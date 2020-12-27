أسطورة ليفربول عن محمد صلاح: "دعوه يرحل إذا أراد!"

"دعوه يرحل إذا أراد!"، هكذا تحدث نجم ليفربول السابق برصيد 183 هدف من مجموع 369 مباراة، عن زميله المصري محمد صلاح لصحيفة "دايلي ميرور" البريطانية. ويضيف أسطورة الفريق روبي فاولر قائلا: "إذا ما أراد لاعب ما الرحيل، علينا القبول بالأمر". بحسب ما نقل عنه موقع Fussballeuropa.

ويأتي ذلك في وقت يكثر فيه الحديث عن رحيل شبه مؤكد لصلاح عن النادي الانجليزي. ولنجم الفراعنة عقد مع الريدز إلى غاية 2032 وهو حاليا متصدر لقائمة هدّافي الدوري الممتاز برصيد 17 هدفا.

هدّاف ليفربول السابق روبي فاولر

ولا يخفي فاولر أمله في بقاء صلاح مع النادي الأحمر خاصة في ظل المنافسة الكبيرة على الظفر بخدماته من ريال مدريد وبرشلونة، لكنه يقول في ذات الوقت أن بقاءه لن يكون فعّالا إلا إذا قام بذلك "بكل قلبه". وهو ما ذهب إليه أيضا المدرب الألماني يورغن كلوب في وقت سابق مشددا أنه لا يريد أي لاعب في النادي لا يرغب أصلا في البقاء.

و.ب/م.س