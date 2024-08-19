أسلحة أقل ومفاوضات مع بوتين .. وعود انتخابية في شرق ألمانيا

تحضر قضية دعم أوكرانيا بقوة في انتخابات ولايات ساكسونيا وتورينغن، وبراندنبورغ، فكثير من سكان شرق ألمانيا ينظرون لدعم أوكرانيا بعين الشك ويرغبون في التفاوض مع روسيا. فيما يرى ساسة من أحزاب أخرى أن الأمن قضية أساسية.

لطالما اعتبرت السياسة الخارجية موضوعا يتم التفاوض عليه في برلين، حيث تتحمل الحكومة الفيدرالية مسؤولية سياسة البلاد الأمنية والخارجية، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا المتعلقة بالحرب والسلام. ولهذا السبب كانت النقاشات حول السياسة الخارجية تحدث عادةً فقط خلال الحملات الانتخابية للبرلمان الاتحادي (بوندستاغ). ولذا من المدهش أن يتحدث الآن رؤساء الوزراء في ثلاث ولايات ألمانية بشكل متكرر عن الحرب في أوكرانيا، وعن إمكانية التفاوض مع

الرئيس الروسي بوتين بشأن وقف إطلاق النار أو حتى إنهاء الحرب.

قضية في ثلاث ولايات شرقية

في تورينغن وساكسونيا وبعدها بقليل في براندنبورغ ستُجرى انتخابات المجالس التشريعية في غضون أسابيع قليلة. وفي هذه الولايات الثلاث في شرق ألمانيا، أصبحت مسألة الموقف الألماني من الحرب الروسية على أوكرانيا وتوريد الأسلحة الألمانية إلى كييف موضوعًا مهمًا، وربما الموضوع الأهم في الوقت الحالي. وكذلك مسألة ما إذا كان يجب تعزيز الجيش الألماني ونشر أسلحة أمريكية جديدة. كل هذه الأسئلة تلقى نقاشا وشكوكًا كبيرة في الشرق، ولهذا أصبح السياسيون المحليون خبراء في الشؤون الخارجية.

تصويت على الحرب والسلام؟

ساره فاغنكنيشت، مؤسسة الحزب الجديد "تحالف ساره فاغنكنيشت" (BSW)، ذهبت إلى أبعد مدى في هذا السياق. حزبها الجديد، الذي أسسته مع بداية هذا العام بعد أن كانت سياسية في حزب اليسار، يسجل حاليًا في استطلاعات الرأي في ولاية تورينغن حوالي 20% من الأصوات، قبل أكثر من أسبوعين بقليل من الانتخابات. وبالتالي، قد يكون لهذا الحزب دور كبير في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات.

ساره فاغنكنيشت، مؤسسة الحزب الجديد "تحالف سارا فاغنكنيشت " (BSW) صورة من: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

ساره فاغنكنيشت قالت مؤخرًا في عدة مناسبات إن حزبها (BSW) لن يشارك في أي حكومة إقليمية، إلا إذا رفضت بوضوح خطط نشر أسلحة أمريكية جديدة في ألمانيا اعتبارًا من عام 2026، حتى وإن كان القرار بهذا الشأن لا يتخذ في عاصمة ولاية تورينغن، مدينة إرفورت. والنقاش يدور حول الأسلحة التي من المقرر نشرها في ألمانيا اعتبارًا من عام 2026، نتيجة سياسة روسيا العدائية.

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، أضافت فاغنكنيشت: "انتخابات شرق ألمانيا هي أيضًا تصويت على الحرب والسلام." بمعنى آخر: من يدعم أوكرانيا، البلد الذي يتعرض للهجوم، هو مع الحرب. وقالت فاغنكنيشت إن ناخبيها يتوقعون منها أن تعمل على عدم زيادة خطر الحرب في ألمانيا نفسها.

كريتشمر: يجب على الصين والهند الضغط على بوتين

كما برز أيضًا رؤساء وزراء ساكسونيا وبراندنبورغ، ميشائيل كريتشمر (من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي) وديتمار فويْدكه (من الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، من خلال تصريحاتهم في السياسة الخارجية. على سبيل المثال، طالب كريتشمر بخفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ظل ميزانية الحكومة الفيدرالية، ودعا إلى مبادرات دبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا. وقال لشبكة التحرير الألمانية: "أدعو مرة أخرى إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية. نحن بحاجة إلى تحالفات، على سبيل المثال مع الصين والهند، التي يمكنها الضغط على بوتين ليكون مستعدًا لوقف إطلاق النار." وقد عبر فويْدكه عن رأي مشابه.

