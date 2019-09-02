أسترالياـ ديك شرس يقتل صاحبته العجوز أثناء جمعها للبيض

تسبب ديك في قتل امرأة مسنة يبلغ عمرها 76 عاما بعد أن هاجمها أثناء جمعها البيض بمزرعتها في جنوب أستراليا. وقال روجر بيارد، أستاذ علم الأمراض بجامعة أديلايد، في تقرير طبي إن المرأة توجهت إلى حظيرة دواجن بمزرعتها الريفية، عندما قام ديك شرس بمهاجمتها ونقرها في أسفل ساقها، مما تسبب بإصابتها بنزيف بأوردتها، حيث كانت تعاني من "دوالي الساقين".

وأضاف بيارد، في تصريحات لهيئة الإذاعة الاسترالية ( إيه بى سى)، "إن هذا الحادث يدفعنا إلى إدراك مدى الخطورة التي تعرضت لها المرأة المسنة، بسبب إصابتها بدوالي الساقين". وكان بيارد قد نشر دراسة مؤخرا في مجلة الطب الشرعي، تركزت على مخاطر تعرض كبار السن لمرض دوالي الساقين.

والمعروف أن دوالي الساقين هي عبارة عن توسع وتمدد الأوردة السطحية بالساقين. في كثير من الأحيان لا يوجد سبب محدد لذلك، ولكن أكثر أسباب حدوثها شيوعاً: البدانة والوقوف المستمر أو الحمل المتكرر أو حدوث جلطة بالأوردة العميقة.

أ.د.و/ع.ش (د ب أ)