 أسباب انتفاخ الساقين في الصيف وطرق التخلص منه | علوم وتكنولوجيا | DW | 29.07.2019

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علوم وتكنولوجيا

أسباب انتفاخ الساقين في الصيف وطرق التخلص منه

تزداد في أيام الصيف الحارة حالات انتفاخ القدمين والساقين وثقلهما بشكل مزعج، لكن الأطباء ينصحون بإجراءات بسيطة تخلصنا منه. بيد أن بعض الحالات تكون إشارة خطر على أمراض خطيرة، فكيف نعرفها؟

geschwollene, schmerzende Beine (Colourbox)

الوقوف أو الجلوس فقط طوال اليوم، حال كثير من الأشخاص على اختلاف أعمالهم التي قد تكون في مكتب الشركة أو المعمل أو المتجر. وفي المساء تصبح ساقيهم ثقيلة وقدميهم متورمة. لكن الوضع يزداد سوءا في حرارة الصيف. وأحياناً تتورم القدمان لدرجة أن الشخص لا يتمكن من لبس حذائه. فما هي أسباب هذا التورم؟

في الحرارة تتناقص مرونة الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تراكم الدم في الأوردة، فتثقل كاهل جدران الأوعية الدموية بالضغط المستمر، كما يوضح مقال للجمعية الألمانية لأمراض الأوعية الدموية. وبسبب نفاذية الأوعية الدموية، تترشح السوائل إلى خارجها وتتجمع في الأنسجة المحيطة. والنتيجة: ساقان منتفختان وإمكانية الإصابة بالدوالي.

كيف نتخلص من ذلك؟

هناك عدة طرق بسيطة تحد من تورم القدمين وثقلهما في فصل الصيف، يمكن إيجازها فيما يأتي:

شرب الماء: يجب على الشخص شرب لترين من الماء على الأقل، كما تنصح الجمعية الألمانية في مقال لها، حتى لو تجمع الماء في القدمين. فبغض النظر عن أهمية الماء الجوهرية للقلب والأوعية الدموية، فإنه يعيد للأوردة نشاطها من جديد. ويمكن أيضاً شرب كوب من الشاي لزيادة طرح السوائل، كشاي القراص أو الشوفان الأخضر. ونكرر الخطوة الأولى: الماء... الماء... الماء...

مختارات

يعتبر تَوَرُّمٌ ثفني في الإبهام الأفحج أو الوكعة من بين الأمراض التي تصيب القدم، إذ يحصل تضخم في العظم أو الأنسجة المحيطة بإصبع القدم الكبيرة، ما قد يسبب انتفاخا وآلاما شديدة. فكيف يمكن الوقاية والعلاج من هذا المرض؟ (06.08.2017)

استعمل العرب وسكان الشرق الأوسط منذ القدم العسل في الطب البديل. والبعض ينصح بتناول العسل مع الماء لما في ذلك من فوائد، منها تقوية المناعة في الجسم وعلاج أوجاع وانتفاخ البطن. (14.04.2017)

النهوض بين الفينة والأخرى: إذا كان عملك يتطلب الجلوس إلى المكتب طويلاً، فيجب عليك وضع جدول ثابت للنهوض عنه والمشي قليلاً بمعدل مرة على الأقل في الساعة أو القيام بتمارين للقدمين. وينصح الخبراء هنا برفع الساقين لمستوى أعلى من القلب، كي يقل الضغط على الأوعية الدموية.

الحركة: بشكل عام فإن الحركة مهمة لصحة الجسم، لكن يُنصح بعدم إجراء تمارين شاقة في الأيام التي ترتفع فيها درجة الحرارة. ومن الأفضل هنا المشي أو ركوب الدراجة في المساء. كما تعد السباحة نهاراً من الخيارات المثلى التي تعمل على تحفيز الجهاز اللمفاوي.

الخوض في الماء البارد: يُوصى أيضاً بأخذ حمام بارد، والأفضل الخوض في حوض ماء بارد على طريقة المعالج الألماني كنايب. وإذا لم تجد الحوض المناسب، يمكنك وضع قدميك في دلو من الماء البارد وتحريكهما من خلال إخراجهما من الدلو وإدخالهما مجدداً لدقائق قليلة. فذلك يؤدي إلى تحفيز الدورة الدموية.

أحذية وملابس مريحة: يجب ارتداء أحذية مريحة عند تكرار حالات تورم القدمين التي تظهر عادة لدى النساء أكثر من الرجال. كما يُنصح أيضاً بارتداء الملابس الواسعة، وتناول الطعام الخفيف خلال اليوم.

