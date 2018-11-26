أسطورة بايرن ميونيخ ينتقد "المالكين الأوحدين" للنادي

صب أسطورة بايرن ميونيخ السابق شتيفان إيفنبرغ جام غضبه على ما أسماه "الثنائي القيادي" لناديه السابق في إشارة إلى رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس والرئيس التنفيذي للنادي كارل- هاينز رومنيغه.
وكتب الألماني الدولي السابق في مقاله على موقع "تي أونلاين" قائلاً "هونيس ورومنيغه ما يزالان حتى الآن المالكين الأوحدين لبايرن، وهو أمر بات مشكلة من أكثر من جانب".
وأضاف إيفنبرغ، الذي فاز مع بايرن بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2001 إن رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس بات يبدو في الآونة الأخيرة "أقل ثقة"، موضحاً في مقاله إن "القيادة تعني الانتماء، ومنح الثقة، والتواصل، وسوق الحجج. أما التصرف خلاف ذلك فلا يعود على الفريق بالنفع ولم يعد ذلك ملائماً لعصرنا هذا. ومهما طال المقام بالمرء بإمكانه أن يتعلم ذلك".
وبشأن التكهنات حول مستقبل الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، بعد النتائج السيئة في الفترة الأخيرة اعتبر أن الأنباء التي تتحدث عن تعليق هونيس لمستقبل كوفاتش بنتيجة المباراة القادمة، قال إيفنبرغ إن "هذا لا ينم عن الاحترام".
كما تحدث أسطورة بايرن السابق عن "أخطاء جسيمة ارتكبتها إدارة النادي على صعيد التخطيط التنفيذي"، معتبراً أن من المهم الآن على الفريق "أن يستعيد شخصيته"، واضعاً مدافعيّ الفريق ماتس هولمس وجيروم بواتنغ على رأس القائمة. ويرى قائد البافاري الأسبق أن شخصيات اللاعبين "بهتت في السنوات الأخيرة كثيراً".
من جانب آخر انتقد إيفنبرغ غياب المدير الرياضي للفريق حسن صالحميدزيتش في خضم الأزمة التي يمر فيها الفريق حالياً قائلاً: "يبدو أنه عرف مكانه أخيراً في بايرن، رئيس من الدرجة الثانية".
وطالب إيفنبرغ صانعي القرار في القلعة البافارية بأن تفتح الباب أمام "دماء جديد من الخارج"، في إشارة إلى إلزام الحارس الأسبق للنادي أوليفر كان والتعاقد مع مدراء متمرسين، مرشحاً المدير الرياضي لبروسيا مونشينغلادباخ ماكس إيبرل والمدير الكرة لنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني فريدي بوبيتش لهذه المهمة.
وتأتي انتقادات إيفنبرغ في وقت أُعلن فيه عن قرار أولي هونيس "معاقبة" رفيق دربه باول برايتنر بسبب انتقادات الأخير له في وقت سابق. وكان برايتنر قد انتقد هو الآخر أسلوب هونيس وإدارة القلعة البافارية خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل خمسة أسابيع.
وبحسب صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية فإن هونيس قرر حذف اسم برايتنر من ضيوف الشرف داخل ملعب أليانتس أرينا. وأكدت الصحيفة أن هونيس لم يبلغ صديقه السابق بهذا الخبر بنفسه، بل تكفل المدير المالي يان كريستيان دريسين بإبلاغ برايتنر بالقرار.
ع.غ
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان