 أسانج ″قرصان″ بنظر واشنطن و″بطل″ في نظر مناصريه | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.09.2020

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سياسة واقتصاد

أسانج "قرصان" بنظر واشنطن و"بطل" في نظر مناصريه

175 عاما سجنا تتهدد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في حال تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تنوي محاكمته كقرصان. خبراء قانونيون دوليون يرون "إنها ليست إلا خطوة صغيرة للانتقال من دولة القانون إلى الطغيان".

أسانج الحاصل على عدة جوائز صحفية بات له أعداء أقوياء. مايك بومبيو وصف في يوليو 2017 موقع وكيليكس كجهاز مخابرات معادي غير حكومي.

أسانج الحاصل على عدة جوائز صحفية بات له أعداء أقوياء. مايك بومبيو وصف في يوليو 2017 موقع وكيليكس "كجهاز مخابرات معادي غير حكومي".

يوجد في لندن على الأقل ثمانية سجون. ولجوليان أسانج اختارت العدالة البريطانية سجن بيلمارش الذي شُيد في شرق لندن لاحتجاز إرهابيين ومجرمين كبار، في ظروف اعتقال صعبة. وحتى موقع ويكيبيديا يصف بيلمارش بأنه "النسخة البريطانية لغوانتانامو بي".

صباح اليوم الاثنين (السابع من أيلول/ سبتمبر 2020) فتح باب زنزانة جوليان أسانج في بيلمارش، ونقل مؤسس منصة كشف الأسرار ويكيليكس إلى قاعة مرافعات في المحكمة المركزية بلندن، حيث سيتقرر في الأسابيع الثلاثة المقبلة مصيره: فهل سيتم تسليم الناشر البالغ من العمر 49 عاما بسبب الدعوى الموجهة إليه وتشمل 18 نقطة للعدالة الأمريكية؟ وفي حالة إصدار حكم، فإنه يتهدده 175 عاما سجنا. وستتابع الاستماع في قضية التسليم داخل قاعة المحكمة النائبة البرلمانية الألمانية، هايكه هينزيل. فنائبة رئيس الكتلة النيابية لحزب اليسار تعتبر المحاكمة "عملية سياسية ضد صحفي استقصائي". واشتكت من المطاردة الدولية "لصحفي موجود على أرض أوروبية وكان يعمل صحفيا في أوروبا".

البرلمانية من حزب اليسار هايكه هينزيل ترى في قضية أسانج قضية سياسية

البرلمانية من حزب اليسار هايكه هينزيل ترى في قضية أسانج قضية سياسية

أعداء أقوياء

وحقيقة أن أسانج الحاصل على عدة جوائز صحفية بات له أعداء أقوياء صار واضحا على أبعد تقدير عندما وصف مايك بومبيو في يوليو 2017 وكيليكس "كجهاز مخابرات معادي غير حكومي". وكان ذلك خلال ظهوره العلني الأول كرئيس لجهاز المخابرات الأمريكية، عاما قبل أن يصبح بومبيو وزيرا للخارجية. وحتى بالنسبة إلى وزير العدل الأميركي السابق جيف سيشون كان "لاعتقال أسانج أولوية". والسبب هو أن وكيليكس نشرت في 2010 نحو نصف مليون وثيقة أمريكية مصنفة كسرية حول الحروب في العراق وأفغانستان. وفيها تم توثيق جرائم الحرب المرتكبة من قبل الوحدات الأمريكية.

رائد الصحافة الحديثة

وبالنسبة إلى كريستيان مير يتأكد أن جوليان أسانج "فتح الطريق أمام تعامل الصحافة اليوم مع كمية هائلة من البيانات". فمدير أعمال مراسلون بلا حدود قال لـ DW إن أسانج كمؤسس وكيليكس باشر بإصدارات لها أهمية كبيرة للرأي العام العالمي. "ولذلك تلتزم منظمة مراسلون بلا حدود بدون تحفظ لصالح جوليان أسانج".

وحتى مير يعتزم الاثنين حضور جلسات الاستماع في لندن لمراقبة سير قضية التسليم. وسبق له أن حضر الجولة الأولى من تلك الجلسات في نهاية فبراير وكان مصدوما لملاحظة أنه "لم يكن هناك اهتمام بتمكين المنظمات غير الحكومية الدولية ولا برلمانيين من المراقبة".

