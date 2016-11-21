أسماء الأسد هي زوجة الرئيس السوري بشار الأسد وتنحدر من مدينة حمص السورية . ولدت في بريطانيا في أغسطس/آب 1975 . تزوجت الرئيس السوري بشار الأسد في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2000.

ولدت أسماء الأسد وترعرعت في لندن وحصلت على شهادة البكالوريوس في علوم الكومبيوتر من كينغز كوليدج التابعة لجامعة لندن عام 1996، كما حصلت علي تدريب في العمل المصرفي بنيويورك. تتقن اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والأسبانية. وفي 18 ديسمبر/كانون الأول من عام 2000 تزوجت الرئيس السوري بشار الأسد وأنجبت ثلاثة أبناء. أطلقت أسماء الأسد برامج عديدة لدعم الشباب في سوريا. وفي عام 2008 حصلت علي لقب "المرأة العربية الأولى" من قبل جامعة الدول العربية.