمر يبعث على حزن لا يوصف أن تعرف أن نقاط خلل في (بي.بي.سي) أسهمت بشدة فيما أصابها من خوف وارتياب وعزلة أتذكرها من تلك السنوات الأخيرة معها". وفي بيان منفصل صدر في نفس التوقيت، لم يشر هاري أخو وليام إلى(بي.بي.سي) بالاسم، لكنه وجه نقدا أوسع لوسائل الإعلام و"للتأثير المتواتر لثقافة الاستغلال والممارسات اللاأخلاقية التي قضت في النهاية على حياتها".

وقال هاري (36 عاما) "لأولئك الذين أخذوا شكلا من أشكال المحاسبة، أشكركم. تلك هي الخطوة الأولى صوب الحق والعدل". وأضاف "ما يقلقني بقوة أن مثل تلك الممارسات، بل وأسوأ، لا تزال مستشرية اليوم. الأمر، وقتها والآن، أكبر من أن يكون منحسرا في منفذ واحد أو شبكة واحدة أو وسيلة نشر واحدة".

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"بي بي سي" تعتذر 

من جانبها، بدأت "بي.بي.سي" التحقيق، برئاسة القاضي الكبير السابق جون دايسون، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما قال تشارلز سبنسر شقيق ديانا إنه تعرض لخديعة كي يلتقي الصحفي بشير بها. ووجد تقرير دايسون أن بشير، الذي كانت آنذاك مراسلا غير معروف، أظهر لسبنسر بيانات مصرفية مزورة تشير إلى أن ديانا كانت تخضع لتنصت أجهزة الأمن وأن اثنين من كبار مساعديها كانا يتقاضيان أموالا لتقديم معلومات عنها.

وورد في التقرير أنه بعد بث المقابلة، كذب بشير مرارا على رؤسائه فيما يتعلق بكيفية تمكنه من إجراء المقابلة. ومع استمرار الأسئلة، فشل مديرو الهيئة في التحقق من روايته للأحداث على النحو الملائم وتستروا على الحقائق.

ووجد التحقيق أن هيئة الإذاعة البريطانية أخفقت في تحقيق "معايير النزاهة والشفافية العالية التي تتسم بها"، وقدمت الهيئة اعتذارا مكتوبا إلى قصر بكنغهام.

وقال المدير العام لهيئة "بي بي سي" تيم دايفي في بيان إنه "يوافق على خلاصات" هذا التحقيق. وأوضح دايفي "رغم إشارة التقرير إلى أن ديانا أميرة ويلز كانت مؤيدة لفكرة إجراء مقابلة مع "بي بي سي"، من الواضح أن مسار الحصول على المقابلة لم يكن على قدر تطلعات الجمهور. نحن آسفون حقا لذلك". وبعد أكثر من ربع قرن على هذه المقابلة، قدّم دايفي اعتذارا "غير مشروط" باسم هيئة "بي بي سي".

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Diana Her Fashion Story (picture alliance/dpa/Zumapress)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    فيرساتشي وملكة القلوب

    ارتدت الأميرة ديانا فستان فيرساتشي الأسطوري لجلسة تصوير عام 1991. وفي مزاد في عام سجل أول ما صمم فيرساتشي للأميرة ديانا مائتي ألف دولار. و كان فيرساتشي والأميرة أصدقاء مقربين حتى وفاته في يوليو 1997.

  • Lady Di, Prinzessin Diana (AP)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    مراحل الحياة

    المظهر الرومانسي لديانا من عام 1980 حتى عام 1990 لم يتبدل كثيرا في طريقتها في إرتداء فساتين أنيقة . وفي مرحلة بداية فشل الزواج أتبعت الأميرة أسلوباً دبلوماسيا في مظهرها وأظهرت خزانة ملابسها كيف أنها أتجهت نحو المزيد من الإستقلالية.

  • Diana Her Fashion Story Ausstellung London (picture alliance/dpa/Y. Mok)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    بداية متواضعة

    كانت الفاتنة ديانا غير مهتمة كثيرا بعالم الأزياء في البداية ، فكانت ترتدي غالبا بلوزة بجيب أنيق وأحذية بسيطة. حتى أنها إقترضت الملابس من صديقاتها. إرتدت الأميرة تلك البلوزة الوردية في الصورة الرسمية في خطوبتها من الأمير تشارلز في عام 1981.

