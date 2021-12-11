 أسرار الحصول على جسم رشيق بعد سن الخمسين! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.12.2021

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منوعات

أسرار الحصول على جسم رشيق بعد سن الخمسين!

يرغب الجميع بالحصول على جسم رشيق ووزن مثالي، ولكن طبيعياً يصبح تحقيق هذا الهدف أكثر تعقيداً وصعوبة عند تجاوز سن الخمسين لأسباب مختلفة. إليك بعض النصائح للمحافظة على الرشاقة والصحة في هذه المرحلة العمرية.

سلطة يونانية

غذاء صحي

في كل مرحلة عمرية تتغير متطلبات الجسم واحتياجاته وخصوصاً مع التقدم بالعمر تصبح مهمة إنقاص الوزن أو حتى المحافظة عليه من المهام الشاقة بسبب بطء عملية التمثيل الغذائي أو الإصابة ببعض الأمراض، وقد تكون أحياناً عديمة الجدوى عند اتباع نظام خاطئ. ولكن هناك بعض الأمور التي كشفها خبراء تغذية قد تساعد في المحافظة على الرشاقة بعد سن الخمسين إذا ما تم اتباعها:

مختارات

مع تقدم العمر، تزداد أهمية الفيتامينات لضمان صحة الجسم، لكن ما هي أنواع الفيتامينات التي يحتاجها الانسان فوق الخمسين، ولماذا؟ ومتى تصبح المكملات الغذائية مفيدة؟

من يريد تقليل مخاطر التعرض لأمراض كثيرة: مثل الجلطة القلبية والدماغية ومرض السكري وغيرها، فعليه اتباع خمس نصائح بسيطة في الحياة اليومية. فيكون بإمكان كل شخص العمل بها من أجل حياة حيوية وطويلة.

أظهر تقرير جديد لمكتب التغذية العالمي أن قرابة نصف سكان الأرض يتبعون نظاماً غذائياً سيئاً، سواء بالإفراط في تناول الطعام أو تناوله بأقل من المعدل. وذلك في مؤشر على فشل عالمي في تحقيق أهداف الألفية لمنظمة الصحة العالمية.

الحل في المطبخ: تجنب تناول الطعام الجاهز وبذلك تتجنب السعرات الحرارية المرتفعة. يعتبر التوجه إلى الطهي من أفضل العادات الغذائية التي يمكن تبنيها. إذ من خلال الطهي ستتمتع بتحكم أفضل في الطعام الذي تتناوله وكيفية طهيه وتجنب الأطعمة المصنعة والمواد الحافظة من خلال شراء الخضروات الطازجة والبقوليات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة. بحسب ما نشره موقع Eat This, Not That (إيت ذيس نات ذات) الأمريكي.

الأكل الحدسي: وتنصح خبيرة التغذية لاورا كراوزا بتطوير مهارات ما يسمى "الأكل الحدسي" وذلك من خلال تعلم تمييز الجوع الفيزيولوجي الحقيقي عن الجوع العاطفي. وهناك حيلة بسيطة للقيام بذلك وهي تبني عادة تناول شيء ما يحتوي أطعمة غنية بالبروتين كل ثلاث إلى أربع ساعات على مدار اليوم. إذ أن هضم البروتين أبطأ من الكربوهيدرات مما يحافظ على الشعور بالشبع لمدة أطول.

غذاء صحي: ومن جهة أخرى، تقول أخصائية التغذية آنا ريسدورف إن تقليل نسبة الكربوهيدرات أو تناولها بشكل متوازن إلى جانب البروتين قد يساعد أيضاً. وتوصي بالحد من استهلاك الكافيين لتجنب اضطرابات النوم. وأيضاً عدم الإفراط بشرب الكحول.

تجنب الأطعمة المقلية: أما مؤلفة كتاب (The Candida Diet)، أخصائية التغذية ليزا ريتشاردز، توصي بتقليل الأطعمة المقلية لأضرارها الكبيرة على الصحة عموماً والقلب بشكل خاص لاحتوائها على الدهون المشبعة وسعرات حرارية مرتفعة.

غذاء وحركة: وينصح أخصائيو التغذية بشكل كبير بالتركيز على تناول الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات بدلاً من الخبز الأبيض والمعكرونة والوجبات الخفيفة المصنعة والمخبوزات والسكر المكرر والأطعمة المقلية. إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل منتظم ومدروس والمشي وتجنب التوتر والاستمتاع بهواية تتطلب الحركة لزيادة النشاط وتحسين عملية الأيض (التمثيل الغذائي).

