 أسباب تدعو بايرن للإبقاء على كوفاتش حتى لو خسر الدوري | عالم الرياضة | DW | 02.04.2019

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عالم الرياضة

أسباب تدعو بايرن للإبقاء على كوفاتش حتى لو خسر الدوري

كلاسيكو السبت المقبل بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند سيحدد إلى درجة كبيرة الفائز بلقب البودنسليغا هذا الموسم. لكن هناك أسباب تحتم على بايرن الإبقاء على مدربه نيكو كوفاتش حتى لو خسر الدوري، لأنه الأمثل للموسم المقبل.

Fußball Bundesliga Niko Kovac, Trainer FC Bayern München (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

كان على بايرن ميونيخ التغلب على نكسة غير متوقعة في المنافسة على لقب الدوري الألماني "بوندسليغا" هذا الموسم مع بروسيا دورتموند. فقبل أسبوع واحد فقط من كلاسيكو ألمانيا بين الناديين، لم يتخطى بايرن، حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري، فرايبورغ بعد التعادل بهدف لكل منهما، ليخسر بذلك صدارة الدوري لصالح أسود ويستفاليا متخلفاً عنه بنقطتين. هاتان النقطتان قد تؤثران على مستقبل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مع العملاق البافاري.

كوفاتش أعرب عن استيائه الكبير عقب إهدار النقطتين أمام فرايبورغ الذي كان أرغم الفريق البافاري على التعادل بالنتيجة ذاتها في ميونيخ في ذهاب الدوري. وانتقد المدرب فشل لاعبيه في استغلال الفرص أمام مرمى فرايبورغ.

وقبل الكلاسيكو المرتقب السبت القادم بين دورتموند وبايرن على ملعب الأخير سيكون هناك المزيد من الضغط على المدرب الكرواتي ولاعبيه، إذا ما نجح أسود ويستفاليا في توسيع الفارق إلى خمسة نقاط، ما يهدد طموحات بايرن في التتويج باللقب السابع له على التوالي.

مختارات

احتفت الصحف الألمانية بفوز بايرن ميونيخ على بنفيكا البرتغالي في منافسات المجموعة الخامسة من دوري الأبطال، موضحة أنه يقلل من الضغط الهائل على مدرب الفريق نيكو كوفاتش ولاعبيه عقب سلسلة من خيبات الأمل في البوندسليغا. (28.11.2018)

شهدت انطلاقة الجولة 27 بالدوري الألماني مفاجأة مدوية بسقوط ليفركوزن برباعية أمام هوفنهايم. بينما يحاول دورتموند الفوز اليوم على فولفسبورغ ويسعى بايرن ميونيخ لحصد نقاط لقاء فرايبورغ من أجل مواصلة الزحف نحو درع الدوري. (30.03.2019)

وفي ضوء هذا كشفت صحيفة "تاغستسايتونغ" الألمانية أن هذه المباراة ستكون مصيرية للمدرب نيكو كوفاتش بشكل خاص، إذا يمكن أن تنتهي مسيرته مع الفريق، إذا ما فقد العملاق البافاري اللقب لصالح دورتموند هذا الموسم وحل ثانياً في نهاية الموسم.

حتى لو كان بعض مشجعي بايرن يفكرون بطريقة مختلفة، فإن تغيير المدرب في الصيف ليس مناسباً. إذ لم تكن مهمة كوفاتش سهلة هذا الموسم، بعد أن تولى للمرة الأولى في مسيرته توجيه دفة أحد الأندية الكبرى، الذي تولى تدريبه في مرحلة صعبة في ظل تقدم السن بالكثير من لاعبي النادي.

وهو الأمر الذي التفتت إليه إدارة النادي متأخرة، وبدأت بعملية تجديد الدماء في صفوفه هذا الصيف بعد أن تعاقدت مع المدافع الفرنسي بنيامين بافارد لينضم إلى صفوف الفريق اعتباراً من الموسم المقبل ولمدة خمسة أعوام. وينضم لاعب الظهير الأيمن بافارد (22 عاماً) إلى بايرن قادماً من شتوتغارت، الذي يلعب ضمن صفوفه منذ 2016،  في صفقة قيمتها 40 مليون يورو. وكان بافارد قد أدى دورا بارزا ضمن صفوف المنتخب الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم روسيا 2018.

كما تعاقد النادي مع الفرنسي لوكاس هيرنانديز المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في صفقة قياسية وصلت إلى 90 مليون يورو، معلناً عن صفقات جديدة محتملة.

وفي هذا الموسم أيضاً يتمتع كوفاتش بميزة أنه يمكن له أن يساهم بشكل أكبر في خطط الموسم المقبل وأن يقدم تشكيلة من اللاعبين تتوافق مع أفكاره. وهذا ما أثبته المدرب البالغ من العمر 47 عاماً في النصف الثاني من الموسم، فقد أظهر أنه يسير بالفريق على الطريق الصحيح، على الرغم من الخروج من دوري أبطال أوروبا.

في المباريات العشر الأخيرة في الدوري الألماني فاز ميونيخ بـ 8 منها وسجل 33 هدفاً، ويبدو أن كوفاتش قد توصل إلى الاستنتاجات الصحيحة من مرحلة انعدام الوزن في الجولة الأولى، ويبدو أنه أفضل استعداداً للموسم المقبل.

وتولى كوفاتش المدرب السابق لإينتراخت فرانكفورت، قيادة بايرن بعد نهاية الموسم الماضي، خلفاً للمخضرم يوب هاينكس الذي كان قد عاد في بدايات موسم 2017-2018، عن اعتزاله للإشراف مجدداً على الإدارة الفنية بعد إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وقاد هاينكس الفريق للتتويج بلقب البوندسليغا للمرة السادسة توالياً.

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


مختارات

جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

دخل بايرن ميونيخ تاريخ الدوري الألماني كأول فريق ينفق 80 مليون يورو لضم نجم إلى صفوفه. وشهد سوق الانتقالات من وإلى "البوندسليغا" إنفاق مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة. تعرف على أبرزها في ألبوم الصور التالي. (31.03.2019)  

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