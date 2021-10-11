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أسامة بن لادن

مليونير سعودي مؤسس وقائد تنظيم القاعدة الإرهابي. حارب مع الولايات المتحدة الامريكية ضد الاتحاد السوفيتي في افغانستان، ثم حارب الولايات المتحدة الامريكية بعد اسقاطها صدام حسين. تم قتله بعملية امريكية عام 2011 في باكستان.

هو واحد من 57 ابنا للملياردير السعودي محمد بن عوض بن لادن، وكان سهمه من تركة ابيه 300 مليون دولار، أطلق بها خلايا الجهاد الامريكية ضد العمليات السوفيتية في أفغانستان، ثم طورها الى تنظيم القاعدة. عالميا يعد الاب الروحي للحركات الارهابية الاسلامية المتشددة كافة. قتل في عملية للقوات الخاصة الامريكية على عهد الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاثنين 2 ايار/ مايو 2011 بمنطقة بابيت اباد بباكستان، واعلنت الإدارة الامريكية ان جثته قد القيت في البحر.

Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

محادثات "صريحة واحترافية"...واشنطن "تنتظر" من طالبان الأفعال 11.10.2021

أعلنت واشنطن أن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين رفيعي المستوى من طالبان في قطر لبحث قضايا الأمن وحقوق الإنسان بأفغانستان وقضايا أخرى، مشددة مجددا أن الحكم على الحركة سيكون مرهونا بتصرفاتها، لا أقوالها فقط.
Secretary of Defense Lloyd Austin, accompanied by Joint Chiefs Chairman Gen. Mark Milley, seated left, speaks during an observance ceremony at the Pentagon in Washington, Saturday, Sept. 11, 2021, on the morning of the 20th anniversary of the terrorist attacks. (AP Photo/Alex Brandon)

أول وثيقة للاستخبارات الأمريكية حول 11 سبتمبر ..ماذا عن السعودية؟ 12.09.2021

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ينشر في الذكرى العشرين، أول وثيقة متعلقة بتحقيقاته في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وهي تبحث في مدى علاقة السعودية بمنفذي الهجوم. يأتي ذلك بعد ضغط قوي من عائلات الضحايا.
(L-R) Former President Bill Clinton, former First Lady Hillary Clinton, former President Barack Obama, former First Lady Michelle Obama, President Joe Bien, First Lady Jill Biden, former New York City Mayor Michael Bloomberg, Bloomberg's partner Diana Taylor, Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) and Senate Minority Leader Charles Schumer (D-NY) stand for the national anthem in a moment of silence at the 9/11 Memorial on the 20th anniversary of the September 11 attacks in Manhattan, New York City, on Saturday, September 11, 2021. Pool Photo by Chip Somodevilla/UPI Photo via Newscom picture alliance

في ظل انسحاب فوضوي من أفغانستان.. أمريكا تحيي ذكرى هجمات سبتمبر 11.09.2021

في مراسم كان يفترض أن تكون مفصلية في فترته الرئاسية حتى الآن، يضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحياء الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول وسط أجواء مرارة بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان.
ARCHIV - Das zweite Flugzeug von United Airlines, Flug 175 von Boston, steuert auf den noch unversehrten Turm des World Trade Centers in New York zu (Archivfoto vom 11.09.2001). Zum 5. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September 2001 lassen Verschwörungstheoretiker nichts unversucht, den größten Terroranschlag der Weltgeschichte umzudeuten. Laut einer Studie glauben mittlerweile 36 Prozent aller US-Bürger, dass Mitglieder der US-Regierung bei den Anschlägen geholfen haben, um Krieg im Nahen Osten führen zu können. Foto: Seth Mcallister EPA/AFP/dpa (zu dpa-Reportage: Wie Verschwörungstheorien den 11. September auf den Kopf stellen vom 05.09.2006) +++(c) dpa - +++

استئناف محاكمة المتهمين بتنفيذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.. فمن هم؟ 07.09.2021

تستأنف محاكمة خمسة أشخاص تتهمهم السلطات الأمريكية بتخطيط وتنفيذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 والتي أسفرت عن مصرع نحو 3 آلاف أمريكي.

