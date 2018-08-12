 أسرع عداء في التاريخ يدخل ملاعب كرة القدم، فهل سيكون الأسرع؟ | عالم الرياضة | DW | 13.08.2018

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عالم الرياضة

أسرع عداء في التاريخ يدخل ملاعب كرة القدم، فهل سيكون الأسرع؟

كثيرا ما عبر يوسن بولت عن أمنيته في احتراف كرة القدم. وبعد اعتزاله العدو، خاض قبل شهور أسبوعا تدريبيا مع بوروسيا دورتموند، حيث سلطت عليه الأضواء. والآن بدأت خطواته الفعلية لتحقيق حلمه، حيث يبدأ برنامجا تدريبيا منتظما.

Rio 2016 Olympia Leichtathletik Usain Bolt posiert nach 200 m Rennen (picture-alliance/Zumapress/Li Ming)

إنه أسرع إنسان في التاريخ وصاحب الأرقام القياسية الفريدة، عداء جمايكا يوسن بولت (31 عاما)، الفائز بثمن ميداليات ذهبية في الأولمبياد ومثلها في بطولات العالم لألعاب القوى، بدأ الآن مغامرة ليحقق حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف، بعدما اعتزل سباقات العدو العام الماضي.

ويبدو أن بولت يأخذ الأمر الآن بجدية أكبر وليس كحملة دعاية أو إعلان، على عكس ما حدث في مارس/ آذار الماضي عندما صاحبته حملة إعلامية كبرى خلال تواجده للتدريب لأسبوع في فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

 وقرر بولت أن يبدأ الآن المغامرة من واحد من أبعد الأماكن في العالم، أستراليا. ورغبته الوحيدة هي أن تقله من مطار سيدني سيارة سوداء اللون، بحسب ما نقل موقع "شبورت 1" الألماني. ومن المقرر أن يصل بولت في نهاية الأسبوع الحالي الى غوسفورد (75 كلم شمال سيدني)، حيث سيخوض بولت في أستراليا فترة تدريب غير محددة الأجل مع فريق "سنترال كوست مارينرز"، أحد أندية دوري الدرجة الأولى في أستراليا، على أمل أن يبدأ مسيرة كلاعب كرة قدم محترف.

"سيعامل مثل أي لاعب"

مختارات

لا يزال أسطورة ألعاب القوى يوسين بولت متمسكاً بحلم احتراف كرة القدم رغم تقدمه نسبياً في السن. ويسعى أسرع رجل في العالم إلى بدء أولى تدريباته كلاعب للكرة داخل أسوار نادية بوروسيا دورتموند الألماني. (23.10.2017)

ودع أسرع رجل في العالم الجامايكي يوسين بولت جماهيره بفوزه في سباق 100 متر في لقاء كينسغتون على الملعب الوطني في العاصمة بحضور نحو 30 ألف متفرج، ومن المقرر أن يعتزل بولت في نهاية الموسم الحالي. (11.06.2017)

وقال شاون ميلكامب، المدير التنفيذي للنادي الأسترالي، فيما عدا السيارة السوداء فإن بولت "ليس لديه أي مطالب، هو لا يريد حراسة خاصة ولا مدلكا شخصيا، ولا سائقا، ولا يريد ماء مخصوصا معبأ في فرنسا، يريد فقط سيارة سوداء".

وتابع ميلكامب، حسبما نقل موقع "شبورت 1" أن يوسين سيكون معه فقط مدير أعماله، المتواجد بالفعل في أستراليا، ولن يستقبل في المطار بسيارة ليموزين فخمة وأضاف: "سيركب، مثله مثل أي لاعب في الفريق عندنا، سيارة هيونداي، الشركة الراعية لفريقنا، وسيعامل مثل أي لاعب، ولن يكون هناك شيء مخصوص بالنسبة ليوسين، علما بأنه نفسه لا يريد إطلاقا أي شيء مخصوص".

ولا يرى ميلكامب في تدريب بولت مع فريقه "وسيلة للتحايل أو حملة" للدعاية، ويقول رغم ذلك "متشوق لما سيكون لذلك من أثر على منطقتنا"، لكن أهم شيء بالنسبة له هو "رعاية رياضي يريد أن يصبح محترفا" في عالم الكرة. وحسبما قال النادي الأسترالي "سيكون برنامجه التدريبي منظم لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الوصول الى مستوى من اللعب يخوله الحصول على عقد احترافي".

