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سياسةأستراليا

أستراليا - طَعنُ أسقف آشوري أثناء قداس واعتقال المشتبه به

١٥ أبريل ٢٠٢٤

ألقت السلطات الأسترالية القبض على شخص عقب إصابة ما لا يقل عن أربعة أشخاص في هجوم طعن بكنيسة تقع جنوب غربي مدينة سيدني. ويأتي الحادث بعد يومين فقط من هجوم بسكين في مركز تجاري بشرق سيدني أدى إلى مقتل ستة أشخاص.

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الشرطة الأسترالية تطوق مكان وقوع الهجوم
ألقت السلطات الأسترالية القبض على شخص عقب إصابة ما لا يقل عن أربعة أشخاص في هجوم طعن بكنيسة تقع جنوب غربي مدينة سيدني.صورة من: Paul Braven/AAP/REUTERS

أصيب أربعة أشخاص بجروح في حادث طعن خلال قداس كان يبث مباشرة في كنيسة بغرب سيدني الاثنين (15 أبريل/ نيسان 2024)، بعد يومين من مقتل ستة أشخاص وجرح 12 آخرين في هجوم بسكين في مركز تجاري في شرق المدينة.

وأكدتالشرطة الأسترالية اعتقال شخص بعد أن اقترب رجل من مذبح كنيسة آشورية وراح يطعن الكاهن ما أثار ذعر المصلين الذين بدأوا بالصراخ. ووسط حالة الفوضى سارع عدد من المصلين للاحتماء فيما حاول آخرون السيطرة على المهاجم.

وقالت خدمة الإسعاف لوكالة "فرانس برس" إن أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاما يتلقون العلاج من إصابات.

وأكدت الشرطة أن "الجرحى تعرضوا لإصابات لا تهدد حياتهم وتلقوا العلاج من جانب فرق خدمة الإسعاف في نيو ساوث ويلز قبل نقلهم إلى المستشفى". وأضافت "اعتُقل رجل ولا يزال موقوفا لدى الشرطة".

ويأتي الحادث بعد يومين فقط من هجوم بسكين في مركز تجاري بشرق سيدني أدى إلى مقتل ستة أشخاص.

وتحققت فرانس برس من صحة مقاطع مصورة للهجوم الذي وقع الاثنين في كنيسة الراعي الصالح بضاحية ويكلي بغرب سيدني. وتسكن في هذا الحي مجموعة صغيرة من المسيحيين الأشوريين الذين فر عدد كبير منهم من الاضطهاد والحرب في العراق وسوريا.

وسادت أجواء متوترة خارج الكنيسة بعد الهجوم، إذ حاول مئات من الأهالي اختراق فرقة من شرطة مكافحة الشغب للوصول إلى المشتبه به. وشاهد صحافي في وكالة "فرانس برس" في مكان الحادث إطلاق مقذوفات قبل أن تعمل شرطة مكافحة الشغب المزودة بدروع على إبعاد المحتجين عن الكنيسة.

وقالت الشرطة "لقد أُخرج (المهاجم) من الكنيسة ونُقل إلى مكان لم يكشف عنه"، داعية الجمهور الى تجنب المنطقة. وتنظم كنيسة المسيح الراعي الصالح حلقة لدراسة الكتاب المقدس مساء كل يوم إثنين. وقالت الشرطة إنها بدأت تتلقى اتصالات طوارئ من مكان الحادث "قرابة الساعة 19:10".

ولا يزال الأستراليون يحاولون تجاوز صدمة عملية طعن السبت، نفذها رجل يبلغ 40 عاما يعاني اضطرابا نفسيا. وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المهاجم جويل كاوتشي وهو يتجول غير حليق ويطارد ضحايا معظمهم من الإناث في مركز وستفيلد الكبير للتسوق عند تقاطع بونداي بعد ظهر السبت. وأضيئت دار الأوبرا في سيدني بشريط أسود مساء الإثنين تكريما للضحايا.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

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