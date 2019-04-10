أسعار العقارات في ألمانيا تواصل ارتفاعها بقوة هذا العام

واصلت أسعار العقارات في ألمانيا ارتفاعها بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن اليوم الأربعاء (26 حزيران/ يونيو 2019) أن أسعار العقارات ارتفعت في المتوسط بنسبة 5% في تلك الفترة مقارنة بنظيرتها في 2018.
وزادت نسبة الارتفاع في أسعار المساكن في أكبر سبع مدن على نحو حاد لتصل إلى 8,6%، وارتفع سعر المسكن الذي يتسع لعائلة واحدة أو عائلتين بنسبة 6,9. وهذه المدن السبع هي العاصمة برلين وميونيخ وهامبورغ وفرانكفورت وكولونيا (كولن) وشتوتغارت ودوسلدورف.
ولم ترتفع أسعار المساكن بمثل هذه القوة في المناطق الريفية، إذ ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1,7% في الأماكن الكثيفة السكان، فيما ارتفعت أسعار المنازل (البيوت) بنسبة 4,3%. ووصلت نسبة الارتفاع في الأماكن منخفضة السكان إلى 1,1% للشقق و4,5 % للمنازل.
وتشهد أسعار العقارات في ألمانيا ارتفاعا منذ نحو عشرة أعوام بسبب تدني أسعار الفائدة والحالة الاقتصادية الجيدة بالإضافة إلى الهجرة القوية ولاسيما إلى المدن. ومنذ نهاية عام 2015 ارتفعت أسعار العقارات في عموم ألمانيا بنسبة 22 في المائة.
وكان البنك المركزي الألماني قد حذر مرارا من ارتفاع أسعار الشقق والمنازل في المدن بنسبة وصلت إلى 30%.
ح.ع.ح/أ.ح (د ب أ)
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بالصور .. أغلى المدن الألمانية
تجاوز معدل سعر المتر المربع الواحد للعقار في أغلى مدينة في ألمانيا حاجر الـ2800 يورو. تعرف في هذه الجولة المصورة على أغلى المدن الألمانية.
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بالصور .. أغلى المدن الألمانية
ميونيخ
عاصمة ولاية بافاريا مدينة ميونيخ احتفظت بموقعها في صدارة المدن الألمانية الأغلى. معدل سعر المتر المربع لشقة سكنية في المدينة تجاوز 2850 يورو. يسكن في ميونيخ نحو مليون ونصف إنسان، وتعتبر المدينة الثالثة في ألمانيا من حيث عدد السكان.
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بالصور .. أغلى المدن الألمانية
شتوتغارت
شتوتغارت هي عاصمة ولاية بادن فورتمبيرغ الجنوبية. بلغ سعر المتر المربع الواحد للشقة السكنية فيها 2100 يورو. شتوتغارت هي مدينة صناعية مهمة ومقرا لعدة شركات كبيرة، كمرسيدس ودايملر - كرايسلر وبورش وبوش. عدد سكان المدينة هو نحو 600 ألف شخص فقط.
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بالصور .. أغلى المدن الألمانية
دوسلدورف
مدينة دوسلدورف عاصمة مقاطعة شمال الراين - ويستفاليا احتلت المركز الثالث. وكان معدل سعر المتر المربع الواحد فيها 1900 يورو تقريبا. دوسلدورف مدينة باهظة الأسعار وشهيرة لكونها مدينة تجارية ومركزا مهما للمعارض وللمواصلات في غرب ألمانيا. عدد سكان المدينة لا يتجاوز 600 ألف شخص.
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بالصور .. أغلى المدن الألمانية
هامبورغ
مدينة الموانئ الشمالية الشهيرة هامبورغ جاءت في المركز الرابع. سعر المتر المربع الواحد فيها يصل إلى 1750 يورو. هامبورغ هي ثاني أكبر مدينة في ألمانيا من حيث عدد السكان، ويقطنها أكثر من مليون و سبعمئة ألف نسمة.
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بالصور .. أغلى المدن الألمانية
فرانكفورت
مدينة البنوك وناطحات السحاب في ألمانيا. معدل سعر المتر المربع الواحد فيها هو 1550 يورو، فيما يبلغ عدد سكانها أكثر من 680 ألف شخص.
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بالصور .. أغلى المدن الألمانية
كولونيا
مدينة كولونيا، الواقعة غرب البلاد، هي رابع أكبر مدينة من حيث عدد السكان في ألمانيا، إذ يسكنها أكثر من مليون شخص. يوجد فيها عدد كبير من الجامعات الشهيرة، كما تعتبر مركزا مهما للنشاطات الثقافية ومقرا لوسائل الإعلام في ألمانيا. معدل سعر المتر المربع لشقة سكنية يزيد على 1500 يورو.
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بالصور .. أغلى المدن الألمانية
برلين
العاصمة برلين احتلت المركز السابع. معدل سعر المتر المربع في الأحياء الواقعة في برلين الشرقية هو 1400 يورو، أما في الأحياء الواقعة في الجزء الغربي من المدينة فيتجاوز 1500 يورو. في السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار العقارات في العاصمة برلين بشكل جنوني، ويرشحها خبراء العقارات لتكون واحدة من أغلى المدن الألمانية في السنوات القادمة.
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بالصور .. أغلى المدن الألمانية
هانوفر
عاصمة مقاطعة سكسونيا السفلى هانوفر احتلت المركز الثامن بمعدل تجاوز 1000 يورو للمتر المربع الواحد.
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بالصور .. أغلى المدن الألمانية
دريسدن
مدينة دريسدن الواقعة في شرق ألمانيا حلت في المركز التاسع بمعدل 950 يورو للمتر المربع الواحد. تتميز دريسدن بالطراز المعماري المميز لأبنيتها القديمة.
الكاتب: زمن البدري