تجاوز سيادة القانون

مير انتقد ظروف المحاكمة:" أسانج تم عرضه هناك في صندوق زجاجي. وكانت هناك مشقة في ربط التواصل مع محاميه أثناء المحاكمة، وهذا شرط قانوني للتمكن من متابعة القضية". ففي حالة جوليان أسانج يتم إفراغ دولة القانون من مضمونها،كما ينتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة للتعذيب، نيلس ميلتسر:" بديهيات تُمنح لأخطر مجرمي الحرب مثلا في لاهاي، لا يُسمح بها لأسانج: فهو ليس له تواصل مع محاميه الأمريكيين وله تواصل مقيد بمحاميه البريطاني وليس له نفاد تقريبا لوثائق قانونية". ويقر ميلتسير بأن "تلك خروقات فادحة للمحاكمة ليس لها أية ضرورة أو تعليل". فمنذ إقامته داخل سفارة الإكوادور تم خرق حق أسانج في التواصل المحصن مع محاميه.

رسائل ونداءات مفتوحة

وبالتالي ليس من العجب أن يقوم في منتصف أغسطس أكثر من 160 محاميا ورجال قانون بالمطالبة في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإطلاق سراح أسانج. ففي الولايات المتحدة تهدده "محاكمة صورية"، كما يقول الموقعون على تلك الرسالة التي تُعد واحدة من سلسلة رسائل مفتوحة ونداءات. وفي يوليو دعا 40 اتحادا صحفيا مثل مراسلون بلا حدود واتحاد الصحفيين الدولي الحكومة البريطانية لإطلاق سراح أسانج. وقبلها بقليل وجه أكثر من 200 طبيب من أكثر من 33 بلدا نفس المطلب. وحتى في المانيا وقع منذ فبراير أكثر من 130 شخصية في مجالات السياسة والثقافة على دعوة لإطلاق سراح مؤسس وكيليكس، بينهم ليس فقط نائب رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ كوبيكي، بل أيضا وزير الخارجية السابق زيغمار غابرييل ووزيرة العدل السابقة هرتا دويبلير غميلين.

مدير أعمال مراسلون بلا حدود، كريستيان مير مصدوم من ظروف المحاكمة

مدير أعمال مراسلون بلا حدود، كريستيان مير مصدوم من ظروف المحاكمة

واستراتيجية العدالة الأمريكية تعتمد على أنه يجب متابعة أسانج ليس كناشر، بل كقرصان تمكن من الوثائق السرية بطريقة غير قانونية. وبالنسبة إلى خبير الأمم المتحدة في شؤون التعذيب ميلتسير فإن محاكمة لندن لا تتعلق فقط بشخص أسانج وحده. "في المقام الأول يتعلق الأمر بجرائم مضطهديه، الدول التي تنخر المؤسسات القانونية وترفض تقديم مجرمي الحرب لديها والجلادين للمساءلة وبأنها تريد تكريس مثال على مستوى العالم بأنه يمكن محاكمة أي جاسوس يطلع الرأي العام على جرائم الحرب الحكومية". وإذا ما تحقق هذا، كما يحذر رجل القانون، "فإنها ليست إلا خطوة صغيرة للانتقال من دولة القانون إلى الطغيان".

ماتياس فون هاين/ م.أ.م

  • Großbritannien London- Julian Assange in der Botschaft von Ecuador (Reuters/P. Nicholls)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    ويكيليكس يحرج قادة العالم

    استطاع جوليان أسانج من خلال موقع "ويكيليكس"، الذي أسسه عام 2006، إحراج العديد من الأنظمة السياسية والحكام والشخصيات العامة، حيث استطاع نشر آلاف الوثائق الحكومية كاشفا للرأي العام حول العالم العديد من الأسرار. ويواجه أسانج تهمة التآمر لاختراق وكشف كلمة سر جهاز كمبيوتر حكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

  • USA | Chelsea Manning (picture-alliance/AP Images/S. Senne)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تسريب وثائق سرية

    بدأت الحكاية عام 2010، عندما تعاون أسانج، مع شيلسا ماننج، محللة استخبارات سابقة بوحدة للجيش الأمريكي في العراق، لاختراق جهاز كمبيوتر عسكري والوصول لآلاف الوثائق الأمريكية السرية شديدة الحساسية. وتضمنت التسريبات الأولى مقاطع فيديو للضربات الجوية الأمريكية للعاصمة العراقية، بغداد، والهجوم الأمريكي على أفغانستان، وتقارير عسكرية عن الحرب الأمريكية في الدولتين، وتقارير للبعثات الدبلوماسية الأمريكية.

