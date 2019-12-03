أسرار تراب برلين .. هيكل عظمي يظهر بعد نحو سبعين عاماً

وجد عمال الحدائق في فيلا بمدينة بوتسدام قرب العاصمة الألمانية برلين هيكلا عظميا، خلال عملهم في حديقة الفيلا التي تعود إلى الإعلامي الألماني الشهير غونتر ياوخ Günther Jauch والذي اشتهر بتقديم النسخة الألمانية من برنامج "من سيربح المليون"؟.

ولدى قيام عمال الحديقة بالحفر، ظهرت لهم عظمة أسفل الساق أولاً على عمق 30 سنتيمترا داخل التربة، ليظهر بعدها جمجمة وبقية الرفات.

وبعد حضور الشرطة التي قدمت للتحقيق، ما زالت الترجيحات تشير إلى أن الهيكل العظمي قد يعود إلى جندي روسي من الحرب العالمية الثانية، وتم العثور على ذخيرة ومتعلقات أخرى تعود إلى تلك الفترة الزمنية. وسيقوم المدعي العام بالتحقق مما إذا كان ينبغي فحص العظام بواسطة الطب الشرعي أم لا.

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أحد عمال الحديقة قال لصحيفة "بوتسدامر نيوسته ناخيرشتن" إنهم يجدون مرارا وتكرارا عظام وذخيرة في هذا المكان. يذكر أن الإعلامي الألماني ياوخ افتتح مطعمًا في الفيلا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. ومن غير الواضح إن كان اكتشاف الجثة سيؤثر على عمل المطعم.

يشار إلى أن الشرطة أعلنت في وقت لاحق أن شركة فولكسبوند الألمانية ستتولى اعادة دفن لائقة للرفات التي تم العثور عليها. وماتزال أثار الحرب العالمية الثانية مطمورة تحت تراب العاصمة الألمانية برلين التي عانت كثيرا من الحرب التي دمرت تقريباً كل أحيائها السكنية. إذ أن كثيراً من القنابل والجثث مازالت تحت الأرض حتى الساعة، وتكتشف خلال عمليات البناء والحفر.

ع.أ.ج/ ع.خ