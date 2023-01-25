 أسبوع الموضة في باريس.. مفاجآت تثير جدلاً على مواقع التواصل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 26.01.2023

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منوعات

أسبوع الموضة في باريس.. مفاجآت تثير جدلاً على مواقع التواصل

أثارت عروض دور أزياء عالمية خلال أسبوع الموضة في باريس جدلاً حول موضوعات متنوعة منها رأس الأسد شديدة الواقعية وملابس مغنية الراب دوغا كات العجيبة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.

جانب من عروض أسبوع الموضة في باريس

أثار رأس الأسد شديد الواقعية امتعاض البعض خصوصاً الرافضين لعمليات صيد الحيوانات البرية

أثارت رائدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر ضجة عندما ظهرت كضيفة في عرض أسبوع الموضة في باريس مرتدية فستانًا ظهر فيه رأس أسد يكاد لا يظهر أي فارق بينه وبين الأسد الحقيقي بشكل لا يصدق.

 

مختارات

صمم الفستان المصمم دانيال روزبيري لدار أزياء سكياباريلي Schiaparelli الشهيرة تحت عنوان "Leo Couture"، والذي ظهر معه أيضًا رأس الأسد على مدرج أسبوع الموضة في باريس. تمت صناعة رأس الأسد من الفوم والصوف وفراء صناعي من الحرير، وتم عمل رأس الأسد يدوياً ليبدو وكأنه نابض بالحياة قدر الإمكان.

الترويج لصيد الحيوانات البرية؟

ونظراً للشبه الشديد بين الأسد الحقيقي والرأس التي ظهرت خلال عرض الأزياء ولتجنب إثارة الاختلاقات، أضافت العلامة التجارية سكياباريلي Schiaparelli بيان إخلاء المسؤولية التالي إلى منشورها على انستغرام Instagram: "لم تتضرر أي حيوانات خلال تصنيع هذا المظهر".

ومع ذلك، أبدى عدد من محبي الحيوانات انزعاجاً مما شاهدوه. كتب أحد مستخدمي انستغرام تعليقاً قال فيه: "الأمر برمته مثير للاشمئزاز"..وأضاف: "بغض النظر عما إذا كانت رؤوس الحيوانات حقيقية أم نسخ طبق الأصل، فإنها تشجع على صيد الحيوانات البرية، وهو أمر مثير للاشمئزاز وعنيف وغير تقدمي."

في المقابل، قالت إنغريد نيوكيرك رئيسة منظمة بيتا PETA لحقوق الحيوان لـموقع TMZ الأمريكي إن إظهار العلامة التجارية لرؤوس الحيوانات بهذا الشكل الأقرب للحقيقي مبتكرة بشكل رائع "وقد تكون بيانًا ضد صيد الحيوانات البرية، حيث تمزق عائلات الأسود لإرضاء الأنانية البشرية."

إلى جانب مظهر كايلي جينر، تضمنت مجموعة دار عرض سكياباريلي أيضًا رأس ذئب أسود، وثوب أبيض دون حمالات، مع رأس نمر ثلجي يتدلى من صدر الفستان.

جانب من عروض أسبوع الموضة في باريس

ظهر أيضاً رأس نمر ثلجي على أحد الفساتين ضمن عروض أسبوع الموضة في باريس

"دوغا كات" تطلق حملة بحث على غوغل عن "التريبوفوبيا"

كما لفتت مغنية الراب دوغا كات Doja Cat- التي أصبح ألبومها "Planet Her كوكب هي" لعام 2022 أحد الألبومات الخمسة الأكثر استماعاً في العالم على منصة سبوتيفاي Spotify - الأنظار في عرض أسبوع الموضة.

كانت دوغا كات ترتدي زيًا أحمر بالكامل، وكانت كل بشرتها المكشوفة مغطاة بالكريستال الأحمر مما جعل بعض معجبيها يقولون إن مظهرها أثار لديهم رهاب التريبوفوبيا trypophobia أي الخوف من الأنماط غير المنتظمة أو مجموعات من الثقوب الصغيرة أو النتوءات.

جانب من عروض أسبوع باريس للموضة

كانت دوغا كات ترتدي زيًا أحمر بالكامل، وكانت كل بشرتها المكشوفة مغطاة بالكريستال الأحمر

استغرق الأمر من بات ماكغراث - فنانة المكياج التي ابتكرت المظهر - أكثر من خمس ساعات لطلاء وجه مغنية الراب وجسمها باللون الأحمر ثم وضع 30 ألف بلورة من كريستال سواروفسكي على جسدها.

 

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات منتقدة للمظهر المثير للجدل.

حديقة حيوانات سريالية

مستوحاة من عالم الحيوان، قامت دار أزياء شانيل بنحت نماذج حيوانية كبيرة مصنوعة من الخشب والورق والكرتون غير المصبوغ والتي برزت في مقابلها مجموعة الأزياء الراقية الملونة والمطرزة.

جانب من عروض أسبوع باريس للموضة

قامت دار أزياء شانيل بنحت نماذج حيوانية كبيرة مصنوعة من الخشب والورق والكرتون غير المصبوغ

وقال الفنان والمصمم اكزافيير فيلهان إنه أراد "استحضار العلاقة بالحيوانات التي تتطور باستمرار في مجتمعاتنا" وأشار إلى أنه استوحى إلهامه من شقة مؤسس دار الأزياء كوكو شانيل.

ديور حاضرة بقوة

قدمت دار أزياء ديور Dior مجموعتها المكونة من 13 قطعة أزياء للفنانة ميكالين توماس لنساء أمريكيات شهيرات من أصل إفريقي مثل إرثا كيت ونينا سيمون وجوزفين بيكر.