Demonstrators representing prisoners at the US Guantanamo Bay Naval Base walk during a rally against torture sponsored by Witness Against Torture with Amnesty International and the National Religious Campaign Against Torture 11 January 2008 on the National Mall in Washington, DC. AFP PHOTO / TIM SLOAN (Photo by Tim SLOAN / AFP) (Photo by TIM SLOAN/AFP via Getty Images)

لأول مرة..محقق سابق في غوانتانامو يقرّ بممارسة التعذيب ويلتقي ضحيته 02.09.2021

للمرة الأولى يقرّ محقق أمريكي سابق بتعذيب معتقلٍ في غوانتانامو. اليوم وبعد سنوات يلتقي الجلاد المعروف بـ"مستر إكس" بالمعتقل السابق، في سلسلة تحقيقات أجراها صحفيون ألمان بمناسبة ذكرى هجمات 11 من سبتمبر.

Das Standbild eines undatierten Propaganda-Videos, welches von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am 19.05.2017 ins Internet gestellt wurde und über die Associated Press am 10.06.2017 zur Verfügung gestellt wurde, zeigt IS Kämpfer in Deir ez-Zor (Syrien). (ACHTUNG: Bestmöglich verfügbare technische Qualität) Foto: Uncredited/Militant Photo/AP/dpa Foto: Uncredited/Militant Photo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

بعد عودة طالبان.. هل تصبح أفغانستان "قاعدة" للجهاد مجددا؟ 24.08.2021

انتصار طالبان وعودتها إلى السلطة، يثيران المخاوف والتساؤل فيما إذا كانت أفغانستان ستتحول مجددا إلى "قاعدة" للجهاد ومركزا للتخطيط لهجمات إرهابية، كما كانت في السابق. لكن للخبراء رأي آخر في علاقة طالبان مع القاعدة و"داعش".
Das undatierte Foto zeigt den saudi-arabischen Millionär Osama Bin Laden an einem unbekannten Ort in Afghanistan. Die Entführer der 21 Menschen auf der südphilippinischen Insel Jolo werden angeblich von dem als Terroristen gesuchten Bin Laden finanziert. Er gilt als Drahtzieher der Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania vor zwei Jahren mit insgesamt 224 Toten. Bin Laden lebt in Afghanistan. Die USA haben sich bisher vergeblich um seine Auslieferung bemüht.

عشر سنوات على عملية قتله.. ماذا تبقى من "الإرث الجهادي" لبن لادن؟ 27.04.2021

قبل عشر سنوات أعطى أوباما أوامره بقتل أسامة بن لادن، لكن مقتله لم ينه ظاهرة الجهاديين التي روّعت العالم وساهمت في تنامي الإرهاب. امتلك بن لادن مزايا خاصة وعرف كيف يستخدم الإعلام الدعائي لكنه جنى كثيراً على صورة المسلمين.
U.S. President Donald Trump makes an announcement from the Walter Reed National Military Medical Center, where he is being treated for the coronavirus disease (COVID-19), in Bethesda, Maryland, U.S. October 4, 2020, in this still image taken from a video posted on Trump's twitter page. DONALD TRUMP via TWITTER via REUTERS. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

مقابل تعويضات.. ترامب مستعد لشطب السودان من لائحة الإرهاب 19.10.2020

تسابق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في تقديم الشكر للرئيس ترامب على تطلعه لرفع السودان من قائمة الإرهاب. فما تفاصيل خطوة ترامب وهل تم التخلي عن شرط التطبيع مع إسرائيل؟
Sudan's new Prime Minister in the transitional government Abdalla Hamdok, speaks during a Reuters interview in Khartoum, Sudan August 24, 2019. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

حمدوك لبومبيو: حكومتنا لا تملك تفويضاً للتطبيع مع إسرائيل 25.08.2020

خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دعا رئيس الحكومة السودانية، عبدالله حمدوك، الإدارة الأمريكية "إلى ضرورة الفصل بين عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع مع إسرائيل".
President Donald Trump speaks in the Diplomatic Room of the White House in Washington, Sunday, Oct. 27, 2019. (AP Photo/Andrew Harnik) |

وجهة نظر: موت البغدادي لا يحل جميع المشاكل 28.10.2019

يشعر الرئيس الأميركي ترامب بالفخر بعد العملية "الناجحة" التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي لكن "التباهي" في هذا الوقت ليست في محله، كما ترى كلارا بلايكر في تعليقها.
July 31, 2019, Washington, District of Columbia, USA: US officials have obtained intelligence that the son and potential successor of al Qaeda leader Osama bin Laden, HAMZA BIN LADEN, is dead, according to three U.S. officials. (Credit Image: © FBi via ZUMA Wire |

