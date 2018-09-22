أسطورة يونايتد: "مورينيو عار على الفريق"

كثيرا ما تكون النظرات أبلغ من الكلمات. هكذا كان المشهد على ملعب "أولد ترافورد" حين وجه لاعبو مانشستر يونايتد سلاح العيون صوب مدربهم جوزيه مورينيو، وذلك بعد أن أظهرته عدسات الكاميرا وهو يعانق قائدا ليس قائد فريقه وإنما فريق فالنسيا داني باريخو عند انتهاء الشوط الأول من المباراة الهزيلة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين الإنجليزي والإسباني ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مسابقة أبطال أوروبا يوم أمس الثلاثاء (الثالث من أكتوبر/ حزيران).

ما حدث يوم أمس زاد من حدة الجليد بين اللاعبين والمدرب، بل وحتى بين المشجعين والمدرب، وسط تكهنات باقتراب موعد رحيل المدير الفني المثير للجدل من صفوف "الشياطين الحمر" وإمكانية التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان.

وإلى ذلك الحين ينحدر يونايتد نحو الأسفل، متراجعا إلى المركز العاشر حاليا في الترتيب العام للدوري الانجليزي الممتاز.

وعقب مباراة يوم أمس تساءل أسطورة مانشستر بول سكولز أمام عدسة كاميرا قناة سكاي الخاصة، كيف أن البرتغالي مورينيو اجتاز محنة السبت، في إشارة إلى المباراة المريرة التي انهزم فيها الفريق العريق أمام ويستهام بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم. وأضاف بولس كولز: "إنه يتعارك باستمرار مع اللاعبين. كما أنه في صراعات متواصلة مع المسؤولين بالنادي...لا يستطيع السيطرة على لسانه، إنه عار على النادي".

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي توتنهام هوتسبر نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي يوفنتوس تورين نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي ليفربول المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي تشيلسي نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي أرسنال خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي مانشستر سيتي تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي بايرن ميونيخ الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي ريال مدريد احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي برشلونة بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي مانشستر يونايتد حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري



هذا على لسان كولز. أما المتحدث بلسان اللاعبين، قائد "الشياطين الحمر" أنطونيو فيقول ردّا على سؤال ما إذا كان المدرب لازال يتلقى دعما من قبل اللاعبين: "مائة بالمائة، إنه القائد ونحن نكافح سوية".

هذا الكلام وبكل تأكيد لم يعد أحد في "أولد ترافولد" يصدقه، والدليل النظرات الثقابة للاعبين في نهاية الشوط الأول.

وتؤكد الصحافة المحلية أن المدرب لم يعد يتواصل إطلاقا مع عدد من اللاعبين وعلى رأسهم بول بوغبا وفالينسا الذي أعاد نشر تعليق على صفحته في موقع انسترغرام تحدث عن ضرورة رحيل مورينيو من الفريق.

بعد ذلك اعتذر فالينسا رسميا لمورينيو، معللا ما قام به بأنه أعجب بالصورة المنشورة، لكنه لم ينتبه ولم يقرأ إلى النص المرفوق بها. والقائمة حسب الصحافة المحلية لا تضم الاثنين فقط وإنما تشمل أيضا ألكسيس سانشيز وأنتوني مارتيال ولوك شاو، وماركوس راشفورد وآخرين.

و.ب