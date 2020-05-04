 أسطورة الكرة الألمانية ″يوب هاينكس″ يحتفل بعيد ميلاده الـ 75 | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.05.2020

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رياضة

أسطورة الكرة الألمانية "يوب هاينكس" يحتفل بعيد ميلاده الـ 75

ليس فقط كمدرب وإنما أيضا كلاعب حقق يوب هاينكس الكثير من الإنجازات. المهاجم والمدرب "دون يوب"، كما يحلو للإسبان تسميته، يحتفل بعيد ميلاده الـ 75 ورصيد كروي حافل بالألقاب. 

يوب هاينكس خلال مؤتمر صحفي في أليانز أرينا نهاية عام 2017.

المدرب الألماني المعتزل يوب هاينكس ولد في 9 مايو/ أيار 1945 في مدينة مونشنغلادباخ الألمانية

في مقابلة مع مجلة "كيكر" بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين صرح المدرب الأسطوري يوب هاينكس أنه يعيش في سلام مع ذاته وسعيد للاستمتاع بحياته في صمت. وأضاف أنه ليس بحاجة إلى الظهور في الحياة العامة وأن كثيرا من الأشياء سطحية. هكذا يتحدث شخص حقق إنجازات كبيرة، ومر بتحديات متعددة وصل من خلالها إلى آعالي القمم كما هبط أيضا إلى أعمق الوديان.

"أنا شخص أنشد الكمال"

هاينكس ولد في مدينة مونشنغلادباخ في التاسع من مايو/ أيار 1945 وهو ينحدر من عائلة امتهنت الحرف اليدوية. يوسف، المشهور في العالم كله باسم يوب، هو الطفل التاسع من بين عشرة أطفال، وكان والده يدير ورشة حدادة مملوكة للعائلة منذ عام 1823 في حي "هولت" بمدينة مونشنغلادباخ. أما والدته فكانت صاحبة محل بقالة صغير. وكلاهما علم الابن "يوب" قيم الانضباط والالتزام والأمانة والنزاهة، التي رافقته طيلة حياته وجعلت منه إنسانا ومدربا متميزا.

يوب هاينكس يوجه لاعبيه خلال مباراة ضد باريس سان جرمان بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2017

صاحب الخط الواضح والتعليمات الصريحة، يوب هاينكس يوجه لاعبيه داخل الملعب ويقول عن نفسه إنه إنسان "ينشد الكمال".

مختارات

بعدما حسم معركته الأساسية في الموسم الحالي بإحراز لقب الدوري الألماني للمرة السابعة في مسيرته، يأمل يوب هاينكس مدرب بايرن ميونيخ في ترك بصمة جديدة مع الفريق البافاري قبل تسليم الراية إلى الاسباني جوسيب غوارديولا. (08.04.2013)

بعد النتائج المبهرة التي حققها فريقه بفوزه ببطولة الدوري الألماني وبنهاية دوري أبطال أوروبا فقد ينتقل مدرب بايرن ميونخ يوب هاينكس، الذي ستكون مباراة السبت القادم الأخيرة له في منصبه، إلى تدريب ريال مدريد الإسباني. (27.05.2013)

يقول هاينكس عن نفسه: "أنا شخص أنشد الكمال". تكوين هاينكس المهني كان في شركة للبناء عمل في وقت لاحق فيها كمدير للبناء ولعب أيضا في صفوف فريقها الصغير لكرة القدم. وفي نفس الشركة تعرف أيضا على زوجته إيريس وتزوجا في عام 1967 وأنجبا ابنة في وقت لاحق.

بطل أوروبا والعالم

في عام 1964 التحق يوب هاينكس، المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا، بفريق بوروسيا مونشنغلادباخ وذاع صيته بسبب ما قدمه من مستوى عال في الدوري الألماني (البوندسليغا)، الذي لعب به لمدة 13 عاما، منها 10 أعوام ضمن صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ وثلاثة في صفوف هانوفر.

