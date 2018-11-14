أستراليا تعترف "بالقدس الغربية" عاصمة لإسرائيل.. وانتقادات فلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون السبت (15 كانون أول/ديسمبر 2018) اعتراف أستراليا بـ"القدس الغربية" عاصمة لإسرائيل، لافتا الى أن نقل السفارة من تل أبيب لن يتم قبل التوصل الى تسوية سلمية في الصراع القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال موريسون في خطاب في سيدني السبت ‘ن "أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، التي تضم الكنيست والعديد من المؤسسات الحكومية، بكونها عاصمة اسرائيل". وتابع "نحن نتطلع لنقل سفارتنا الى القدس الغربية عندما يكون الأمر عمليا، دعما للوضع النهائي بعد تقريره"، مشيرا الى أن العمل جار في احد المواقع لإنشاء مقر جديد للسفارة الأسترالية.

وأكد موريسون أنه في المرحلة الانتقالية سيتم تأسيس مكتب للشؤون العسكرية والتجارية في غرب المدينة المقدسة. وقال "بالاضافة الى ذلك، وادراكاً لالتزامنا بحل الدولتين، فان الحكومة الاسترالية مصممة أيضا على الاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني من أجل دولة مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية".

وأشار موريسون الى أنه من مصلحة أستراليا دعم "الديموقراطية الليبرالية" في الشرق الأوسط، موجهاً انتقادات إلى الأمم المتحدة التي اعتبرها مكانا تتعرض فيه إسرائيل ل"التنمر".

تنديد فلسطيني بقرار أستراليا

ونددت السلطة الفلسطينية بإعلان استراليا اعترافها بالجزء الغربي من مدينة القدس عاصمة لإسرائيل. وقال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن القرار الأسترالي "مرفوض فلسطينيا". وأعلن أن الجانب الفلسطيني بصدد بلورة طبيعة الرد والخطوات التي يجب اتخاذها حيال قرار أستراليا التي اعتبر دعوتها لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل "ناقصة وغير مقبولة".



من جهته، رأى أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان أن "أستراليا أختارت بقرارها هذا الوقوف إلى جانب (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو في التصويت ضد حل الدولتين". وأشار إلى أن أستراليا "ترفض الاعتراف بفلسطين كدولة وتقوم بالتصويت في المنتديات الدولية ضد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وبمواصلة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية".

أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي فوصفت إعلان رئيس الوزراء الأسترالي بـ"الخطير والمستفز"، وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا)، إن الخطوة الاسترالية "لا مسؤولة وغير قانونية ولن تؤدي إلا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتجنبت معظم الدول نقل سفاراتها الى القدس لتجنب تأجيج مفاوضات السلام حول الوضع النهائي للمدينة، الى أن أقدم الرئيس دونالد ترامب على هذه الخطوة بداية العام.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز)