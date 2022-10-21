"أسطورة" بايرن .. فرانك ريبيري يعتزل كرة القدم عن 39 عامًا

أعلن الدولي الفرنسي السابق وأسطورة بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري اليوم الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) اعتزاله كرة القدم عن 39 عامًا، مستسلمًا لإصابة في الركبة أبعدته عن المنافسات مع ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
وخاض لاعب الجناح، أفضل أيام مسيرته مع بايرن الذي توج معه على مدى 12 عامًا بلقب الدوري تسع مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013.
وكتب ريبيري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأربع لغات "الكرة تتوقف. المشاعر في داخلي لا. شكرا للجميع على هذه المغامرة الرائعة".
وأرفق المكتوب بفيديو يختصر فيه مسيرته مع المنتخب والأندية التي لعب لها.
وأضاف الفرنسي في رسالة الوداع، بحسب الوكالة الفرنسية: "اليوم، رغم الجهود التي قمت بها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، تفاقم الألم في ركبتي والأطباء كانوا واضحين. ليس لدي خيار، يجب أن أتوقف عن اللعب". وختم اللاعب: "هذه نهاية فصل كلاعب وليست قصتي المهنية، تأكدوا من ذلك. سأراكم مجددًا في بداية فصل جديد جميل".
لم يلعب ريبيري مع ساليرنيتانا الذي انضم إليه في 2021 قادمًا من فيورنتينا، منذ المرحلة الأولى هذا الموسم خلال الخسارة أمام روما عندما دخل بديلا، وقد ترددت شائعات اعتزاله في الأسابيع الأخيرة.
وقال وكيله دافيدي ليبي لوكالة فرانس برس قبل أسبوعين إنه "من المرجح جدًا" أن يضع نهاية لمسيرته.
وأعلن ساليرنيتانا في بيان أنه توصل إلى "اتفاق مشترك" لإنهاء عقد اللاعب، مؤكدًا أنه سيبقى في النادي ولكن من أجل لعب "دور آخر"، خارج خطط اللعب مع الفريق.
الكرة الذهبية ذهبت لغيره
بدأ ريبيري مسيرته الاحترافية مع بولوني في العام 2000 وتنقل بين عدة أندية أبرزها مرسيليا (2005-2007) وبايرن ميونيخ (2007-2019) وحقق على مدى 22 عامًا 24 لقبًا، 23 منها مع بايرن، بالإضافة الى كأس تركيا مع غلطة سراي عام 2005.
حل ثالثًا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية 2013 عندما قاد بايرن إلى ثلاثية تاريخية واعتبر الكثير من النقاد أنه الاحق بها قبل أن يحرزها البرتغالي كريستيانو رونالدو، علمًا أن الفرنسي فاز في العام ذاته بجائزة "ويفا" لأفضل لاعب في أوروبا. وقال حينها "ماذا عساي أن أفعل أكثر من الفوز بكل شيء مع بايرن؟ (لأفوز بالكرة الذهبية)".
"الثنائي المرعب لدى بايرن"
سجل ريبيري خلال 425 مباراة مع بايرن 124 هدفًا وصنع 182 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات. من بينها 273 مباراة بالبوندسليغا، سجل خلالها 86 هدفا، وصنع 92 هدفا.
وشكل ريبيري ثنائيا رائعا مع آريين روبن عبر مركز الجناح، وكانا الاثنان "مصدر رعب" للفرق المنافسة طوال عقد لعباه سويا ضمن صفوف بايرن ميونيخ، وكان يطلق عليهما "روبيري"، قبل أن يرحلا عن الفريق في عام 2019 .
ودّعه النادي البافاري الجمعة بالقول "وضع أحد أفضل اللاعبين في تاريخنا نهاية لمسيرته المذهلة، شكرًا لكل شيء...أسطورة".
وصيف بطل مونديال 2006
وخاض ريبيري إجمالي 81 مباراة مع المنتخب الفرنسي، وسجل له 16 هدفا قبل أن يعتزل اللعب الدوليي في عام 2014. وكان ريبيري ضمن المنتخب الفرنسي الذي وصل إلى نهائي كأس العالم 2006 في ألمانيا، قبل أن يخسر أمام نظيره الإيطالي.
ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)
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فرانك ريبيري
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