برصيد 220 هدفا يحتل هاينكس المركز الرابع في قائمة أفضل هدافي الدوري الألماني على الإطلاق، وراء كل من غيرد مولر وكلاوس فيشر وروبرت ليفاندوفسكي. ورفقة مونشنغلادباخ فاز هاينكس بالدوري الألماني أربع مرات، وفاز بكأس ألمانيا وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أما على المستوى الدولي فقد سجل هاينكس 14 هدفا في 39 مباراة دولية، وأصبح بطل أوروبا في عام 1972 وبطل العالم في عام 1974.

يوب هاينكس في مباراة بالدوري الألماني عام 1978، انتهت بفوز غلادباخ على دورتموند بنتيجة ثقيلة 12- صفر

كان يوب هاينكس كلاعب مهاجم من بين من صنعوا مجد فريق مونشنغلادباخ في فترة السبعينات من القرن العشرين.

التحول إلى مدرب

في عام 1978 أنهى هاينكس مشواره كلاعب لينتقل إلى التدريب، فعمل أولا كمساعد مدرب تحت إشراف المدرب أودو لاتيك، وبعدها كمدرب لبوروسيا مونشنغلادباخ. هاينكس لم يحقق أي نجاح يذكر مع مونشنغلادباخ لكن في وقت لاحق مع نادي بايرن وريال مدريد. كما درب كذلك الناديين الإسبانيين: أتليتيكو بيلباو وتنريفا والنادي البرتغالي العريق: بنفيكا لشبونة، ونوادي آينتراخت فرانكفورت وشالكه وباير ليفركوزن.

الثلاثية مع بايرن ميونيخ

مع بايرن فاز هاينكس بأربعة ألقاب للدوري الألماني، كان أولها في عام 1989. وبعد تسع سنوات، في عام 1998 فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى مع ريال مدريد، لكن بعد ثمانية أيام تم طرد "دون يوب"، كما يطلق عليه الإسبان.

أما أكبر إنجاز حققه هاينكس فكان مع فريق بايرن في عام 2013 عندما فاز بالثلاثية مع بايرن: بطولتي الدوري والكأس الألمانيين، وبطولة دوري أبطال أوروبا، ليحصل على لقب "أفضل مدرب في العالم" لعام 2013 أيضا.

هاينكس يحصل على الكرة الذهبية لأفضل مدرب في العالم لعام 2013

في قمة نجاحه كمدرب، حقق يوب هاينكس الثلاثية مع بايرن عام 2013 ليحصل على لقب أفضل مدرب في العالم

بعد هذه الألقاب تقاعد هاينكس كمدرب ليعود في خريف عام 2017 لتولي تدريب نادي بايرن ميونيخ من جديد كعربون محبة لرئيس النادي آنذاك أولي هونيس، فحقق مع الفريق لقبا جديدا بالدوري الألماني، ثم قال للجميع وداعا. ومنذ ذلك الحين يستمتع هاينكس بالحياة في مزرعته ببلدة "شفالمتال" بالقرب من مونشنغلادباخ

شتيفان نيستلر/ع.اع./ص.ش

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    جيل ذهبي

    مسيرة يوب هاينكس في عالم كرة القدم تجاوزت 1000 مباراة في البونديسليغا وعشرات المباريات الأوروبية والدولية كلاعب وكمدرب خلال أكثر من نصف قرن. وهو أحد أعضاء المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم لسنة 1974، ويظهر في الصورة ذو الرقم 11 مع الجيل الذهبي للكرة الألمانية مع القيصر بكنباور والهداف غيرد مولر والرئيس الحالي لبايرن أولي هونيس بالإضافة إلى بيرتي فوكس وفولفانغ أوفيرات.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    البداية مع بوروسيا مونشنغلادباخ

