أسطورة بايرن ميونيخ ينتقد "المالكين الأوحدين" للنادي

صب أسطورة بايرن ميونيخ السابق شتيفان إيفنبرغ جام غضبه على ما أسماه "الثنائي القيادي" لناديه السابق في إشارة إلى رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس والرئيس التنفيذي للنادي كارل- هاينز رومنيغه.

وكتب الألماني الدولي السابق في مقاله على موقع "تي أونلاين" قائلاً "هونيس ورومنيغه ما يزالان حتى الآن المالكين الأوحدين لبايرن، وهو أمر بات مشكلة من أكثر من جانب".

وأضاف إيفنبرغ، الذي فاز مع بايرن بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2001 إن رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس بات يبدو في الآونة الأخيرة "أقل ثقة"، موضحاً في مقاله إن "القيادة تعني الانتماء، ومنح الثقة، والتواصل، وسوق الحجج. أما التصرف خلاف ذلك فلا يعود على الفريق بالنفع ولم يعد ذلك ملائماً لعصرنا هذا. ومهما طال المقام بالمرء بإمكانه أن يتعلم ذلك".

وبشأن التكهنات حول مستقبل الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة اعتبر أن الأنباء التي تتحدث عن تعليق هونيس لمستقبل كوفاتش بنتيجة المباراة القادمة، قال إيفنبرغ إن "هذا لا ينم عن الاحترام".

كما تحدث أسطورة بايرن السابق عن "أخطاء جسيمة ارتكبتها إدارة النادي على صعيد التخطيط التنفيذي"، معتبراً أن من المهم الآن على الفريق "أن يستعيد شخصيته"، واضعاً مدافعيّ الفريق ماتس هولمس وجيروم بواتنغ على رأس القائمة. ويرى قائد البافاري الأسبق أن شخصيات اللاعبين "بهتت في السنوات الأخيرة كثيراً".

من جانب آخر انتقد إيفنبرغ غياب المدير الرياضي للفريق حسن صالحميدزيتش في خضم الأزمة التي يمر فيها الفريق حالياً قائلاً: "يبدو أنه عرف مكانه أخيراً في بايرن، رئيس من الدرجة الثانية".

وطالب إيفنبرغ صانعي القرار في القلعة البافارية بأن تفتح الباب أمام "دماء جديد من الخارج"، في إشارة إلى إلزام الحارس الأسبق للنادي أوليفر كان والتعاقد مع مدراء متمرسين، مرشحاً المدير الرياضي لبروسيا مونشينغلادباخ ماكس إيبرل والمدير الكرة لنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني فريدي بوبيتش لهذه المهمة.

وتأتي انتقادات إيفنبرغ في وقت أُعلن فيه عن قرار أولي هونيس "معاقبة" رفيق دربه باول برايتنر بسبب انتقادات الأخير له في وقت سابق. وكان برايتنر قد انتقد هو الآخر أسلوب هونيس وإدارة القلعة البافارية خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل خمسة أسابيع.

وبحسب صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية فإن هونيس قرر حذف اسم برايتنر من ضيوف الشرف داخل ملعب أليانتس أرينا. وأكدت الصحيفة أن هونيس لم يبلغ صديقه السابق بهذا الخبر بنفسه، بل تكفل المدير المالي يان كريستيان دريسين بإبلاغ برايتنر بالقرار.

ع.غ