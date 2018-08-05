أسطورة أرسنال ادامز يكشف نقطة ضعف أوزيل

أوضح موقع جريدة "ذا صن" أن، أسطورة فريق أرسنال توني ادامز حدد ما ينقص النجم الألماني مسعود أوزيل للتألق برفقة "المدفعجية" هذا الموسم، وأضاف الموقع البريطاني أن ادامز يُريد من أوزيل أن يكون أكثر صلابة فوق المستطيل الأخضر.

وأشار توني ادامز (51 عاماً) أن، أوزيل يفتقر نوعاً ما إلى الصلابة من أجل أن يستطيع تفجير موهبته الكروية، وأضاف أن الوضع الذي يعيشه أوزيل (29 عاماً) حالياً يُذكره بنجم الأرسنال السابق دينيس بيركامب.

وتابع الدولي الإنجليزي السابق، أنه عند انتقال دينيس بيركامب إلى أرسنال، كان النجم الهولندي واحداً من أكثر اللاعبين موهبة في عالم الساحرة المستديرة، وأضاف أن بيركامب (49 عاماً) تحسن مستواه وأصبح لاعباً جيداً عقب تلقيه تدريبات جعلته أكثر صلابة.

وقال ادامز، الذي حمل قميص أرسنال في الفترة الممتدة بين 1983 و2002 "إذا كانت لديك الصلابة والقوة في فريقك، فإن أوزيل مكسب رائع. فقد فاز بكأس العالم"، وأردف: "إن أوزيل يشبه بيركامب، الذي اضطرنا إلى جعله أكثر صلابة في مواسمه الأولى مع أرسنال"، وتابع: "بيد أن أوزيل لا يجد من حوله الأشخاص الذين يدفعونه ليكون صلباً".

الجدير ذكره أن، مسعود أوزيل عجز عن قيادة أرسنال إلى تحقيق النصر في الدوري الإنجليزي، حيث مُني "المدفعجية" بهزيمتين متتاليتين أمام كل من مانشستر سيتي وتشيلسي، فيما تُعول جماهير أرسنال على أوزيل من أجل العودة مُجدداً إلى سكة الانتصارات.