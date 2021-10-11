أسامة بن لادن

مليونير سعودي مؤسس وقائد تنظيم القاعدة الإرهابي. حارب مع الولايات المتحدة الامريكية ضد الاتحاد السوفيتي في افغانستان، ثم حارب الولايات المتحدة الامريكية بعد اسقاطها صدام حسين. تم قتله بعملية امريكية عام 2011 في باكستان.

هو واحد من 57 ابنا للملياردير السعودي محمد بن عوض بن لادن، وكان سهمه من تركة ابيه 300 مليون دولار، أطلق بها خلايا الجهاد الامريكية ضد العمليات السوفيتية في أفغانستان، ثم طورها الى تنظيم القاعدة. عالميا يعد الاب الروحي للحركات الارهابية الاسلامية المتشددة كافة. قتل في عملية للقوات الخاصة الامريكية على عهد الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاثنين 2 ايار/ مايو 2011 بمنطقة بابيت اباد بباكستان، واعلنت الإدارة الامريكية ان جثته قد القيت في البحر.