بيد أنه يبقى من الضروري بالنسبة لأي شخص يعاني من تورم في الساقين والقدمين استشارة الطبيب كإجراء وقائي، خصوصاً إذا حدث هذا التورم في الطقس البارد أو حين ظهور ما يُسمى بـ "الأوردة العنكبوتية" تحت الجلد. إذ يزداد في هذه الحالات خطر الإصابة بالدوالي الوريدية أو الخثار المهدد للحياة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون قصور القلب أو أمراض الكلى أو الكبد سبباً في ذلك. وفي هذا السياق تقول مجلة "أبوتيكن أوم شاو" الطبية الألمانية إن تغير لون الجلد أو الشعو بالألم أو تورم الساق وحدها دون القدم يعد إشارات تحذيرية تحتم زيارة الطبيب.

 

ع.غ/ ا.ف 

  • Körpergeruch Junge Frau ekelt sich vor Achselgeruch (Imago/Steinach)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    رائحة مزعجة

    يصح هذا الأمر جزئياً فقط، ففي الواقع فإن الدراسات العلمية تقول إن عرق الإنسان لا رائحه له. أما الرائحة النفاذة غير المقبولة فتأتي بعد مرور بعض الوقت على التعرق، عندما تبدأ البكتيريا في تكسير الأحماض الدهنية طويلة السلسلة إلى الحمض الزبدي (حمض البوتيريك) أو حمض الفورميك. وأفضل مزيل للعرق هو تبليل الإبط بالماء وتركه يجف! إضافة إلى غسل الملابس بانتظام بطبيعة الحال.

  • Basketballer beim Schwitzen (picture-alliance/Lajos-Eric Balogh)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    الرياضيون يتعرقون بشكل أقل

    العكس هو الصحيح، إذ يتعرق الرياضيون أكثر من غيرهم. وكلما كانت أجسامهم مدربة رياضياً بشكل أفضل، كانت أكثر فاعلية، وعليه تعمل غدده العرقية على نحو أكبر من سواها. وتعمل الغدد العرقية بمثابة جهاز تكييف لجسم الإنسان، إذ يبرد العرق أجسامنا بعد بذل مجهود عضلي.

  • auf der Waage stehen (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    التعرق يقلل الوزن

    للأسف فإن هذه المعلومة غير صحيحة. فعلى الرغم من فقداننا لبعض الوزن بالتعرق أو التنفس لكننا سرعان ما نستعيده مع أول قدح ماء. أما الدهون والمواد الأخرى المهمة في تقليل الوزن فلا يفقدها الإنسان بالتعرق. تقليل الوزن يتم من خلال زيادة النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية.

  • Symbolbild Lesen Entspannung Relaxen (Fotolia/Eisenhans)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    أكثر الغدد العرَقَية موجودة في باطن القدم

    معلومة قد تبدو غريبة، لكنها صحيحة، فمعظم معظم الغدد العرقية التي يتراوح عددها بين مليونين وأربعة ملايين، موجودة في باطن قدميّنا. وفي كل سنتيمتر مربع واحد منها يوجد حوالي 370 غدة. أما في راحة اليد فعددها 360 في السنتيمتر المربع. وفي الإبطين لا يوجد سوى 120-160 غدة في كل سنتميتر مربع. ويعود ذلك إلى أن رطوبة جلد القدمين تزيد ثباتهما على الأرض، حين كان الإنسان يسير دون أحذية أو جوارب.

  • Verschwitze, junge Frau beim Sport - (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    المشروبات الباردة تقلل التعرق

    من المنعش حقاً أن تشرب شيئاً بارداً في يوم حار ورطب. لكنه لا يقلل العرق أو يوقفه، بل على الكعس من ذلك فإن الجسم يستقبل الإشارة التالية: الجو بارد! فيعمل على زيادة درجة حرارته، ما يزيد من تدفق العرق. لذلك يُنصح بالمشروبات الفاترة أو المعتدلة الحرارة. لكن المهم هنا هو شرب ما يكفي من الماء في الأيام الحارة.


مختارات

خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

للعرق رائحة نفاذة؟ التعرق يقلل الوزن؟ الماء البارد يقلل من العرق؟ خرافات نسمعها هنا وهناك في فصل الصيف: أيها صحيح وأيها خاطئ؟ (28.07.2019)  

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