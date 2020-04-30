 أسلوب ″الوجبة البطيئة″ سيجعلك تستغني عن الحمية بعد رمضان! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 01.05.2020

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منوعات

أسلوب "الوجبة البطيئة" سيجعلك تستغني عن الحمية بعد رمضان!

مع قدوم رمضان، تكثر الولائم ويتم تحضير كل ما لذ وطاب لتقديمه على السفرة الرمضانية، وهو ما قد يؤدي غالبا إلى السمنة. طريقة الأكل ببطء قد تشكل الطريقة المثالية لمن يرغب بالتمتع بالطعام ولا يرغب في اتباع حميات قاسية وشاقة.

طعام صحي مكون من عناصر غذائية متنوعة

الطعام يجب أن يكون لذيذا وصحيا وهو يجعلنا أكثر قوة وحيوية ونشاطا.

الولائم في المناسبات والأعياد، والتي تزخر بكل ما لذ وطاب، الإسهاب في أكل كل شيء من لحم وحلوى ومعجنات وغيرها، تخلف آثارا غير مرغوبة إذ يجد بعدها الكثيرون أنفسهم يواجهون السمنة أو على الأقل زيادة كبيرة في الميزان. البعض يحاول التخلص منها عبر حميات شاقة قد تحقق الهدف المرجو. فيما يفضل البعض الآخر اللجوء إلى طرق أقل قساوة وأكثر صحية. ومن بين تلك الطرق: توجه غذائي جديد يهدف إلى استبدال كل حمية بالتغذية البطيئة، وفقا تقرير لمجلة فوكوس الألمانية.

مختارات

يمضي كثير من الباحثين عن الرشاقة، وقتهم في التعرف على أحدث الحميات الغذائية، دون الالتفات إلى أن شرب الماء هو أولى طرق تجنب زيادة الوزن. كمية وتوقيت شرب الماء يلعب دورا حاسما في تأثيره على عملية الأيض والشعور بالشبع. (09.06.2017)

لكل ما نتناوله خلال اليوم دوراً مهماً في صحتنا وشكلنا على حد سواء. لذا من الضروري الانتباه إلى عاداتنا الغذائية يومياً للتمتع بصحة جيدة، وجسم رشيق يتميز بمعدة مسطحة، بعيداً عن الأمراض. لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ (08.04.2017)

الفكرة وراء الأكل ببطيء تكمن في تناول الطعام بشكل مختلف، فبدلا من احتساب السعرات الحرارية. فكرة توصف بأنها صحية أكثر وأنها تجلب الهدوء إلى الطعام. ففترة الشتاء عادة ما تتغير عادات الناس الغذائية. فالبرد وقصر النهار والسماء الرمادية التي تكسوها الغيوم تجعلنا نفضل البقاء في الدفء في البيوت ونأكل قطعا من الحلوى. مثل هذه الأطباق تجعلنا نشعر بالاستمتاع ونقضي أوقاتا جميلة، خاصة بعد سنة طويلة من الكد والجد.

السمنة هي النتيجة

الطعام يجب أن يكون لذيذا وصحيا وهو يجعلنا أكثر قوة وحيوية ونشاطا. لكن الأمر يصبح صعبا جدا إذا ما تمسكنا بعاداتنا الحالية في الطعام: فنحن نأكل بسرعة دون الانتباه لما نأكله. كما أننا لا نعير أي اهتمام للطعام الذي نتناوله وبدلا من ذلك نتحدث ونتناقش ونركز انتباهنا أحيانا على هاتفنا الذكي. وبذلك نجهد أنفسنا عصبيا والطعام يتحول إلى مجرد وجبة سريعة نسد بها رمق جوعنا.

وكردة فعل على ذلك تطورت خلال السنوات الـ25 الماضية حركة الوجبة البطيئة (Slow-Food) والتي كانت تدافع عن مبدأ مفاده: "من خلال كل وجبة نتناولها، فإننا نتخذ قرارات ذات تداعيات كبيرة على حياتنا. فالأمر يتعلق هنا بالمذاق والجودة الإيكولوجية والجهوية وجودة المطعم أيضا"، وفق ما جاء في التقرير الإلكتروني لمجلة فوكوس الألمانية.

فإذا ما تناولنا قطعة خبر مثلا هكذا ونحن مشغولون إما بالعمل أو بالقيام شيء آخر، فلا عجب إذن أن نشعر بعدها بساعات قليلة بالجوع. حينها نتساءل: "ما الذي أكلته اليوم؟ وهل أكلت شيئا بالفعل؟" ثم نجد أنفسنا نتناول شيئا آخر دون أن تكون لنا في الواقع أي شهية للطعام.

