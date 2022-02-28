أسطورة الطيران "الحلم".. القصف الروسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

في هجوم روسي على مطار هوستوميل بالقرب من كييف، احترقت أكبر طائرة شحن في العالم، وهي من طراز "أنتونوف 225 مريا" الأوكرانية الصنع، بحسب ما قالت شركة أوكروبورونبروم الأوكرانية لتصنيع الأسلحة.

وأضافت الشركة (الأحد 27 فبراير/ شباط 2022) على صفحتها على فيسبوك "دمر الغزاة الروس أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر أنتونوف-225 مريا. حدث ذلك في مهبط أنتونوف (بمطار) هوستوميل بالقرب من كييف"، حيث كانت الطائرة "تخضع لإصلاحات".

وهذه الطائرة فريدة من نوعها في العالم، إذ يبلغ طولها 84 مترا ويمكنها نقل ما يصل إلى حوالي 250 طنا من البضائع بسرعة تصل إلى 850 كيلومترا في الساعة، وأطلق عليها اسم "مريا" أي "الحلم" باللغة الأوكرانية.

وصنعت الطائرة في البداية كجزء من برامج الطيران السوفياتي، ولا سيما لنقل المكوك الفضائي "بوران"، وقد قامت بأول رحلة لها في عام 1988.

وبعد عدة سنوات من عدم استخدامها بسبب نقص الموارد في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي، أجريت رحلة تجريبية للنسخة الوحيدة الموجودة من الطائرة عام 2001 في هوستوميل على بعد حوالي 20 كيلومترا من كييف.

وشغلتها إثر ذلك شركة الطيران الأوكرانية "أنتونوف إيرلاينز" لرحلات الشحن على الطلب، وقد كان الطلب عليها مرتفعا لا سيما في بداية جائحة كوفيد-19.

وقدرت مجموعة أوكروبورونبروم أن إصلاح "مريا" سيكلف أكثر من ثلاثة مليارات دولار ويستغرق أكثر من خمس سنوات.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر "روسيا دمرت "مريا" لكنها لن تكون قادرة على تدمير حلمنا بدولة أوروبية قوية وحرة وديموقراطية. سننتصر".

وجاء الإعلان عن تدمير "مريا" في وقت يشهد مطار هوستوميل اشتباكات عنيفة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس، ويحاول الجيش الروسي السيطرة على هذه البنية التحتية الاستراتيجية.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)