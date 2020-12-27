 أسطورة ليفربول عن محمد صلاح: ″دعوه يرحل إذا أراد!″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.03.2021

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رياضة

أسطورة ليفربول عن محمد صلاح: "دعوه يرحل إذا أراد!"

مع اقتراب نهاية الموسم الكروي، يعود اللغط بقوة حول مستقبل نجم ليفربول محمد صلاح ورحيله المحتمل عن "الريدز"، ما دفع أسطورة النادي روبي فاولر ليعقب على الأمر مشددا أن لكل ما أراد.

النجم المصري محمد صلاح

النجم المصري محمد صلاح

"دعوه يرحل إذا أراد!"، هكذا تحدث نجم ليفربول السابق برصيد 183 هدف من مجموع 369 مباراة، عن زميله المصري محمد صلاح لصحيفة "دايلي ميرور" البريطانية. ويضيف أسطورة الفريق روبي فاولر قائلا: "إذا ما أراد لاعب ما الرحيل، علينا القبول بالأمر". بحسب ما نقل عنه موقع Fussballeuropa.

ويأتي ذلك في وقت يكثر فيه الحديث عن رحيل شبه مؤكد لصلاح عن النادي الانجليزي. ولنجم الفراعنة عقد مع الريدز إلى غاية 2032 وهو حاليا متصدر لقائمة هدّافي الدوري الممتاز برصيد 17 هدفا.  

هدّاف ليفربول السابق روبي فاولر

هدّاف ليفربول السابق روبي فاولر

ولا يخفي فاولر أمله في بقاء صلاح مع النادي الأحمر خاصة في ظل المنافسة الكبيرة على الظفر بخدماته من ريال مدريد وبرشلونة، لكنه يقول في ذات الوقت أن بقاءه لن يكون فعّالا إلا إذا قام بذلك "بكل قلبه". وهو ما ذهب إليه أيضا المدرب الألماني يورغن كلوب في وقت سابق مشددا أنه لا يريد أي لاعب في النادي لا يرغب أصلا في البقاء.

و.ب/م.س

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فينغر يكشف دور تياغو في خيبات ليفربول هذا الموسم

لم يتردد المدرب الفرنسي الشهير آرسين فينغر في الكشف عن إحدى نقطة ضعف ليفربول هذا الموسم. فينغر يرى أن إحدى صفقات "الريدز" في بداية الموسم أضعفت خط وسط الفريق، الذي يعاني كثيراً هذا الموسم.  

كلوب: نجوم ليفربول لن يرحلوا

من التتويج بسهولة بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إلى معاناة كبيرة هذا العام قد تجعل فريق يورغن كلوب يكتفي بالدوري الأوروبي. لكن رغم ذلك يحتفظ المدرب الألماني بأمل في بقاء نجوم الفريق ولائهم له.  

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