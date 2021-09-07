 ″أسبوع اللقاحات″ في ألمانيا.. حملة لتسريع التطعيم قبل الشتاء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.09.2021

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"أسبوع اللقاحات" في ألمانيا.. حملة لتسريع التطعيم قبل الشتاء

هناك حاجة لرفع معدل المطعمين بالكامل في ألمانيا إلى ما لا يقل عن 75% لتسطيح منحنى العدوى للموجة الرابعة من كورونا. وانطلقت حملة تطعيم "بهدف منع حدوث موجة أكبر من الإصابات في الشتاء"، بحسب وزير شؤون المستشارية.

منطقة آرفايلر، حافلة تطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا (20/7/2021)

حافلة تطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا (صورة من الأرشيف)

انطلقت في أنحاء ألمانيا الاثنين (13 سبتمبر/ أيلول 2021) حملة للتلقيح ضد كورونا، في مسعى لتسريع معدل التطعيم قبل فصل الشتاء، ويستمر أسبوع حملة التطعيم في ألمانيا حتى 19 أيلول/ سبتمبر الجاري.

مختارات

ذكر معهد "روبرت كوخ" إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا حالت دون وقوع ما يقدر بنحو 38300 حالة وفاة في سياق الموجة الثالثة. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3206 حالة.

وبالإضافة إلى الأماكن المعتادة التي يتم فيها إعطاء اللقاحات، يمكن لأي شخص الحصول على التطعيم دون موعد ومجانا في مواقع جديدة في أنحاء البلاد، كبعض المكتبات ومراكز التسوق والمساجد.

وقال وزير شؤون المستشارية هيلغه براون إن عروض التطعيم "ستستمر في الأسابيع المقبلة". ولفت إلى أن توقيت الحملة الجديدة يهدف إلى منع حدوث موجة أكبر من الإصابات في الشتاء.

ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المواطنين إلى الإقبال والاستفادة من سهولة إتاحة اللقاحات. وقالت في تسجيل مصور: "لقد أصبح الحصول على اللقاح أسهل من أي وقت مضى، وأسرع من أي وقت مضى". وأشارت ميركل إلى أن أكثر من أربعة ملايين شخص في ألمانيا أصيبوا بالفيروس وأن أكثر من 90 ألف شخص توفوا إثر الإصابة به، ووصفت هذه الأعداد بأنها "أعداد تمثل معاناة كبيرة وحزنا عميقا".

وتم تطعيم نحو 62% من الأفراد في ألمانيا بشكل كامل ضد فيروس كورونا. وشهد المعدل نوعا من التباطؤ في الآونة الأخيرة. ووفقا للخبراء، هناك حاجة لرفع المعدل إلى ما لا يقل عن 75% لتسطيح منحنى العدوى للموجة الرابعة، وأكثر من ذلك بكثير لمنعها.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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