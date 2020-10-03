أسرار المعدة المسطحة عند النساء والرجال

تعاني من الانتفاخ الذي قد يمنعك من ارتداء ثيابك المفضلة في مناسبة قريبة، وبعد عدة محاولات فاشلة من اتباع الحميات الغذائية، ما تزال المشكلة قائمة، مما يسبب التوتر وقد يضاعف مشكلة الانتفاخ.
في الواقع أن اتباع حمية غذائية طارئة بين فترة وأخرى هي أحد الأخطاء الشائعة، إذ تكون نتائجها مؤقتة فقط. لذا ينصح أخصائيو التغذية دائماً بالالتزام بأسلوب غذائي معين، مع التركيز كثيراً على بعض الأطعمة دون غيرها، وتحويله إلى أسلوب حياة وليس فقط للأوقات الطارئة، من أجل ضمان الحصول على معدة مسطحة وجسم رشيق لوقت طويل، والتخلص من الانتفاخ، وذلك من خلال الانتباه لبعض الملاحظات. والخبر السعيد لمحبي الشوكولا، أنها من ضمن حسابات الحياة الصحية، حسب ما جاء في تقرير لموقغ (ديلي ميل) البريطاني نقلاً عن خبيرة التغذية كاسندرا بارنز.
لتبدأ نهارك بنشاط وحيوية وخفة، إبدأ بالشوفان الذي يعتبره الخبراء أفضل خيار لفطور صحي، أو على الأقل حاول استبدال الخبز الأبيض دائماً بخبز الشوفان. ولإضافة نكهة شهية ومفيدة لسلطة الخضار في آن واحد، ينصح بزيت الأفوكادو أو زيت الكتان. إضافة إلى تناول الأسماك الزيتية، الغنية بأوميغا 3 مرتين أسبوعياً على الأقل، مثل السلمون والسردين. أما بالنسبة للشوكولاطة، فالمقصود بذلك تناول كميات قليلة فقط من الداكنة منها. إذ يحتوي الكاكاو الخام على مادة الثيوبرومين المفيدة للطاقة ولتعديل المزاج.
والأهم، أن شرب الكثير من المياه يساعد على منع حدوث احتباس سوائل في الجسم، الذي قد يكون أحد أسباب الانتفاخ. كما ينصح بشرب الشاي الأخضر لاحتوائه على مادة تعرف بـ(catechins) تعمل كمضاد للالتهابات. والحرص على أخذ حصة كافية من الخضروات والفواكه يومياًوفقاً لموقع ديلي ميل، نقلاً عن خبيرة التغذية بارنز.
وبالطبع لا بد من الرياضة، إذ من غير الممكن معرفة أسباب تمركز الشحوم في مناطق معينة من الجسم أكثر من غيرها، فقد تكون وراثية. ومن المؤكد أن مفتاح الصحة والرشاقة، يكمن بتغيير عاداتنا الغذائية للأبد، لأن ما نأكله أو نشربه ينعكس مباشرة على صحتنا وفقاً لموقع صحيفة (ديلي ميرور) نقلاً عن خبيرة التغذية لويز باركر.
ر.ض/ ع.ج/ م.س
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أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!
المكسرات
على الرغم من أن المكسرات مثل الفستق والكاجو واللوز تحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنها لا تؤثر على نظام الحمية الغذائية، فتناولها بعد وجبة خفيفة يعادل تناولك لوجبة دسمة، فالمكسرات غنية بالبروتينات والدهون التي تجعل الجسم يشعر بالشبع، فضلا عن أن المكسرات تحتوي على مجموعة متنوعة من الألياف والمواد المضادة للأكسدة.
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أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!
البيض
يعد البيض غذاء جيدا لمن يرغب بإنقاص وزنه، إذ أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبة الفطور لا يميلون إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية أثناء النهار، و المهم هو طريقة التحضير إذ يستحسن تناول البيض مسلوقا بدلا من قليه.
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أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!
الفاصوليا
يحتوي هذا النوع من البقوليات على نوعين من الألياف، بعضها قابل للذوبان وآخر غير قابلة للذوبان إضافة إلى البروتين. هذا المزيج يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة فضلا عن أن الفاصوليا تخفض من الكولسترول في الدم.
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أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!
أوراق السلطة الخضراء
أثبتت الدراسات أن أوراق السلطة الخضراء من المواد الغذائية التي تشعرك بالشبع، والبدء بتناول السلطة يجعلك تتناول سعرات حرارية أقل بنسبة 12 بالمائة، والسبب هو أن الماء والألياف الموجودة في الخضروات تملئ المعدة وتعزز الشعور بالشبع.
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أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!
الشوربة
للشوربة أيضا تأثير مشابه للسلطة وخاصة حساء الخضروات، فالبدء بتناول الشوربة يساعد على تقليل السعرات الحرارية ، فالشوربة تجعلك تشعر بالشبع سريعا.
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أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!
الأسماك
أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك في وجبة الغذاء لا يشعرون بالجوع مساءً مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون لحوما أخرى مثل لحم البقر أو الغنم مثلا.
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أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!
البطاطس:
للوهلة الأولى يبدو الأمر متناقضا، فالبطاطس غنية بالكربوهيدرات. ولكن دراسة واسعة النطاق حول الشعور بالشبع أثبتت أن البطاطا الحلوة المسلوقة هي أكثر مادة غذائية مشبعة من بين 38 مادة أخرى تم تجربتها.
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أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!
التفاح والبرتقال
ووفقا للدراسة ذاتها التي أجريت حول الشبع، تبين أن التفاح والبرتقال هم من أكثر الفواكه التي تعزز الشعور بالشبع لأوقات طويلة، فمن يرغب بتناول أطعمة خفيفة ومشبعة بين الوجبات، ينصحه خبراء التغذية بتناول تفاحة أو برتقالة
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أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!
المنتجات المصنوعة من الحبوب
تناول حبوب الشوفان أثناء الفطور مثلا يعزز الشعور بالشبع أكثر من تناول أغذية تحتوي على كربوهيدرات بسيطة، والسبب هو أن الجسم يحتاج إلى وقت أطول لهضم الألياف، ما يعني أنها تبقى في المعدة لعدة ساعات بعد تناولها.
الكاتب: دالين صلاحية