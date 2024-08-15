أسوأ نتيجة منذ عقود.. ما أسباب تراجع ألمانيا في الأولمبياد؟

أسوأ نتيجة تحققها ألمانيا في الأولمبياد منذ إعادة التوحيد عام 1990 إذ حلت في المركز العاشر. الرياضيون الألمان يتحدثون عن ظروف لا تساعد على التألق، من ذلك ضعف التعويضات، وقلة المكافآت المادية. كيف ذلك؟

أسئلة كثيرة تُطرح حول أسباب تراجع ألمانيا في الأولمبياد، إذ حلّت في المركز العاشر. أحد الأسباب الرئيسية لأداء ألمانيا الضعيف في أولمبياد باريس هو الخلاف حول التمويل.

يحصل معظم الرياضيين الألمان المحترفين على دعم مالي من مؤسسة "دويتشه شبورت هيلفه Deutsche Sporthilfe". تدعم هذه المنظمة غير الربحية حوالي 4000 رياضي سنويًا، وذلك بناءً على أدائهم ووضعهم وإمكاناتهم.

وتدفع في المتوسط ما بين 300 يورو (331 دولار) و800 يورو (882 دولار) للرياضي شهريًا، ولكن فقط للرياضيين الذين يتنافسون في الرياضات الأولمبية والبارالمبية الذين يلعبون حاليًا لفريق وطني، وكذلك لرياضيين مختارين من الرياضات غير الأولمبية.

ولسنوات، كان الاتحاد الألماني للرياضة الأولمبية (DOSB) وحده يقرر إلى أين تذهب الأموال المخصصة لرياضة النخبة. تغير ذلك في عام 2016 عندما تم تقديم "نظام تحليل الإمكانات". يشترط هذا التمويل الموجه للرياضات الفردية بوجود احتمالات للنجاح.

كان الهدف من هذا التوجه هو ضمان تحقيق مراكز متقدمة باستمرار بين أفضل 5 في جدول الميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، أثار التفكير في خلق وكالة رياضية مستقلة، التي ستوحد إدارة ودعم الرياضة الفردية المحترفة تحت سقف واحد، صراعًا على السلطة بين الاتحاد الألماني للرياضة الأولمبية (DOSB) ووزارة الداخلية المسؤولة عن هذا النوع من الرياضات.

أوليفر زيدلر، من ألمانيا، يلتقط صورة مع الميدالية الذهبية في نهائي سباق التجديف الفردي للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 صورة من: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

تكمن الفكرة في أن تقرر اللجان التي تضم ممثلين من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بالإضافة إلى المنظمات الرياضية المستقلة طرق توزيع التمويل. ومع ذلك، تصر وزارة الداخلية الاتحادية على أن تكون الكلمة الأخيرة لها في هذا الأمر، بما أن الإيرادات تأتي من دافعي الضرائب. وقد انتقد اتحاد الرياضة الأولمبية هذا التوجه باعتباره "قيودًا فرضتها الحكومة الاتحادية".

ما هي وسائل التمويل الأخرى المتاحة؟

من المستحيل ببساطة على رياضي أن يعيش على ما يحصل عليه من "دويتشه شبورت هيلفه" وحدها. لهذا السبب، هناك حاجة إلى وسائل تمويل أخرى. إحدى الطرق هي من خلال أن يكون الرياضي موظفاً في وظائف ممولة اتحاديًا، مثل القوات المسلحة الألمانية، الشرطة أو وكالة الجمارك.

مثلاً في الجيش الألماني، وبعد التدريب الأساسي الذي يدوم عدة أشهر، يتمتع الرياضيون المحترفون بحرية التركيز الكامل على رياضتهم، مع الحصول على راتب ثابت، مع ضمان إضافي بأنه لن يتم استدعاؤهم في حالة الحرب. لذلك، ليس من المستغرب أن أكثر من ثلث الفريق الألماني في دورة الألعاب الأولمبية 2024 كانوا "جنود رياضيين" من الجيش الألماني.

مع ما مجموعه 20 ميدالية، مثل هؤلاء الرياضيون أكثر من 60% من حصيلة الميداليات لألمانيا في باريس. المشكلة هي أن مثل هذه البرامج، أي الإعفاء من الواجبات المهنية والتركيز على الرياضة، متاحة فقط لأولئك الذين ينتمون بالفعل إلى فرقة وطنية وأحرزوا مستوى معينًا من النجاح الرياضي.

لماذا تحقق دول أخرى أداءً أفضل من ألمانيا؟

تهيمن الولايات المتحدة على الرياضات النخبوية، وانتقل العديد من الرياضيين الألمان إلى هناك للتدريب. من بينهم، ليو نويغباور، الذي فاز بالفضية في باريس في منافسات العشاري، وبطلة العدو الأوروبية غينا لوكينكامبر، الحائزة على الميدالية البرونزية مع فريق السيدات الألماني في سباق التتابع 4 × 100 متر.

ليو نويغباور يتدرب منذ عام 2019 في الولايات المتحدة. صورة من: Roger Buerke/Eibner/IMAGO

قبل كل شيء، تتيح الولايات المتحدة للرياضيين تحقيق توافق بين الدراسة أو العمل، موازاة مع ممارسة الرياضة، على عكس ألمانيا. ففي الجامعة الأمريكية، لدى الرياضيين الحق في الجمع بين الدراسة الجامعية والرياضة وفق ما يؤكده نويغباور في تصريحات صحفية، مؤكدا أنه بالنسبة للرياضيين النخبة، لا توجد رسوم دراسية، وهناك ظروف تدريب ممتازة، وإقامة مجانية وحتى راتب صغير.