  • Prinz Charles heiratet Diana (AP)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    شهر العسل مع تشارلز

    في البداية، كانت ديانا مثلها مثل أي امرأة عادية وحضورها ليس طاغيا إلى جانب زوجها الأمير تشارلز. استغرق الأمر بعض الوقت حتى بلغت من العمر 20 عاما حتى استطاعت الأميرة لعب دورها بعد زفافها في عام 1981. لكنها أصبحت فيما بعد أكثر ثقة بالنفس وأكثر استقلالية وهو ما أنعكس على ملابسها.

  • Großbritannien London Kleid Diana (picture-alliance/dpa/Y. Mok)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    خزانة ملابس مبدعة

    على مر السنين إستخدمت ديانا مظهرها لتعلن عن آراء دبلوماسية، في الصورة على اليسار، الفستان المطرز والمصنوع من الحرير، إرتدته الأميرة في زيارتها للملكة العربية السعودية، وعليه صقور من ذهب.

  • Diana dances with Travolta (picture alliance/AP Photo/Ronald Reagan Library)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    الرقص مع ترافولتا

    هذا ثوب فيكتور ادلشتاين وهو واحد من أبرز ما يعرض من أزياء ديانا في معرض أزياء ديانا الذي أقيم في لندن. ارتدته ديانا في حفل عشاء في البيت الأبيض عام 1985، حيث رقصت رقصتها الشهيرة مع الممثل جون ترافولتا. لبست نفس الثوب مرة أخرى بعد عامين في زيارة رسمية مع الامير تشارلز لمدينة بون الألمانية، والتي كانت لا تزال العاصمة الألمانية في ذلك الوقت.

  • Diana 's dresses showcased (picture alliance/dpa/Zumapress)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    ملابس ترمز لقوة شخصية ديانا

    على مر السنين، أخذت ديانا تتجه بشكل متزايد نحو السيطرة على طريقة ظهورها لعامة وإشتهرت بذكائها للتواصل عبر ملابسها. كانت مصممتها المفضلة "كاثرين ووكر" والتي كانت تجهز للاميرة فساتين أنيقة وفي وقت لاحق كانت ترتدي ديانا أزياء ووكر وخاصة البدلات الأنيقة، أثناء النهار وفي الحفلات الخيرية.

  • Magazine covers with Diana (picture alliance/dpa/K.Green)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    الأميرة الأكثر تصويرا في العالم

    علاقة الأميرة بالصحافة جسدت علاقة الحب والكراهية الكلاسيكية. فكانت تشكو أحياناً من المصورين الذين سربوا صوراً كثيرة لها في وسائل الإعلام. ولكنها كانت محبوبة الطلة على أغلفة المجلات العالمية أيضاً.

  • 15. Jahrestag der Tod von Prinzessin Diana (picture-alliance/dpa)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    أميرة الشعب

    أعلن انفصال ديانا من تشارلز في عام 1992. وكان قد ظهر اعتبارا منع 1990 تغيرا واضحا في نمط ملابس الأميرة التي أصبحت أكثر براغماتية واكثر ميولاً إلى "ملابس العمل." كانت ديانا "أميرة ويلز" لكنها وصفت بـ"أميرة الشعب"، وهو المصطلح الذي استخدم ايضا من قبل رئيس الوزراء آنذاك توني بلير ولكن بعد وفاتها في أغسطس 1997.

  • Diana's dresses (picture alliance/dpa/H.Yan)

    شخصية وأسلوب حياة "أميرة القلوب" ديانا من خلال ملابسها

    ميراث من الأزياء

    في نهاية المعرض الذي يقام حاليا في لندن حت الأول من مارس، يمكن للزوار أن يروا خمسة من ثياب السهرة الأكثر أناقة التي إرتدتها الأميرة ديانا في مناسبات مختلفة، والتي إرتدتها لجلسة تصوير مع المصور الشهير ماريو تيستينو. وتظهر صور الأميرة على الجدران خلف الفساتين لتمنحها حياة تلك الأميرة التي بدت واثقة من خطواتها في الحياة.


 

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