 ومن جهة أخرى، من الضروري متابعة الحالة الصحية مع الطبيب لتكون على علم بوضعك الصحي أو الأمراض والتصرف تبعاً لذلك. بحسب ما نشره موقع (فيري ويل فيت) الأمريكي.

ر.ض/خ.س

  • Hofladen mit frischem Gemüse und Obst (picture-alliance/dpa/V. Heinz)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الخضروات

    من يتناول ما قدره حجم كف اليد من الخضروات والفاكهة الملونة يوميا خمس مرات على الأقل، يعطى لنفسه كل ما يحتاجه من العناصر الغذائية للحفاظ على صحته البدنية والنفسية. فالخضروات تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تخفف من أعراض القلق والخوف والاكتئاب.

  • Symbolbild NEIN - aus Bonbons (picture-alliance/Frank May)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    سكر أقل

    مقاومة الأطعمة التي تحتوي على السكر مثل الحلوى وبعض المشروبات الغازية أمر صعب، لكنه ضروري للحفاظ على العقل السليم في الجسم السليم. باحثون من جامعات لانكاستر ووارويك في (البريطانية) وهومبولدت (الألمانية) اكتشفوا أن من يكثرون من تناول أطعمة تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، يعانون من حالة مزاجية سيئة، بالمقارنة مع الذين يضبطون استهلاكهم للسكريات، بل ويشعرون بعد تناولهم لها بالنعاس والإجهاد.

  • Einkaufsbeutel aus Papier mit Lebensmittel (Imago/Westend61)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    فيتامين ب

    يلعب فيتامين ب دوراً محورياً في الحفاظ على عقل سليم، فهو ينشط الجهاز العصبي ويقاوم النعاس والإجهاد. من أهم أنواعه فيتامين ب1، فيتامين ب2 والنياسين (أو ب3) بالإضافة إلى حمض الفوليك (ب9). بعض الأغذية التي تحتوي على فيتامين ب هي الخضروات، اللحم الخالي من الدهون، المكسرات، السمك، الموز، البطاطا ومنتجات الألبان.

  • Fermentiertes Essen (picture-alliance/Zoonar/M. Uliasz)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    المعينات الحيوية

    المعينات الحيوية (بروبيوتيكا) عبارة عن منتجات تحتوي على عضويات وخمائر مفيدة للجهاز الهضمي، وهي تساهم في الحفاظ على بكتيريا المعدة المفيدة، كما تساعد في تقليل اضطرابات القلق والإكتئاب. المنتجات التي تحتوي على هذه المعينات الحيوية تتضمن منتجات الألبان مثل الزبادي، بالإضافة إلى المخللات. كما يمكن الحصول على المعينات الحيوية من المكملات الغذائية على شكل كبسولات.

  • Deutschland Beeskow | Wintersonne (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    فيتامين د

    يربط بعض العلماء نقص فيتامين د في الجسم بزيادة أعراض الإكتئاب والتاثير السلبي على الحالة المزاجية. ليس من الواضح إذا كان نقص فيتامين د يتسبب في الإكتئاب بشكل مباشر، ولكن المعروف أن الذين يعانون من الإكتئاب لا يخرجون كثيراً وبالتالي لا يتعرضون لضوء الشمس بقدر كاف. لذلك ينصح بالتعرض للشمس كلما أمكن، خاصة لمن يعيشون في المناطق التي يطول فيها الشتاء.

  • gemischter Salat mit Feigen, Tomaten, Schafskäse, Crispinis und Schinken (picture-alliance/R. Märzinger)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    المغنيزيوم

    أظهرت دراسات أجريت على جرذان أن نقص المغنيزيوم يؤدي إلى زيادة اضطرابات الخوف والقلق. لذلك تسهم الأغذية الغنية بالمغنيزيوم في إحساس الشخص بالهدوء والحفاظ على صحة الجهاز العصبي. من الأغذية الغنية بالمغنيزيوم الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والسلق بالإضافة إلى البقوليات واللوز ومنتجات دقيق القمح الكامل.

