"أسبوع اللقاحات" في ألمانيا.. حملة لتسريع التطعيم قبل الشتاء

انطلقت في أنحاء ألمانيا الاثنين (13 سبتمبر/ أيلول 2021) حملة للتلقيح ضد كورونا، في مسعى لتسريع معدل التطعيم قبل فصل الشتاء، ويستمر أسبوع حملة التطعيم في ألمانيا حتى 19 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وبالإضافة إلى الأماكن المعتادة التي يتم فيها إعطاء اللقاحات، يمكن لأي شخص الحصول على التطعيم دون موعد ومجانا في مواقع جديدة في أنحاء البلاد، كبعض المكتبات ومراكز التسوق والمساجد.

وقال وزير شؤون المستشارية هيلغه براون إن عروض التطعيم "ستستمر في الأسابيع المقبلة". ولفت إلى أن توقيت الحملة الجديدة يهدف إلى منع حدوث موجة أكبر من الإصابات في الشتاء.

ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المواطنين إلى الإقبال والاستفادة من سهولة إتاحة اللقاحات. وقالت في تسجيل مصور: "لقد أصبح الحصول على اللقاح أسهل من أي وقت مضى، وأسرع من أي وقت مضى". وأشارت ميركل إلى أن أكثر من أربعة ملايين شخص في ألمانيا أصيبوا بالفيروس وأن أكثر من 90 ألف شخص توفوا إثر الإصابة به، ووصفت هذه الأعداد بأنها "أعداد تمثل معاناة كبيرة وحزنا عميقا".

وتم تطعيم نحو 62% من الأفراد في ألمانيا بشكل كامل ضد فيروس كورونا. وشهد المعدل نوعا من التباطؤ في الآونة الأخيرة. ووفقا للخبراء، هناك حاجة لرفع المعدل إلى ما لا يقل عن 75% لتسطيح منحنى العدوى للموجة الرابعة، وأكثر من ذلك بكثير لمنعها.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)