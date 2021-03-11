أسترازينيكا.. دول تُعلق استخدامه وألمانيا وفرنسا تتمسكان به!

أعلن معهد باول-إرليش في مدينة لانغن الألمانية مساء الخميس (11 مارس/ آذار 2021) أن ألمانيا لا تعتزم تعليق التطعيم ضد كورونا بلقاح استرازينيكا. وأوضح المعهد أنه لا توجد أدلة حتى الآن على وجود علاقة سببية بين حالة الوفاة التي وقعت في الدنمارك بكوفيد19- وبين اللقاح الذي تنتجه شركة استرازينيكا البريطانية السويدية.
وأضاف المعهد أن الوكالة الأوروبية للأدوية بعد إجراء مراجعة أولى "متمسكة بالتقييم الإيجابي للقاح استرازينيكا المصرح به".
الدنمارك وغيرها توقف استخدام هذا اللقاح
وكانت الدنمارك قد قررت تعليق التطعيم بلقاح استرازينيكا مؤقتا على إثر ورود تقارير تحدثت عن حدوث حالات تجلط دموي خطيرة لأشخاص تناولوا اللقاح كما ورد تقرير عن وقوع وفاة مفترضة. وأعلنت السلطات الصحية في الدنمارك أنها لا يمكنها أن تؤكد حتى اللحظة الراهنة ما إذا كانت هناك علاقة بين اللقاح وحالات التجلط الدموي، وسيستغرق التوقف 14 يوما مبدئيا وفقا للبيانات الصادرة عن السلطات الصحية الدنماركية.
وكانت النرويج وأيسلندا، وهما دولتان من خارج الاتحاد الأوروبي، أعلنتا تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا مؤقتا أسوة بالقرار الذي اتخذته الدنمارك. وانضمت إيطاليا إلى تلك الدول وحظرت استخدام اللقاح كإجراء احترازي، رغم صدور بيان عن وكالة الأدوية الأوروبية سعى لتهدئة المخاوف.
وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في رسالة الكترونية لفرانس برس إن "المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح، ليس أعلى مما يسجل لدى عامة الناس".
وحسب الوكالة الأوروبية، فقد تم الإبلاغ حتى العاشر من آذار/ مارس الجاري عن حدوث 30 حالة من حالات "الانسداد التجلطي" بين نحو خمسة ملايين شخص تم تطعيمهم بلقاح استرازينيكا في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه النسبة ليست أكثر من مصادفة على الصعيد الإحصائي وأنها تحدث حتى بدون إجراء تطعيم بين السكان.
وكتب معهد باول-إرليش الألماني أنه لا يوجد في الوقت الراهن "دليل على أن التطعيم تسبب في هذه الأمراض" وأضاف "وبالتوافق مع الوكالة الأوروبية للأدوية، فإن فائدة التطعيم تفوق من وجهة نظر المعهد المخاطر المعروفة".
يذكر أن لقاح استرازينيكا يتم استخدامه في ألمانيا حتى الآن بصورة أقل من لقاح بيونتيك وفايزر، وقد أحصى أحدث تقرير سلامة لمعهد باول إرليش عدد من تم تطعيمهم بلقاح استرازينيكا حتى السادس والعشرين من شباط/فبراير الماضي بـ363 ألف و645 شخصا، مقابل 5,4 مليون شخص تم تطعيمهم بلقاح بيونتيك وفايزر، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح مودرنا 168 ألف و189 شخصا.
فرنسا تتمسك باللقاح ولها مأخذ على أسترازينيكا
وفي فرنسا أعلن وزير الصحة أوليفيه فيران مساء الخميس اعتزام بلاده التمسك باستخدام لقاح شركة أسترازينيكا. وقال فيران إن أوروبا وألمانيا وفرنسا ترى في الوقت الراهن أنه لا يوجد خطر مفرط في استخدام اللقاح "ونحن نرصد ونراقب".
وأخذ فيران على الشركة البريطانية السويدية أنها قللت من كمية التوريدات التي وعدت بتوفيرها من اللقاح، مشيرا إلى أن من المتوقع وصول جرعات قليلة في الأسبوع المقبل وقال إن هذه المشكلة يجري بحثها على المستوى الأوروبي.
ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)
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لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
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موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
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سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
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أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
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سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
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كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
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جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.