ترامب يؤكد مقتل حمزة بن لادن في عملية أمريكية 14.09.2019

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل حمزة بن لادن في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب. ويعتبر حمزة خليفة أبيه أسامة بن لادن على رأس تنظيم القاعدة. وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت خبر مقتله نهاية تموز/ يوليو المنصرم.
HANDOUT - Ein von der CIA am 01.11.2017 (Ortszeit) veröffentlichter Videograb zeigt Hamza bin Laden, den Sohn des 2011 getöteten Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden, bei seiner Hochzeit. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hat ein umfangreiches Archiv mit Videomaterial und einem Tagebuch von bin Laden veröffentlicht. Der Besitz, der im Mai 2011 bei einer Kommandoaktion in Pakistan sichergestellt worden sei, umfasse fast 470 000 Dokumente, teilte die CIA am Mittwoch (Ortszeit) mit. (zu dpa CIA veröffentlicht umfangreiches Archiv Osama bin Ladens am 02.11.2017) Foto: Uncredited/CIA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

بعد العرض الأمريكي.. السعودية تجرد نجل بن لادن من الجنسية 01.03.2019

يُلقب حمزة نجل أسامة بن لادن أحياناً بـ "وليّ عهد الجهاد"، فقد كان الابن المفضّل لوالده الذي قتلته أمريكا قبل سنوات في باكستان. وبعدما عرضت أمريكا مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عنه أصبح حمزة مجردا من جنسيته الأصلية.

Mohammed Haydar Zammar leaves the mosque in Hamburg, northern Germany, in this Oct. 3, 2001 photo. The German citizen of Syrian origin is suspected of recruiting Mohammed Atta and other Sept. 11 hijackers into al-Qaida, The Washington Post reported in its Wednesday, June 12, 2002 edition. (AP Photo/Der Spiegel/Knut Mueller)

دير شبيغل: الجهادي محمد حيدر الزمار يريد العودة إلى ألمانيا 17.11.2018

الزمار ألماني، خطفته السي آي أيه في المغرب بعد هجمات 11 سبتمبر وسلمته لسوريا وبقي بسجونها طويلاً، وعندما خرج انضم لـ"داعش"، والآن مسجون لدى أكراد سوريا ويريد العودة لألمانيا، غير أن السجن في انتظاره أيضا، وفق مجلة شبيغل.
https://www.youtube.com/watch?v=jh6GCczpanM

حارس بن لادن المفترض كان حارس أمن في ألمانيا 10.09.2018

نقلت صحف ألمانية أن الحارس السابق المفترض لبن لادن المرحل إلى تونس كان يعمل لدى شركة ألمانية للخدمات الأمنية، ولها أنشطة في المطارات. وجاء في التقرير أن الشرطة والسلطات القضائية كانت على علم بالأمر.
Das undatierte Foto zeigt den saudi-arabischen Millionär Osama Bin Laden an einem unbekannten Ort in Afghanistan. Die Entführer der 21 Menschen auf der südphilippinischen Insel Jolo werden angeblich von dem als Terroristen gesuchten Bin Laden finanziert. Er gilt als Drahtzieher der Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania vor zwei Jahren mit insgesamt 224 Toten. Bin Laden lebt in Afghanistan. Die USA haben sich bisher vergeblich um seine Auslieferung bemüht.

والدة بن لادن تكشف لأول مرة عن أسرار ابنها الذي حير العالم 04.08.2018

إنها المرة الأولى التي تتحدث فيها والدة أسامة بن لادن عن ابنها، وذلك في مقابلة أجرتها مع صحيفة الغارديان البريطانية. والدة بن لادن كشفت عن جوانب من شخصية واحد من أشهر الإرهابيين في العالم.
13.07.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ein Flugzeug steht auf dem Flughafen Düsseldorf auf dem Vorfeld. Der Ex-Leibwächter des getöteten Al-Kaida-Chefs bin Laden ist Sicherheitskreisen zufolge aus Deutschland abgeschoben worden. Den Angaben nach wurde Sami A. am Freitag um 7.00 Uhr mit einer Chartermaschine von Düsseldorf aus in sein Heimatland Tunesien gebracht. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa | Verwendung weltweit

هذه تكلفة ترحيل "سامي.أ" من ألمانيا إلى تونس 19.07.2018

في الوقت الذي تتوالى فيه ردود الفعل على ترحيل "سامي.أ"، المُشتبه بأنه الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، من ألمانيا إلى تونس، ذكرت تقارير أن كلفة عملية الترحيل كانت مُرتفعة. إليكم بعض تفاصيل عملية الترحيل.
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