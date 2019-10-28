 أسباب تشقق اليدين وطرق لعلاجه | عالم المنوعات | DW | 28.10.2019

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منوعات

أسباب تشقق اليدين وطرق لعلاجه

تعد اليدان من أكثر أجزاء الجسم عرضة لمشاكل الجفاف والتشقق، نظراً لتعرضها الدائم والمستمر للماء وتبعات الأنشطة اليومية المختلفة، لذلك يشدد مختصون في المجال الصحي على ضرورة الاعتناء ببشرة اليدين وإبقائها رطبة ونضرة.

Frau cremt sicht die Hände ein (picture-alliance/J.Haas)

عادة ما نجد بشرة اليدين متشققة أو جافة أو خشنة، خاصة في فصل الشتاء، حيث تتعرض البشرة للعديد من تأثيرات الأنشطة اليومية المختلفة. إلا أن الكثيرين يهملون ذلك ولا يأخذون الأمر بشكل جدي. فكيف يمكن رعاية اليدين بطرق بسيطة وسهلة؟

رعاية الأيدي الجافة في الشتاء

تتأثر طبيعة بشرة الأيدي بشكل خاص في فصل الشتاء بسبب البرد الذي يسبب ضيق الأوعية وانخفاض الدورة الدموية في الجسم واليدين. ومما يزيد الأمر سوءا هو خلو الجزء الخلفي من اليد من أي غدد دهنية تحت الجلد، والتي عادة ما تبقي البشرة طرية، حسب موقع مجلة فوكوس الألمانية.

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وفي الأجواء الباردة ينصح بوضع المرطب "الكريم" فوق اليدين عدة مرات في اليوم. بالإضافة إلى أن غسل اليدين يزيل الدهون التي تحتاجها البشرة. كذلك الماء الساخن يعزز ذلك، لذلك ينصح أطباء البشرة بغسل اليدين بزيت دهني وماء فاتر.

العناية ببشرة الوجه من التجاعيد قد لا يكشف العمر الحقيقي للشخص. لكن اليد كالوجه تظهر فيها التجاعيد بشكل كبير بسبب تعرضها للأشعة فوق البنفسجية الشديدة في الصيف والبرد الشديد في الشتاء. لذلك من يهمل تجاعيد اليد لا يمكنه اخفاء تقدم عمره حتى إن خلا وجهه من التجاعيد.

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لمن يعاني من الحساسية

إذا كنت تعاني من الحساسية أو الأكزيما، فيوصي أطباء الأمراض الجلدية عادةً باستخدام "الكريمات" التي تحتوي على اليوريا أو حمض الهيالورونيك أو البانثينول، إذ تعد مهدئات حقيقية للبشرة ويمكنها إعادة طبقة الجلد الخارجي إلى التوازن، حسب موقع فوكوس الألماني.

"الكريمات" ليس الحل الوحيد

الاعتناء باليدين لا يقتصر فقط على "كريم" اليد. بل يمكن استخدام وسائل منزلية أخرى متوفرة عادة في المطبخ. ينصح خبراء مستحضرات التجميل في مجلة "Öko-Test“  الألمانية بفرك اليدين بقليل من زيت الزيتون بعد الطهي وتنظيف الصحون، كما نقلت صحيفة "فيلهيلمسهافينر تسايتونغ" الألمانية عنهم. ويعد زيت الزيتون بديلا سريعا لمرطب اليدين من خلال تدليكه على بشرة اليد. ولمن يرغب بجودة أكبر ينصح باستخدام زيت جوز الهند بدلا عن زيت الزيتون.

من أجل رعاية اليدين بشكل مكثف، من الممكن وضع طبقة كثيفة من الكريم الدهني ومن ثم ارتداء القفازات القطنية وترك الكريم يأخذ مفعوله طيلة الليل. ولكن مجلة Öko-Test، وبعد اختبارها لـ 50 نوعا مختلفا من الكريمات، تحذر من تلك التي تحتوي على مواد غير طبيعية.

أ.د.و/ز.أ.ب

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