بولت هو أول إنسان والوحيد حتى الآن، الذي قطع مسافة 100 متر عدوا في 9 ثوان و58 جزء من الثانية، وإذا ما نجح في احتراف كرة القدم، فإن أمنيته هي أن يلعب في نادي مانشستر يونايتد، فهو عاشق متيم بالشياطين الحمر. فإذا حدث ذلك، فهل سيكون ضمن أسرع اللاعبين في العالم مثل غاريث بيل، وأوباميانع ورونالدو، أم أنه سيتفوق عليهم جميعا بحكم قدراته في العدو؟ سؤال مفتوح حتى إشعار آخر.

صلاح شرارة

  • Ghana steht im Halbfinale des Afrika Cups 2015 (Sanogo/AFP/Getty Images)

    أحداث رياضية مهمة في عام 2017

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  • Rio 2016 Olympia Leichtathletik Usain Bolt posiert nach 200 m Rennen (picture-alliance/Zumapress/Li Ming)

    أحداث رياضية مهمة في عام 2017

    "البرق" أو العداء الجامايكي أوساين بولت يخوض هذا العام للمرة الأخيرة، السباقات التي يهيمن عليها. وستفقد "أم الألعاب" باعتزاله، أحد أفضل رياضييها على الاطلاق، حالها كحال السباحة التي ودعت الاميركي مايكل فيلبس في 2016.

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  • Wintersport Felix Neureuther (picture-alliance/dpa/C. Onorati)

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  • Deutschland Augsburg Eishockey / Deutschland-Cup Schweiz -Deutschland (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

    أحداث رياضية مهمة في عام 2017

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  • Ungarn Formel 1 Lewis Hamilton gewinnt Großen Preis von Ungarn (Getty Images/M. Thompson)

    أحداث رياضية مهمة في عام 2017

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  • Brasilien WM 2014 Deutschland (picture-alliance/dpa)

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  • Deutschland Frauenfussball Deutschland gegen Niederlande (picture alliance/dpa/D. Calagan)

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    وفي شهر يوليو/ تموز تقام في هولندا كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات. ولا شك أن منتخب ألمانيا للسيدات، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي، هو المرشح للفوز هذه المرة أيضا. وسيقابل في دور المجموعات السويد وإيطاليا وروسيا وألمانيا. وقالت مدربة منتخب ألمانيا شتيفي جونز بثقة: "نحن نريد اللقب!"

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  • Rio 2016 Olympia Leichtathletik Usain Bolt posiert nach 200 m Rennen (picture-alliance/Zumapress/Li Ming)

    أحداث رياضية مهمة في عام 2017

    بين الخامس والثالث عشر من آب/أغسطس، ستطغى بطولة العالم لألعاب القوى، المقررة في لندن على كل ما عداها، إذ سيكون المضمار في موعد أخير مع "البرق" لأن العداء الجامايكي أوساين بولت يخوض للمرة الأخيرة، السباقات التي يهيمن عليها. وستفقد "أم الألعاب" باعتزاله، أحد أفضل رياضييها على الاطلاق، حالها كحال السباحة التي ودعت الاميركي مايكل فيلبس في 2016.

  • Deutschland Basketball-EM Serbien vs. Deutschland (Getty Images/B. Streubel)

    أحداث رياضية مهمة في عام 2017

    بداية من 31 أغسطس/ آب تستضيف أربعة مدن كأس الأمم الأوروبية لكرة السلة. وستلعب ألمانيا في المجموعة التي تستضيفها مدينة تل أبيب وتشارك فيها أيضا إسرائيل، ليتوانيا، إيطاليا وأوكرانيا وجورجيا. ولن يشارك ديرك نوفيتسكي مع منتخب ألمانيا هذه المرة. وستلعب باقي المجموعات في إسطنبول و كلوج نابوكا وهيلسنكي. الكاتب: أندرياس شتن-زيمونس/ صلاح شرارة.


مختارات

أحداث رياضية مهمة في عام 2017

رغم أنه لا يوجد في عام 2017 مونديال لكرة القدم أو دورة أوليمبية إلا أنه سيشهد بطولات رياضية مهمة. ومنها كأس أفريقيا لكرة القدم، وكأس القارات، وكأس العالم لكرة اليد وبطولة العالم لألعاب القوى، التي ستكون آخر ظهور لبولت. (01.01.2017)  

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