عاصمة جمهورية كازاخستان، وهي عاصمة حديثة العهد انشأها الرئيس نزارباييف وأضحت مقر الحكومة منذ عام 1998. ذاع صيتها مؤخرا بسبب استضافتها مباحثات متتالية بين ممثلي الحكومة السورية وعدد من فصائل المعارضة روسيا وتركيا وإيران.

تم بناء أستانة عاصمة كازاخستان وسط البلاد لتحل محل العاصمة القديمة ألما أتا. يبغ عدد سكان أستانة فيبلغ نحو 600 ألف نسمة. نشأت المدينة أوائل القرن التاسع عشر كقاعدة عسكرية للجيش الروسي. غير أنها تطورت بشكل سريع وازدهرت نتيجة مشاريع زراعية وصناعية قامت بها الدولة أثناء الحقبة السوفيتية. وبعد استقلال كازاخستان أوائل تسعينات القرن الماضي اتخذت السلطات قرارا بنقل العاصمة إليها.