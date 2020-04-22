أسرار للتمتع بأسنان جذابة وناصعة البياض بشكل طبيعي

في الواقع، يتطلب الحصول علىأسنان ناصعة البياض بعض الخطوات البسيطة، التي يمكنك القيام بها دون دفع الأموال الطائلة عليها ودون مواد كيميائية. في البداية طبعاً يجب المحافظة على نظافة الأسنان عبر العناية بها يومياً بشكل جيد باستخدام فرشاة صحية وخيط الأسنان، ومن ثم استخدام المكون السري اللذيذ من المطبخ وهو الموز.
استخدام الموز كفرشة أسنان!
قد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء لكن الموز بفضل مكوناته الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز بإمكانه جعل الأسنان أكثر بياضاً. ونظراً لأن معظم هذه المكونات القيمة موجودة في القشر (كشأن معظم أنواع الفاكهة تقريبا) الذي يكون مصيره غالباً في الحاوية، الآن يمكنك الاستفادة من هذا الجزء المهمل من الموز تحديداً لتبييض الأسنان.
كل ما عليك فعله هو فرك قشر الموزة من الداخل على أسنانك كأنها فرشاة أسنان، والانتظار حوالي 10 دقائق حتى تعمل المعادن عملها، بعد ذلك ينبغي تنظيف الأسنان بالمعجون والفرشاة كالمعتاد. ويمكنك تكرار هذه العملية إلى أن تحصلين على الأسنان البيضاء التي تحلمين بها. بحسب ما نشره موقع "مايكروسوفت نيوز".
الفراولة أيضاً!
يمكن لهذا الفاكهة الشهية حلوة المذاقأن تساعد في تبييض أسنانك أيضاً. إذ تحتوي الفراولة على حمض الماليك الذي يساعد على تبييض الأسنان، بحسب ما نشر موقع "ذا هليثي" الأميركي.
الطريقة بسيطة جداً اهرسي حبيتن من الفراولة وأضيفي عليها ملعقة من صودا الخبز (بايكينع باودر) لتشكيل معجون وافركي الخلطة على أسنانك باستخدام الفرشاة ثم اتركيها لمدة 5 دقائق. واحرصي بعد ذلك على تنظيف أسنانك بمعجون الأسنان. وكرري هذه العملية أسبوعياً واستمتعي بابتسامة جذابة تكشف عن أسنان ناصعة البياض.
ر.ض/ ص.ش
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
الفشار/ البشار
البعض قد يتعجب من الأطعمة التي يحذر منها أطباء الأسنان، فهي تبدو أطعمة عادية والبعض منها صحي. لكن في الحقيقة فهي تمثل خطراً كبيراً على الأسنان واللثة. الفشار، بالرغم من أنه صحي، إلا أنه أحياناً يتسبب في التهابات في اللثة نتيجة دخوله بين الأسنان، بالإضافة إلى أنه قد يسبب كسراً في الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
الفاكهة المجففة
على الرغم من أنها تعتبر مصدراً جيداً للألياف، إلا أنها تمثل كارثة حقيقية للأسنان. ليس السكر الذي تحتويه هوا السبب، وإنما كونها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلا بغسل الأسنان لفترة طوية. لذلك ينصح الأطباء بعدم تناولها إلا طازجة.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
القهوة المثلجة
تناول القهوة المثلجة عدة مرات في اليوم يؤدي إلى تسوس الأسنان. السكريات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته كحام للأسنان. ومع مرور الوقت والإسراف في تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية في محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
المكسرات
يتسبب الإسراف في تناول المكسرات إلى إصابة الأسنان بالالتهاب الشديد، حيث تظل متبقية داخل الأسنان. لذا ينصح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
الليمون الساخن
لا تنساق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صباحاً لفقد الوزن، فقد تكون بذلك تدمر أسنانك. فالليمون يحتوى على مواد حمضية قوية تؤدي إلى إزالة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
مكعبات ثلج
إذا كنت من مدمني مضغ قطع الثلج، فعليك التوقف فوراً عن تلك العادة، لأن مضغ الثلج يسبب إجهاداً شديداً لمينا الأسنان. كما أنه قد يؤدي إلى كسر قطع من أسنانك.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
مشروبات الطاقة
تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشخاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال الليل للدراسة. لكن في الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت بحدوث جيوب في اللثة وبين الأسنان بالإضافة إلى التسوس.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
الزبيب مع الشوكولاتة
قد يكون من الأشياء المفضلة للبعض، فهو يضاف إلى الكعك أو يمكن تناوله مع الشكولاته فقط. لكنه يؤدي إلى التسوس أيضاً. فالزبيب نفسه يحتوى على كمية سكر عالية فضلاً عن التصاقه بالأسنان. والشكولاته أيضاً تحتوى على نسبة كبيرة من السكر.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
رقائق البطاطس
على الرغم من أن قرمشتها تشعر الكثير منا بالسعادة، إلا أن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إلى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.
-
10 أطعمة تدمر أسنانك!
الحلوى
تتسبب الحلوى في تسوس الأسنان لأنها تحتوى على نسبة عالية من السكر، فضلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها. لذلك ينصح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون. س.م/ ي.أ