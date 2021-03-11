 أسترازينيكا تنفي وجود دليل على أن لقاحها يزيد مخاطر تجلط الدم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.03.2021

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أسترازينيكا تنفي وجود دليل على أن لقاحها يزيد مخاطر تجلط الدم

دافعت منظمة الصحة العالمية عن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعد تعليق عدة دول استخدامه، وهو الموقف الذي أعلنته ألمانيا بدورها مستعينة برأي خبراء أوروبيين. فيما ردت الشركة نفسها على الاتهامات الموجهة للقاح.

صورة من فيتنام حيث يستخدم لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

لا يزال الجدل مستمرا حول سلامة لقاح أسترازينيكا، وبينما علقت بعض الدول استخدامه مؤقتا دافعت عن اللقاح جهات دولية عديدة.

 أعلنت شركة تصنيع الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا ومقرها المملكة المتحدة الجمعة (12 مارس/ آذار 2021) أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد آمن، وذلك بعدما علق عدد من الدول استخدامه وسط مخاوف من احتمال تسببه بتجلط في الدم.
وقال متحدث باسم الشركة "بنتيجة تحليل بيانات السلامة الخاصة بنا لأكثر من 10 ملايين سجل، لم يظهر أي دليل على زيادة خطر الاصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة في أي فئة عمرية محددة أو جنس أو مجموعة (لقاحات) ولا في أي بلد معين". وأضاف "في الحقيقة فإن العدد المسجل لتلك الانواع من الحوادث، منخفض بشكل كبير لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مقارنة بما هو متوقع بين السكان عموما".

إضافة الحساسية الشديدة للأثار الجانبية

مختارات

لا ينفك فيروس كورونا عن التحور؛ مما يهدد بإضعاف فعالية اللقاحات الحالية. ولذلك يتعين المراهنة على اللقاحات التي يسهل تكييفها. من جهتهم يعلق بعض الساسة آمالهم على مصل فعال مباشرة وعلى نطاق واسع، وفق ما يرى الباحثون.

يدخل لقاح شركة جونسون آند جونسون الأمريكية الحرب على فيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي، بعدما أوصت وكالة الأدوية الأوروبية باستخدامه في دول الاتحاد. فما هي درجة فعاليته؟ وبماذا يمتاز عن غيره؟

ومن جانبها قالت هيئة تنظيم الأدوية بالاتحاد الأوروبي الجمعة إنه ينبغي إضافة الحساسية الشديدة إلى الآثار الجانبية المحتملة للقاح أسترازينيكا، بعد اكتشاف صلات محتملة بعدد من الحالات في بريطانيا. 
وتأتي المستجدات بعد يوم على إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أنها تحقق في حالة منفصلة متعلقة بتجلط الدم دفعت الدنمارك لتعليق استخدام اللقاح، لكن الوكالة قالت إن استخدامه لا يزال آمنا.
وقالت الوكالة ومقرها أمستردام إنها "أوصت بتحديث معلومات المنتج لتشمل الحساسية المفرطة وفرط التحسس (تفاعلات الحساسية) كآثار جانبية". وأضافت أن "المعلومات المحدثة مبنية على مراجعة 41 تقريرا عن حساسية مفرطة محتملة رصدت بين قرابة 6 ملايين عملية تلقيح في المملكة المتحدة"، استنادا إلى بيانات لجنة الوكالة المكلفة تقييم مخاطر الأدوية.
وتابعت "بعد مراجعة متأنية للبيانات، اعتبرت (اللجنة) أن رابطا باللقاح كان موجودا أقله في بعض تلك الحالات".
غير أن وكالة الأدوية قالت إن الحساسية المفرطة أو ما تصفه بـ"تفاعلات الحساسية الحادة" هي بالفعل "آثار جانبية معروفة يمكن أن تحدث بصورة نادرة جدا مع اللقاحات".
ومعلومات المنتج الخاصة بلقاح أسترازينيكا تنبه إلى إبقاء الأشخاص تحت "المراقبة عن كثب لـ 15 دقيقة على الأقل" بعد تلقي اللقاح لرصد أي تفاعلات حساسية.

الصحة العالمية تدافع عن اللقاح
 ومن جهتها قالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن لجنة الخبراء الاستشارية التابعة لها تدرس في الوقت الراهن لقاح أسترا زينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 بعد وقف بعض البلدان توزيعه، لكن لا يوجد سبب لعدم استخدامه. وذكرت هاريس في إفادة أنه "لقاح ممتاز"، مضيفة أنه لا توجد علاقة سببية بينه والأنباء التي وردت عن حالات تجلط في الدم.

وأوقفت بلغاريا مؤقتا اليوم الجمعة التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا لحين صدور بيان مكتوب عن الهيئة الأوروبية المنظمة للأدوية يبدد كافة الشكوك بشأن أمان اللقاح.

وانضمت بلغاريا إلى الدنمرك والنرويج وأيسلندا وإيطاليا التي أوقفت مؤقتا التطعيم بهذا اللقاح في ظل تقارير أشارت إلى تكون جلطات في الدم لدى بعض من تلقوه، فيما كانت جلّ دول الاتحاد الأوروبي قد أوصت بعدم تقديمه لكبار السن.

شبان ينتقد تعليق استخدام اللقاح

وفي ألمانيا قال كبار مسؤولي الصحة اليوم الجمعة إن لقاح أسترا زينيكا آمن ويمكن لألمانيا مواصلة استخدامه.

وبينما تواجه ألمانيا شحا في اللقاحات ومع الحديث عن بدء موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19، تحرص الحكومة على التأكد من أن الشكوك بشأن اللقاحات لا تقوض حملة التطعيم التي تنفذها من أجل السيطرة على الجائحة.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان في إفادة صحفية "كل ما نعلمه حتى الآن يشير إلى أن فوائد اللقاح، حتى بعد كل حالة فردية مسجلة، أكبر بكثير من المخاطر وهذا لا يزال الحال".

وانتقد ينس شبان، تعليق استخدام جرعات لقاح "أسترازينيكا" في بعض البلدان، قائلا إن "الفائدة أكبر بكثير من المخاطر"، قائلا إنه بعد استشارة الخبراء في وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، يمكن القول بثقة إنه لم يكن هناك تراكم ملحوظ لحالات التجلط المرتبطة بالتطعيم.

وقال رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني للسيطرة على الأمراض، لوتار فيلر، إنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى أن الحالات التي تم رصدها في الدنمارك ودول أخرى لها دلالة إحصائية.

وحذر المعهد من أن ألمانيا توجد في بداية موجة ثالثة من جائحة كورونا، مشيراً إلى أن عدد الإصابات مرتفع منذ فترة ويتعين خفضه، وأن التطعيم وإن كان قد أدى بالفعل إلى انخفاض معدل الوفاة بالفيروس، فإنه من الضروري الحفاظ على إجراءات التباعد.

إ.ع/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


 

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