شكوك كبيرة تجاه دعم أوكرانيا

السبب وراء تبني الساسة المحليين مواقف مفاجئة في السياسة الخارجية هو الشكوك الكبيرة بين سكان الولايات الشرقية في ألمانيا تجاه سياسة الحكومة الفيدرالية، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر، فيما يتعلق بأوكرانيا. منذ بداية الحرب في أذار/ مارس 2022، قدمت ألمانيا دعمًا لأوكرانيا بقيمة حوالي 23 مليار يورو، شمل أسلحة، ومدفوعات مالية مباشرة، ومساعدات إنسانية، مما يجعلها ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

ميشائيل كريتشمر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا صورة من: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

معهد أبحاث الرأي "فورزا" أفاد بأن 34% من المستطلعة آراؤهم في شرق ألمانيا يعتقدون أن ألمانيا تفعل أكثر مما ينبغي لدعم أوكرانيا، بينما يؤيد 32% فقط توريد الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات.

حزب البديل من أجل ألمانيا ضد سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا

في الوقت الذي تدعم فيه المعارضة المحافظة على المستوى الفيدرالي، المتمثلة في حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلى حد كبير سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا، برز في الآونة الأخيرة حزبان، خصوصا في الشرق، يعارضان بشدة إرسال الأسلحة ويدعوان للتفاوض مع روسيا: حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وحزب "تحالف ساره فاغنكنيشت".

رئيس حزب الخضر الشريك في الحكومة الفيدرالية، أوميد نوريبور، أعرب عن غضبه بشكل خاص من مطالب هذين الحزبين بالتقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعرض مفاوضات السلام عليه. وفي تعليقه على تصريحات مماثلة من كريتشمر وكذلك من رئيس وزراء تورينغن الحالي، بودو راميلوف من حزب اليسار، قال نوريبور لشبكة التحرير الألمانية (RND): "يتصرفون وكأنهم يمكنهم تحقيق السلام من خلال دفن رؤوسهم في الرمال. لكن: الجبن لا يحقق السلام". وفي الواقع، لم يُظهر بوتين حتى الآن أي استعداد للدخول في محادثات سلام.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تورينغن

في الآونة الأخيرة، تصاعد الجدل بسبب قرار نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى جديدة في ألمانيا اعتبارًا من عام 2026، كرد فعل على العدوان الروسي. تم الإعلان عن هذا القرار لأول مرة على هامش قمة الناتو في الولايات المتحدة في منتصف تموز/ يوليو. وفي يوم الاثنين من هذا الأسبوع، وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المستشار أولاف شولتس، على هذا النشر. لكن الطريقة التي تم بها التواصل حول هذا القرار أثارت استياء وزير الداخلية في ولاية تورينغن، جورج ماير، الذي قال في مقابلة مع "دويتشلاند فونك": "القرار يجعل حملتنا الانتخابية أكثر صعوبة." ومع ذلك، لم يعارض ماير نشر الصواريخ بحد ذاته، وقال: "الأمن القومي يأتي في المقام الأول، لكن ما يهمني هو كيفية التوصل إلى هذا القرار وكيفية التواصل بشأنه."

من جانبه، كان رد فعل خبير الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، رودريش كيزيڤيتر، أكثر هدوءًا. وقال لـ DW: "هذا مثال آخر على كيف تسير النقاشات حول السياسة الأمنية في ألمانيا بشكل مشوش، حيث لا تُفهم المبادئ الأساسية للسياسة الأمنية أو الردع في كل مكان سياسيًا، ويتم الرد بشكل هستيري على الفور. أعتقد أن تأثير قرار نشر الصواريخ على الانتخابات سيكون محدودًا، لأن حزبي ساهرا فاغنكنيخت والبديل من أجل ألمانيا قد استنفدا قاعدة ناخبيهما بالفعل من خلال معاداة أمريكا وسذاجتهما تجاه روسيا، وهذا القرار سيعزز فقط هذه القاعدة."

هذا الرأي، الذي يتفق معه العديد من ممثلي أحزاب الحكومة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر، وكذلك حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، قد لا يكون حاضرا على نطاق واسع في الحملات الانتخابية في الشرق، حيث تجد هذه الأحزاب نفسها بشكل متزايد تدافع بمفردها عن دعمها المستمر لأوكرانيا وعن نشر أسلحة أمريكية جديدة في ألمانيا.

أعده للعربية: عباس الخشالي