  • London ecuadorianische Botschaft Julian Assange (picture-alliance/dpa/F. Arrizabalaga)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الهروب إلى بريطانيا

    بعد بضعة شهور من بدأ نشر الوثائق السرية، لاحقت السويد مواطنها جوليان أسانج بتهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وهو ما نفاه أسانج معتبرا الاتهام محاولة لإرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سُيحاكم بتهمة نشر أسرار عسكرية ووثائق دبلوماسية حساسة. ثم قرر أسانج في نهاية 2010 التوجه لبريطانيا وتسليم نفسه للشرطة هناك، والتي قامت بدورها بالإفراج عنه بكفالة.

  • Julian Assange London Botschaft Ecuador (picture-alliance/dpa/Kerimokten)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    الإكوادور تنقذ أسانج مؤقتا

    منحت الإكوادور حق اللجوء لأسانج، فخرق قرار إفراج الشرطة البريطانية عنه بكفاله، محتمياً بمقر سفارة الإكوادور التي لم يغادرها خوفا من الاعتقال والترحيل، وحتى بعد إسقاط السلطات القضائية السويدية تحقيقاتها في قضية التحرش والاغتصاب.

  • Großbritannien Wikileaks Assange (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    لم يغادر مقره لسبع سنوات

    ظل أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، مقيما في سفارة الإكوادور بلندن منذ عام 2012 حتى قيامها بسحب حق اللجوء منه واستدعائها للشرطة البريطانية لإلقاء القبض عليه في الحادي عشر من أبريل/ نيسان 2019. فنظرا لعدم وجود معاهدة لتسليم المتهمين بين بريطانيا والإكوادور، لم تتمكن الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على أسانج داخل مقر السفارة طوال السبع سنوات الماضية.

  • Großbritannien London - Julian Assange festgenommen (Reuters/P. Nicholls)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    أسانج مكبلا بالقيود

    خلال حوار تليفزيوني، برر رئيس الإكوادور لينين مورينو قرار بلاده سحب اللجوء من جوليان أسانج بـ "التصريحات العدائية والمُهددة لمؤسسته ضد الإكوادور، وتدخله في الشؤون الداخلية لدول أخرى". وظهر أسانج أمام الكاميرا مكبلا بالقيود بعد إلقاء الشرطة البريطانية القبض عليه.

  • Wikileaks (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    تحقيق قضائي ضد مجهول

    من أشهر وثائق "ويكيليكس" ما نشره حول قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بالتجسس على عدة شخصيات أوروبية ومسؤولون ألمان، تأتي في مقدمتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ليعلن القضاء الألماني فتح تحقيق "ضد مجهول" يتعلق بوقائع تجسس وأنشطة لصالح جهاز استخبارات أجنبي، إلا أن النيابة العامة الفدرالية أمرت بإغلاق التحقيقات بعد ذلك لأن الاتهامات "يتعذر إثباتها قانونيا".

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Handy (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    التجسس على ميركل

    كشف موقع "ويكيليكس" أيضا أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست على اتصالات هاتفية بين المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن التغيرات المناخية. وعلق أسانج حينها بأن "لقاءات الأمين العام للأمم المتحدة حول إنقاذ الكوكب من التغير المناخي تم التجسس عليها من قبل دولة عازمة على حماية أكبر شركاتها النفطية."

  • Hillary Clinton bekommt Ehrendoktortitel von der Swansea University (Getty Images/M. Horwood)

    أبرز المحطات في مسار جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس

    اتهامات موجهة نحو روسيا

    نشر "ويكيليكس" أيضا رسائل البريد الإلكتروني للحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي اُجريت عام 2016، بما يعتبر من العوامل التي أسهمت في عدم فوز كلينتون بالرئاسة الأمريكية. حيث أشارت الرسائل المُسربة حصول الحملة على خُطب مدفوعة الأجر، ولم يشكك فريق الحملة من جانبه في صحة الأمر. واتهمت كلا من الإدارة الأميركية وفريق هيلاري كلينتون الحكومة الروسية بالوقوف وراء الاختراق.


مختارات

أسانج أنجب ولدين خلال لجوئه في سفارة الإكوادور ببريطانيا

بعدما رفضت بريطانيا الإفراج عنه بشرط وضعه تحت مراقبة قضائية، كشفت محامية جوليان أسانج أنه والد طفيلها وأنها على علاقة به منذ أن كان لاجئا في سفارة الإكوادور، مطالبة بالإفراج عنه مع تفشي وباء كورونا في السجون البريطانية.  

واشنطن توجه 17 تهمة جديدة لجوليان أسانج

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن 17 اتهامات جنائية ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، قائلة إنه نشر دون سند من القانون أسماء مصادر سرية وتآمر وساعد محللة المخابرات العسكرية السابقة تشيلسي مانينج في الحصول على معلومات سرية.  

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