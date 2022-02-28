أسطورة الطيران "الحلم".. القصف الروسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

في هجوم روسي على مطار هوستوميل بالقرب من كييف، احترقت أكبر طائرة شحن في العالم، وهي من طراز "أنتونوف 225 مريا" الأوكرانية الصنع، بحسب ما قالت شركة أوكروبورونبروم الأوكرانية لتصنيع الأسلحة.
وأضافت الشركة (الأحد 27 فبراير/ شباط 2022) على صفحتها على فيسبوك "دمر الغزاة الروس أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر أنتونوف-225 مريا. حدث ذلك في مهبط أنتونوف (بمطار) هوستوميل بالقرب من كييف"، حيث كانت الطائرة "تخضع لإصلاحات".
وهذه الطائرة فريدة من نوعها في العالم، إذ يبلغ طولها 84 مترا ويمكنها نقل ما يصل إلى حوالي 250 طنا من البضائع بسرعة تصل إلى 850 كيلومترا في الساعة، وأطلق عليها اسم "مريا" أي "الحلم" باللغة الأوكرانية.
وصنعت الطائرة في البداية كجزء من برامج الطيران السوفياتي، ولا سيما لنقل المكوك الفضائي "بوران"، وقد قامت بأول رحلة لها في عام 1988.
وبعد عدة سنوات من عدم استخدامها بسبب نقص الموارد في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي، أجريت رحلة تجريبية للنسخة الوحيدة الموجودة من الطائرة عام 2001 في هوستوميل على بعد حوالي 20 كيلومترا من كييف.
وشغلتها إثر ذلك شركة الطيران الأوكرانية "أنتونوف إيرلاينز" لرحلات الشحن على الطلب، وقد كان الطلب عليها مرتفعا لا سيما في بداية جائحة كوفيد-19.
وقدرت مجموعة أوكروبورونبروم أن إصلاح "مريا" سيكلف أكثر من ثلاثة مليارات دولار ويستغرق أكثر من خمس سنوات.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر "روسيا دمرت "مريا" لكنها لن تكون قادرة على تدمير حلمنا بدولة أوروبية قوية وحرة وديموقراطية. سننتصر".
وجاء الإعلان عن تدمير "مريا" في وقت يشهد مطار هوستوميل اشتباكات عنيفة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس، ويحاول الجيش الروسي السيطرة على هذه البنية التحتية الاستراتيجية.
ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)
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انتونوف 225 - أكبر طائرة نقل بضائع في العالم
مقارنة الطائرة بجسم الإنسان الواقف أمامها تظهر مدى ضخامة انتونوف 225. إنها أثقل طائرة في العالم وهي أثقل من طائرة ايرباص A380 ذات الطابقين، كما فاقت كل مقاييسها الأخرى مقاييس طائرة ايرباص.
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انتونوف 225 - أكبر طائرة نقل بضائع في العالم
في الجسم العملاق الطائر كل شيء بالغ الضخامة، فالجناحان يمتدان إلى مسافة 88.4 مترا، ويبلغ طول الطائرة 84 مترا، ارتفاع الطائرة 18.1 مترا، وعرض المساحة التي يغطيها الجناحان 905 مترا مربعا. بوسع الريشات المتحركة في التوربينات النفاثة أن ترفع الهيكل العملاق في الجو. نموذج فريد من نوعه في العالم.
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انتونوف 225 - أكبر طائرة نقل بضائع في العالم
المهمة: على الناقل العملاق أن يطير بتوربين وزنه 117 طنا ليقطع مسافة تعادل نصف محيط الكرة الأرضية لإيصاله إلى مقصده. ليس بوسع أي طائرة أخرى أن تنقل مثل هذا الحمل. إنها مهمة بقياس XXL.
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انتونوف 225 - أكبر طائرة نقل بضائع في العالم
طاقم الطائرة، ترافقهم مراسلة DW، المرأة الوحيدة على متن الطائرة في الرحلة الطويلة الثقيلة الصعبة. تتضمن الرحلة 3 محطات استراحة ليلية في كل من تركمانستان والهند وماليزيا، قبل الوصول إلى بيرث.
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انتونوف 225 - أكبر طائرة نقل بضائع في العالم
صُممت طائرة انتونوف الروسية 225 في الأصل لحمل أجزاء الإطلاق الخاصة بمكوك الفضاء بوران التابع للبرنامج الفضائي السوفيتي. وتطابق طائرة الانتونوف في المواصفات الطائرة الأمريكية التي صممت لحمل مكوك الفضاء الأمريكي.
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انتونوف 225 - أكبر طائرة نقل بضائع في العالم
بتوربيناتها الست وبحمل يصل إجماليه إلى 120 طنا ستتمكن الطائرة من قطع مسافة 4500 كيلومترا بلا توقف ولهذا السبب بالذات يلزم الطائرة 3 محطات توقف لإعادة تعبئة الوقود في الرحلة الصعبة.
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انتونوف 225 - أكبر طائرة نقل بضائع في العالم
قمرة الدرجة الأولى شكلها مختلف في هذه الطائرة. فالنوافذ ترف لا وجود له إلا في قمرة الطيارين. وبوسع أفراد الطاقم الفني للطائرة أن يستريحوا في هذه المساحة، وبإمكانهم النوم كما لو أنهم في غرفة فندق مريحة.
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انتونوف 225 - أكبر طائرة نقل بضائع في العالم
بعد أول محطة توقف في تركمانستان، تطير باتجاه الهند بسرعة تصل إلى 850 كلم في الساعة. بوسع الطائرة أن تطير على ارتفاع 10750 مترا. هذه هي الرحلة الأولى لطائرة من نوع An-225 Mriya's بمثل هذه الحمولة.
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انتونوف 225 - أكبر طائرة نقل بضائع في العالم
الطائرة العملاقة مجهزة بمنفذين للتحميل، خلفي كما في أغلب طائرات النقل، وأمامي كما في بعض الطائرات النادرة. الذيل المزدوج للطائرة بوسعه أن يؤمن توازنا أفقيا حين يكون الوزن بالغ الثقل، ويختص هذا بالحمولات الخارجية (المتدلية من الطائرة) وهي أصعب أنواع الحمولات.
الكاتب: كارمن ماير/ملهم الملائكة