  • Fisch und Meeresfrüchte (picture-alliance/Zoonar/K. Solovyeva)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الزنك

    معدن الزنك من أهم المعادن للجسم، ويساعد في التقليل من الخوف والإضطرابات. ويتسبب نقص الزنك في الجسم بزيادة أعراض الإكتئاب والعصبية والتصرفات العنيفة. تحتوي العديد من الأغذية على الزنك مثل المحار والكبد وصفار البيض ومنتجات دقيق القمح الكامل بالإضافة إلى بذور القرع والسمسم.

  • Steak in Pfanne (Imago/Imagebroker)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    اللحم الأحمر

    لا يعني الغذاء الصحي عدم التمتع بشريحة لحم من وقت لأخر، بشرط أن يكون اللحم غير معالج أو ممتلئ بالدهون مثل لحوم النقانق. يمكن تناول شرائح صغيرة من اللحم الأحمر حتى ثلاث مرات أسبوعياً، فاللحم الأحمر يحتوي على الحديد الذي يقاوم أعراض الإجهاد.

  • Paranüsse (Colourbox)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الجوز البرازيلي

    يحتوي الجوز البرازيلي على مادة السيلينيوم، وهي مادة لا يحصل عليها الكثير من الأشخاص بالقدر الكافي. يتسبب تقص السيلينيوم في الجسم في سوء الحالة المزاجية، ولذلك ينصح بتناول كميات صغيرة من الجوز و المكسرات بشكل مستمر. كما يحتوي العسل الأسود والأغذية البحرية والخضروات أيضاً على السيلينيوم.

  • Kurkuma (picture-alliance/Arco Images GmbH)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الكركم

    يساعد الكركم (أو الخرقوم في بعض البلاد) على تهدئة الإلتهابات بالجسم وتخفيف الإلتهابات المزمنة التي يعاني منها البعض والتي تؤثر على وظائف المخ. المادة الفعالة في هذا البهار هي الكركمين، وهي ترفع نسبة الحمض الدهني أوميغا 3 المفيد في المخ، مما يساعد على تخفيف التوتر والقلق.

  • Mediterrane Küche (Colourbox)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    مطبخ بلاد البحر الأبيض المتوسط

    يتميز المطبخ المتوسطي بالأطعمة الصحية المتنوعة والشهية. فالوجبة تتكون عادة من الخضروات والسمك وخبز الدقيق الكامل مع إضافة زيت الزيتون والأعشاب والبهارات. ويمكن بعد الوجبة التحلية بقطعة من الفاكهة الطازجة. يؤدي إتباع طريقة غذاء المطبخ المتوسطي بشكل مستمر والتخلي عن الأطعمة التي تحتوي على السكر والدقيق الابيض إلى تحسن الحالة المزاجية والإصابة بالإكتئاب بمعدلات أقل، بحسب ما توصلت إليه أحد الدراسات.

  • Frau mit Tasse Kaffee (Fotolia/Africa Studio)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    كافيين أقل

    تنصح بعض المنظمات المعنية بالصحة النفسية الحذر عند تناول مشروبات تحتوي على مادة الكافيين. فعلى الرغم من إعطائها للشخص شعوراً بالنشاط، إلا أن الإكثار منها يؤدي إلى التوتر والإكتئاب وإضطرابات النوم. لذلك ينصح بالإعتدال والتقليل من كمية القهوة أو الشاي خاصة قبل النوم.

  • Deutschland | Trinken bei Hitze (picture-alliance/dpa/Bildfunk/K.-J. Hildenbrand)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الشرب الكافي للماء

    ينصح بشرب الماء بكميات كافية يومياً للحفاظ على صحة الجسم والمخ، فمن لا يشرب الماء بشكل كاف يجد صعوبة في التركيز والتفكير بوضوح. يُنصح عادة بشرب من 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً. كما قد يساعد شرب كوب من شاي البابونغ مساءاً أيضاً على تهدئة الأعصاب بعد يوم شاق.

  • Schokolade Zartbitterschokolade (Fotolia/PhotoSG)

    بالصور ـ لغز العلاقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

    الشوكولاتة الداكنة

    يشعر الشخص بالسعادة بعد تناول قطعة من الشوكولاتة، وهو شعور لطيف ومطلوب. لذلك فمن الممكن أيضاً تناول الشوكولاتة بشرط ان تكون داكنة، أي أن تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو. كما يجب الإنتباه إلى الكميات للحفاظ على الوزن.