أسرار المعدة المسطحة عند النساء والرجال

تعاني من الانتفاخ الذي قد يمنعك من ارتداء ثيابك المفضلة في مناسبة قريبة، وبعد عدة محاولات فاشلة من اتباع الحميات الغذائية، ما تزال المشكلة قائمة، مما يسبب التوتر وقد يضاعف مشكلة الانتفاخ.

في الواقع أن اتباع حمية غذائية طارئة بين فترة وأخرى هي أحد الأخطاء الشائعة، إذ تكون نتائجها مؤقتة فقط. لذا ينصح أخصائيو التغذية دائماً بالالتزام بأسلوب غذائي معين، مع التركيز كثيراً على بعض الأطعمة دون غيرها، وتحويله إلى أسلوب حياة وليس فقط للأوقات الطارئة، من أجل ضمان الحصول على معدة مسطحة وجسم رشيق لوقت طويل، والتخلص من الانتفاخ، وذلك من خلال الانتباه لبعض الملاحظات. والخبر السعيد لمحبي الشوكولا، أنها من ضمن حسابات الحياة الصحية، حسب ما جاء في تقرير لموقغ (ديلي ميل) البريطاني نقلاً عن خبيرة التغذية كاسندرا بارنز.

لتبدأ نهارك بنشاط وحيوية وخفة، إبدأ بالشوفان الذي يعتبره الخبراء أفضل خيار لفطور صحي، أو على الأقل حاول استبدال الخبز الأبيض دائماً بخبز الشوفان. ولإضافة نكهة شهية ومفيدة لسلطة الخضار في آن واحد، ينصح بزيت الأفوكادو أو زيت الكتان. إضافة إلى تناول الأسماك الزيتية، الغنية بأوميغا 3 مرتين أسبوعياً على الأقل، مثل السلمون والسردين. أما بالنسبة للشوكولاطة، فالمقصود بذلك تناول كميات قليلة فقط من الداكنة منها. إذ يحتوي الكاكاو الخام على مادة الثيوبرومين المفيدة للطاقة ولتعديل المزاج.

والأهم، أن شرب الكثير من المياه يساعد على منع حدوث احتباس سوائل في الجسم، الذي قد يكون أحد أسباب الانتفاخ. كما ينصح بشرب الشاي الأخضر لاحتوائه على مادة تعرف بـ(catechins) تعمل كمضاد للالتهابات. والحرص على أخذ حصة كافية من الخضروات والفواكه يومياًوفقاً لموقع ديلي ميل، نقلاً عن خبيرة التغذية بارنز.

وبالطبع لا بد من الرياضة، إذ من غير الممكن معرفة أسباب تمركز الشحوم في مناطق معينة من الجسم أكثر من غيرها، فقد تكون وراثية. ومن المؤكد أن مفتاح الصحة والرشاقة، يكمن بتغيير عاداتنا الغذائية للأبد، لأن ما نأكله أو نشربه ينعكس مباشرة على صحتنا وفقاً لموقع صحيفة (ديلي ميرور) نقلاً عن خبيرة التغذية لويز باركر.

ر.ض/ ع.ج/ م.س