طعام صحي متنوع

الفكرة وراء الأكل ببطيء تكمن في تناول الطعام بهدف مختلف

أستاذ التأمل تيش نهات هان متخصص في تدريس تناول الطعام بصورة بطيئة وبانتباه. يؤكد في تصريح لمجلة فوكوس الألمانية أن الأمر لا يتعلق هنا بنوعية الطعام الذي نتناوله وإنما بالطريقة التي نتناوله بها. ويوضح أنه من خلال مثال التفاحة يمكننا أن نتدرب على ذلك جيدا، بحيث يقول: "اقضم قطعة من التفاحة وأمضغها ببطء مرات عديدة. لا تدع أحدا أو أي أمر آخر يلهيك عن ذلك. استمتع بكل مضغة وبأكل التفاحة."

فلسفة التغذية الحدسية

هذا الاتجاه الجديد يستند إلى ظاهرة أو فلسفة التغذية الحدسية. فالحميات الغذائية إنما ترهق الجسد والروح وتفسد الشهية، وبالتالي فإن التغذية الحدسية تعتمد على تناول الطعام بشكل واع وعلى الإنصات للجسم لمعرفة إشارات الجوع الطبيعية. ولمعرفة ذلك يتعين التركيز للإجابة على الأسئلة التالية: ما الذي يحتاج إليه الجسد؟ ما الذي أشتهيه فعلا؟ أم أني أخلط بين أمور أخرى على غرار الرغبة في النوم أو الراحة أو حتى العطش؟ الإنصات إلى الجسد يعني عدم السماح بإغراءات أخرى تلهيني عن نفسي وإنما التأني ومعرفة ما الذي يريده الجسد فعلا.

ومن يتناول طعامه ببطء، فإنه يأكل أقل من المعتاد! ذلك أن الدماغ يحتاج إلى 15 دقيقة حتى تصله إشارات الشبع من البطن. وبالتالي حاول ألاّ تعبئ بطنك بما لا يحتاجه من طعام زائد. ويمكنك أن تبطئ من الطعام من خلال مثلا استخدام أعواد الأكل كما يفعل الصينيون أو اليابانيون مثلا.  استمتع بولائم رمضان وتلذذ بطعامك...ولكن بصورة بطيئة

ش.ع/ ع.أ.ج

  • Fischplatte mit Lachs und Aal

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    سواء أكان سمك السلمون أو الرنجة أو التونة، فإن لحم السمك عامة يحتوي على نسبة قليلة جدا من الدهون وسهل الهضم، وبالتالي فإنه مثالي للعشاء الخفيف والصحي.

  • Abendbrot

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    شرائح الخبز الأسمر مع طبقة رقيقة من الزبدة أو الجبن قليل الدسم مع الكثير من الخضار يمكن أن يكون عشاء خفيفا وصحيا ويساهم في المحافظة على الوزن المناسب.

  • Wrap mit Gemüse und Hackfleisch

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    ليست هناك رغبة في تناول شرائح الخبز؟ لا بأس برغيف خبز رقيق ودهنه بطبقة من اللبنة وتحضير شطيرة مع بعض الخضار الطازجة ولحم الدجاج أو سمك التونة مثلا.

  • Algerische Gewürzsuppe

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    الكثير من الخضار وبعض المعجنات أو الرز مع قليل من اللحم، هكذا يمكن تحضير حساء يسد الجوع وصحي وخفيف يناسب وجبة العشاء والمحافظة على الرشاقة.

  • Galerie - Kulinarische Spezialitäten

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    السلطة تعتبر مناسبة تماما للعشاء الخفيف والصحي وخاصة تلك المشبعة التي تحتوي إلى جانب الخضار الطازجة على بعض الزيتون والجبن أو قليل من اللحم أو السمك.

  • Eintopf

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    لحم الدجاج والديك الرومي من أفضل اللحوم لوجبة العشاء حيث نسبة الدهون فيها منخفضة. ويمكن تحضيرها بتحميصها في قليل من الزيت وتقديمها مع الخضار أو السلطة.

  • Schüsseln mit Gemüsesalat

    عشاء خفيف وصحي للمحافظة على رشاقتك

    تنصح الجمعية الألمانية للتغذية بتناول الكثير من الخضار يوميا، وبالتالي فإن وجبة العشاء يجب ألا تخلو من الخضار أو السلطة. الكاتب: عارف جابو


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