وضمت المجموعة فساتين بألوان هادئة وأنماط كلاسيكية عكست حقبة العشرينات حتى الخمسينيات من القرن الماضي.

بيان ضد النظام الايراني

إلى جانب إطلالات الموضة التي لفتت الانتباه بشدة، تم إصدار بيان سياسي رصين من قبل عارض أزياء في عرض لويس غابرييل نوشي Nouchi خلال أسبوع الموضة في باريس.

وفي عرض لمجموعة الملابس للخريف والشتاء، حمل العارض ورقة بيضاء صغيرة كتب عليها: "أوقفوا عمليات الإعدام في إيران".

جانب من عروض أسبوع باريس للموضة

حمل العارض ورقة بيضاء صغيرة كتب عليها: "أوقفوا عمليات الإعدام في إيران".

تم استلهام مجموعة نوشي من كتاب بريت ايستون ايليس لعام 1991 بعنوان "أميركان سايكو American Psycho".

بريندا هاس/ ع.ح.

  • Claudia Schiffer on the cover of Brigitte (picture-alliance/dpa)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    خططت كلاوديا شيفر في البداية لتصبح محامية كوالدها، إلا أن كل شيء تغير عندما بلغت السابعة عشرة عام 1987 حينما اكتشفها مندوب دار للأزياء في ملهى ليلي بدوسلدورف ووجه لها دعوة لزيارة باريس لإجراء اختبار للعمل في عروض الأزياء. بعد فترة وجيزة قامت المصورة الألمانية إيلين فون أنويرث بالتقاط صورة لها ظهرت على غلاف مجلة الأزياء الفرنسية "إل". كما ظهرت صورة شيفر على غلاف مجلة "برجيته" الألمانية عام 1988.

  • Claudia Schiffer with Karl Lagerfeld (Imago)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    سرعان ما حققت شيفر بعد ذلك النجاح، خاصة بعد أن قامت المصورة فون أنويرث مجدداً بتصويرها لحملة ترويجية للعلامة التجارية لملابس الجينز "غيس". وفي عام 1988 قام مصصم الأزياء الألماني الشهير الراحل كارل لاغرفيلد بجعل شيفر الوجه الجديد لدار "شانيل" للأزياء. وبهذا صارت عيناها الزرقاوان تُشعان من خلال أغلفة أشهر مجلات الأزياء، وقامت بعرض تصاميم أشهر المصممين العالميين أمثال فيرساتشي وفالنتينو.

  • Claudia Schiffer with Cindy Crawford and Karl Lagerfeld (AP)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    في تسعينيات القرن الماضي بلغ دخل كلاوديا شيفر سنوياً نحو عشرة ملايين دولار. وقد شهدت تلك الفترة أوج عارضات الأزياء (سوبر موديلز)، كما شهدت أيضاً تراجع شهرة البعض الآخر نتيجة تعاطيهن الكحول. غير أن شيفر حافظت على نجاحها في ميدان عروض الأزياء ويرجع ذلك إلى انضباطها. وقد أدلت بتصريح لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج "الألمانية قالت فيه: "لربما كان من الضروري أن أتناول كأس شمبانيا بين الحين والآخر".

  • Claudia Schiffer and David Copperfield (AP)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    وقعت كلاوديا شيفر وهي في الثالثة والعشرين من عمرها في غرام الساحر وفنان ألعاب الخفة الشهير ديفيد كوبرفيلد، وذلك أثناء حضورها لحفلة في برلين. تقدم كوبرفيلد لخطبتها في عام 1994، وقد ظهرت كلاوديا في بعض عروض الخفة والسحر التي كان ديفيد يقدمها. بعد مرور ثلاثة أعوام انتهى الحب وخبت جذوة السحر والرومانسية بين الزوجين، وفي عام 1997 أعلن الزوجان عن انفصالهما.

  • Claudia Schiffer and family (AP)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    تابعت كلاوديا شيفر مسيرتها بثبات طوال أول عامين من الألفية الثانية، غير أن أولوياتها تبدلت عقب زواجها من المخرج السينمائي ماثيو فون في عام 2002. وقد كرست كلاوديا وقتها لزوجها وأطفالها الثلاثة: كاسبر (يسار) وكليمنتين (يمين) وكوزيما، التي لا تظهر في هذه الصورة.

  • Claudia Schiffer on a tube ad for German investment before the 2006 FIFA World Cup (picture-alliance/ dpa)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    كلاوديا شيفر المولودة في راينبرغ الألمانية تقيم حالياً في لندن، ولكنها ظهرت في العديد من الإعلانات في عام 2006 وراحت تروج لمشاريع استثمارية ألمانية. وقد تنوعت نشاطاتها مع مطلع الألفية الجديدة عندما أطلقت مجموعتها المصنوعة من الكشمير في عام 2011. كما قامت بتصميم إطارات للنظارات لصالح شركة النظارات الألمانية "رودنستوك"، وظهرت في الفيلم الكوميدي "لاف آكتشوالي"، أو "الحب في حقيقة الأمر".

  • Claudia Schiffer deutsches Model bei Filmpremiere Love Actually (Imago/Zumapress)

    الأيقونة الألمانية كلاوديا شيفر .. مسيرة ذهبية في عالم الموضة

    في عددها الصادر في أغسطس 2017 خصصت مجلة "فوغ" ملفا خاصا وصورة على الغلاف لكلاوديا شيفر بمناسبة الذكرى الثلاثين لمسيرة هذه السوبرموديل. كما قامت دار "بريستيل فيرلاغ" بتاريخ 21 من شهر أغسطس/ آب بطبع كتاب تذكاري يتضمن صوراً ونصوصاً للمصورين والمصممين الذين شاركوا كلاوديا شيفر في مسيرتها المتميزة.

    الكاتب: غالية داغستاني