تستثمر الجامعة التي تدرب فيها نويغباور حوالي 200 مليون يورو سنويًا في برامجها الرياضية. بالمقارنة مع هذا الإنفاق، يبدو أن مبلغ 300 مليون يورو الذي تستثمره وزارة الداخلية الألمانية في الرياضة الألمانية بأكملها سنويًا ضئيل جدا.

أكدت دراسة طلبتها مؤسسة "دويتشه شبورت هيلفه" في عام 2021 مخاوف الرياضيين. وأفاد 35% من المشاركين في الدراسة أن وضعهم المالي "لا يسمح لهم بالتركيز بشكل كاف على الرياضة. وقد انتقدت العداءة غينا لوكينكامبر أيضًا حقيقة أنه "لا يوجد نظام دعم حقيقي في ألمانيا، بل نظام مكافآت"، وكتبت على أنستغرام: "الأشخاص الذين وصلوا بالفعل إلى القمة يحصلون على الدعم. لكن كيف يصلون إلى هناك...؟"

خسارة منتخب ألمانيا لكرة اليد لمباراة الميدالية الذهبية أمام الدنمارك صورة من: Eloisa Lopez/REUTERS

هولندا، التي تتمتع بعدد سكان أصغر بكثير من ألمانيا، أنهت الأولمبياد في المركز السادس في جدول ميداليات باريس 2024، متقدمة بأربع مراكز عن جارتها الشرقية.

وصفة النجاح الهولندية هي المركزية، إذ يتوفر البلد على مركز رياضي في بابندال، يعدّ أكبر مراكز الرياضة النخبوية في البلاد، حيث يتدرب 400 رياضي من 12 اتحادًا رياضيًا مختلفًا بشكل يومي، بينما في ألمانيا، من ناحية أخرى، يتدرب الرياضيون في مراكز تدريب منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

كما تسمح المراكز الرياضية الهولندية بالمنافسة الدولية أثناء التدريب، بينما لا تحظى مثل هذه المجموعات التدريبية الدولية بالترحيب في نظام الرياضة الألماني.

كم يكسب الرياضيون الألمان؟

بينما يحصل الحاصلون على الميداليات الذهبية من هونغ كونغ، على سبيل المثال، على ما يقرب من 700 ألف يورو، وتقدم الفلبين الهدايا القيمة لأبطالها، يتعين على الأبطال الأولمبيين الألمان الاكتفاء بمكافأة قدرها 20 ألف يورو. في كثير من الحالات، تأخذ الضرائب أكثر من نصف هذا المبلغ.

تقول كريستينا فوغل، نجمة الدراجات السابقة، إن مكافأة الحصول الذهب في ألمانيا قليلة جدًا. وتقول لصحيفة بيلد اليومية: "أطالب بمليون يورو للأبطال الأولمبيين، معفاة من الضرائب.. سيكون هذا مغريًا للغاية ويمكنك من خلاله أن تؤمن حياتك لفترة أطول. وسيعني ذلك أنك يمكن أن تصبح مليونيرًا مع انتصار أولمبي".

مشكلة أخرى لبعض الرياضيين هي أن "دويتشه شبورت هيلفه" تكافئ فقط الميداليات الذهبية المتعددة لحدث أولمبي واحد مرة واحدة، بمعنى أن الرياضي الذي حصل على ذهبيتين لا يحصل على ضعف التعويض.

هل ستغير المساءلة مع شولتس الأمور؟

كان لاعبو الكانوي (التجذيف) الألماني الذين فازوا بست ميداليات في باريس، منها ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان، أكثر صخباً في انتقاداتهم بخصوص تمويل وتعويضات الرياضيين الألمان مقارنة بزملائهم في رياضات أخرى. تسببت تصريحاتهم في إثارة كبيرة لدرجة أن الضغط على دفعها إلى إصدار رد علني.

قال متحدث باسم الحكومة: "من الواضح أن الرياضة جزء مهم من تواجدنا الاجتماعي المشترك - وهذا ينطبق بالتساوي على الرياضة الجماهيرية والرياضة التنافسية. تشجيع الرياضة، وبالتالي الرياضيين، هو أمر مهم للحكومة الفيدرالية."

كان لاعبو الكانوي (التجذيف) الألماني الذين فازوا بست ميداليات في باريس، منها ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان، أكثر صخباً في انتقاداتهم بخصوص تمويل وتعويضات الرياضيين الألمان صورة من: Memmler/Eibner-Pressefoto/IMAGO

تحدث توم ليبشر- لوتز، عضو الفريق الرباعي الحائز على الميدالية الذهبية، لعدة دقائق مع المستشار الألماني أولاف شولتس على هامش حضور هذا الأخير للأولمبياد. يُقال إن الموضوعات الرئيسية للنقاش كانت تتعلق بتعويضات التمويل "الهزيلة" وظروف التدريب الصعبة في ألمانيا.

قال ليبشر- لوتز لاحقًا إنه يود رؤية المستشار "ليس فقط في الأولمبياد، بل أيضًا في بطولة العالم أو البطولة الألمانية. وبدلاً من ذلك، نستمر في الحصول على تخفيض فيما نحصل عليه عندما نحتفل بالنجاحات."

وبشأن زيارة شولتس، أضاف ريندشميت: "ليس من المهم أن يكون السياسيون هنا فقط من أجل النتيجة الانتخابية المقبلة"، بل "يجب عليه (أي شولتس) اتخاذ قرارات من أجل مصلحة الرياضة"، متحدثا: "هؤلاء يكتشفون حبهم للرياضة عندما تُحرز الميداليات."

أعده للعربية: إ.ع