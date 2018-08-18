أسطورة ليفربول يُحذر برشلونة من بوغبا!

ليس خافياً أن برشلونة، يُحاول من مدة طويلة الحصول على خدمات نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، إذ أبدى "البلوغرانا" رغبة كبيرة في ضم الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي سنة 2018 إلى كتيبة المدرب فالفيردي الكروية.

ومع تواصل معركة كسر العظم، بين مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو ولاعبه بول بوغبا، تبدو فرص الفريق الكتالوني هذه المرة وافرة في الظفر بتوقيع النجم الفرنسي. غير أن أسطورة ليفربول جيمي كاراجر لديه مُغاير.

فقد حذر جيمي كاراجر (40 عاماً) برشلونة من التعاقد مع بول بوغبا، وقال مدافع ليفربول السابق في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن "كل شيء في برشلونة يرتبط بالانضباط واللعب للفريق ككل، إلا أن هذا يتعارض كلياً مع ما يلعب بوغبا من أجله"، وأضاف :"بوغبا يلعب لنفسه".

وتابع كاراجر حديثه لشبكة "سكاي سبورت" قائلاً "الناس تقول إن مورينيو يُسبب المشاكل بعدما سحب من بوغبا شارة القيادة. لكن هل هو (بوغبا) حقاً كابتن؟ هل طريقة لعبه تؤهله لذلك؟".

وأردف الدولي الإنجليزي السابق "إنه يدع وكيل أعماله يتحدث بسلبية عن الفريق. كيف يُعقل هذا لو كان لاعباً لمانشستر يونايتد، فعليه أن يُقاتل من أجل الفريق و كذلك من أجل مُدربه؟".

يُشار إلى أن، آخر فصول المواجهة بين مورينيو وبوغبا كانت رفض النجم الفرنسي مصافحة المدرب البرتغالي في تمارين الفريق وسط هذا الأسبوع، فيما قرر مورينيو حرمان بوغبا من ارتداء شارة قيادة الفريق مرة ثانية.