    مسيرة هاينكس كلاعب بدأت مع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في سنة 1963 وكان عمره 18 عاما فقط، وأصبح بعد سنوات قليلة من ذلك أحد أهم اللاعبين الأساسيين في الفريق. في بداية سبعينات القرن الماضي حصل هاينكس على أول ألقابه المحلية مع الفريق وهو بطل البونديسليغا لسنة 1971.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    بطل أوروبا 1972

    بدايته مع المنتخب الألماني كانت في سنة 1967 وأول انجاز دولي له مع المنتخب هو فوزه ببطولة أمم أوروبا لسنة 1972 بعد تغلبهم على منتخب الاتحاد السوفيتي السابق في المباراة النهائية في بروكسل.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    بطل العالم 1974

    وحاز مع المنتخب الألماني على كأس العالم سنة 1974 والتي أقيمت في ألمانيا.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    لقب البونديسليغا لثلاث مرات متتالية

    في سنة 1975 حاز مع بوروسيا مونشنغلادباخ على لقب بطل البونديسليغا من جديد. واستطاع الفريق الحفاظ على اللقب لسنتي 1976 و1977.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    الحلم الأوروبي

    وحاز مع فريقه على كأس الاتحاد الأوروبي لسنة 1975 وعلى مركز الوصيف لبطل دوري أبطال أوروبا لسنة 1977، ويظهر هاينكس في الصورة بعد خسارة فريقه أمام ليفربول الانكليزي في المباراة النهائية.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    أصغر مدرب في البونديسليغا

    في سنة 1977 اعتزل يوب هاينكس كرة القدم كلاعب وتابع مسيرته الرياضية كمدرب ليكون أصغر مدرب في البونديسليغا. واشرف على تدريب فريقه الأصلي بوروسيا مونشنغلادباخ من سنة 1979 ولغاية 1987.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    محطة الفريق البافاري

    في سنة 1987 انتقل إلى تدريب فريق بايرن ميونخ لأول مرة. في موسم 1988/ 1989 حصل على أول ألقابه مع الفريق البافاري في البونديسليغا واستطاع الحفاظ على اللقب في موسم 1989/1990.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    مغادرة ألمانيا

    في سنة 1991 قرر يوب هاينكس مغادرة بايرن والبونديسليغا واتجه لتدريب أتلتيك بيلباو الاسباني واستمر معه ثلاثة مواسم، بعدها درب هاينكس فريقي فرانكفورت الألماني وتينيريفا الاسباني.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    ريال مدريد

    في سنة 1998 تولى يوب هاينكس مهمة تدريب الفريق الملكي الاسباني ريال مدريد.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    بطل أبطال أوروبا

    وفي السنة نفسها فاز مع ريال مدريد بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا ومن ثم أعلن استقالته من مهمة تدريب فريق ريال مدريد.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    فرق مختلفة

    في الأعوام اللاحقة درب هاينكس عدة فرق محلية وأوروبية لم يحقق معها نتائج طيبة، كفرق بنفيكا البرتغالي وأتلتيك بيلباو الاسباني ومن ثم شالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ليفركوزن.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    بايرن من جديد

    في سنة 2011 عاد من جديد ليدرب بايرن ميونخ. وفي سنة 2013 استطاع تحقيق انجاز تاريخي مع بايرن بفوزه بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، بعد عن حصل على مركز الوصيف لجميع هذه الألقاب العام الماضي.

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    يوب هاينكس: نصف قرن في ملاعب كرة القدم

    المدرب الأكثر انجازاً في ألمانيا

    حاز يوب هاينكس على لقب الدوري الألماني أربع مرات كلاعب وثلاث مرات كمدرب وعلى كأس الاتحاد الأوروبي كلاعب وبطل إبطال أوروبا كمدرب ولمرتين، بالإضافة إلى عشرات الألقاب المحلية والدولية. فهل سيقرر يوب هاينكس إنهاء مسيرته الرياضية هذه المرة أم سيطمع في المزيد من الألقاب؟

    الكاتب: زمن البدري


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