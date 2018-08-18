 أسطورة ليفربول يُحذر برشلونة من بوغبا! | عالم الرياضة | DW | 27.09.2018

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عالم الرياضة

أسطورة ليفربول يُحذر برشلونة من بوغبا!

في الوقت الذي يبدو فيه أن معركة كسر العظم بين جوزيه مورينيو وبول بوغبا وصلت مرحلة اللاعودة، حذر أسطورة ليفربول جيمي كاراجر برشلونة من التعاقد مع النجم الفرنسي، مؤكداً أن متوسط ميدان مانشستر يونايتد "يلعب لنفسه فقط".

Paul Pogba (picture-alliance/Offside/S. Stacpoole)

صورة من الأرشيف.

ليس خافياً أن برشلونة، يُحاول من مدة طويلة الحصول على خدمات نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، إذ أبدى "البلوغرانا" رغبة كبيرة في ضم الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي سنة 2018 إلى كتيبة المدرب فالفيردي الكروية.

ومع تواصل معركة كسر العظم، بين مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو ولاعبه بول بوغبا، تبدو فرص الفريق الكتالوني هذه المرة وافرة في الظفر بتوقيع النجم الفرنسي. غير أن أسطورة ليفربول جيمي كاراجر لديه مُغاير.

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يعمل مينو رايولا وكيل أعمال بول بوغبا على عرض خدمات موكله على عدة أندية أوروبية كبيرة من بينها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حسبما ذكرت تقارير صحفية إنجليزية. لكن الانتقال إلى باريس سيكون صعباً لهذه الأسباب. (10.05.2018)

يبدو أن ليونيل ميسي عاقد العزم على العودة إلى منصات التتويج الأوروبية بعدما أحكم ريال مدريد مؤخرا قبضته على دوري أبطال أوروبا. صاحب القدم اليسرى الساحرة طلب من إدارة "البلوغرانا" التعاقد مع نجم يلعب في مانشستر يونايتد. (05.07.2018)

فقد حذر جيمي كاراجر (40 عاماً) برشلونة من التعاقد مع بول بوغبا، وقال مدافع ليفربول السابق في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن "كل شيء في برشلونة يرتبط بالانضباط واللعب للفريق ككل، إلا أن هذا يتعارض كلياً مع ما يلعب بوغبا من أجله"، وأضاف :"بوغبا يلعب لنفسه".

وتابع كاراجر حديثه لشبكة "سكاي سبورت" قائلاً "الناس تقول إن مورينيو يُسبب المشاكل بعدما سحب من بوغبا شارة القيادة. لكن هل هو (بوغبا) حقاً كابتن؟ هل طريقة لعبه تؤهله لذلك؟".

وأردف الدولي الإنجليزي السابق "إنه يدع وكيل أعماله يتحدث بسلبية عن الفريق. كيف يُعقل هذا لو كان لاعباً لمانشستر يونايتد، فعليه أن يُقاتل من أجل الفريق و كذلك من أجل مُدربه؟".

يُشار إلى أن، آخر فصول المواجهة بين مورينيو وبوغبا كانت رفض النجم الفرنسي مصافحة المدرب البرتغالي في تمارين الفريق وسط هذا الأسبوع، فيما قرر مورينيو حرمان بوغبا من ارتداء شارة قيادة الفريق مرة ثانية.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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