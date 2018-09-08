أساطين اعتزلوا اللعب الدولي فمن يخلفهم في منتخبات بلادهم؟

منتخب ألمانيا:
هناك نجمان كبيران أعلنا اعتزالهما اللعب مع منتخب ألمانيا، أولهما مسعود أوزيل (29 عاماً) نجم خط الوسط المهاجم، أما الآخر فهو المهاجم الصريح ماريو غوميز، صاحب الأعوام الـ33.
ويقول موقع "شبورت1" الألماني إن النجم الشاب يوليان برانت (22 عاماً)، لاعب بايرليفركوزن يمكن أن يكون خليفة لمسعود أوزيل في تشكيلة المدرب لوف. ويقول براندت عن نفسه: "لدى أكتاف عريضة واعتقد أنني أناسب هذا المكان".
أما رأس الحربة ماريو غوميز، الذي لعب لمنتخب ألمانيا 78 مباراة على مدار 11 عاماً سجل خلالها 31 هدفاً، فقد اعتزل اللعب دولياً من تلقاء نفسه. ويمكن أن يحل مكانه نجم لايبزيغ الشاب تيمو فيرنر. وإضافة إلى إمكانية لعبه كرأس حربه فإن تيمو فيرنر يستطيع أيضاً اللعب كجناح.
غوميز وأوزيل ولقطة من عام 2010، الاثنان اعتزل اللعب دوليا في صيف 2018.
منتخب إسبانيا
أندرس أنييستا، مهندس خط وسط منتخب إسبانيا في جيله الذهبي، اعتزل اللعب دولياً بعد الخسارة في روسيا، كما ترك برشلونة وذهب للعب في اليابان. والآن توجد آمال لدى اثنين من اللاعبين لتولي ميراثه. تياغو الكانترا (27 عاماً)، لاعب بايرن، الذي فقد مكانه بمنتخب إسبانيا عندما تم تغيير المدرب، وكذلك ماركو اسينسيو (22 عاماً). لكن اسينسيو، يلعب الآن غالباً في مركز الجناح بريال مدريد بعد رحيل رونالدو.
جيرارد بيكيه، نجم خط الدفاع، اعتزل اللعب الدولي بعد الأداء الهزيل في مونديال روسيا، وسيعتمد منتخب إسبانيا على قلب الدفاع ناتشو فيرناديز ليقف بجوار راموس في منتخب إسبانيا. وناتشو وراموس يفهمان بعضهما تماماً فهما زميلان أيضاًَ في ريال مدريد.
منتخب إيطاليا
عندما عندما خسر المنتخب الإيطالي التأهل لمونديال أعلن أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون (40 عاماً)، اعتزاله اللعب دولياً. وخليفة بوفون في المرمى الإيطالي جاهز ومستعد، واسمه الشخصي جيانلويجي أيضاً. إنه جيانلويجي دوناروما، صاحب الأعوام الـ19، حارس ايه سي ميلان، الذي خاض الجمعة 7 سبتمبر/ أيلول أولى مبارياته الرسمية كرقم واحد في حراسة مرمى إيطاليا أمام منتخب بولندا، والتي انتهت بالتعادل 1/1 في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
منتخب هولندا
النجم ويسلي سنايدر، أيقونة منتخب هولندا، أنهى مشواره مع منتخب بلاده عندما خاض (الخميس 6 سبتمبر/ أيلول) المباراة الودية أمام بيرو، والتي انتهت بفوز هولندا 2-1، ليحظى بتصفيق الجماهير عند استبداله في الشوط الثاني. ولعب سنايدر بقميص "أورانيا" (البرتقالي) 134 مباراة ليكون عميد لاعبي هولندا علماً بأنه سجل 31 هدفاً. ويقول موقع شبورت1 إن خليفته محدد بالفعل. إنه اللاعب ممفيس ديباي، الذي سجل هدفي هولندا في مباراة بيرو.
قبل عام من اعتزاله بالضبط سجل سنايدر في مرمى السويد لكن هدفه لم ينقذ هولندا من الغياب عن مونديال روسيا.
نجم كبير آخر هو أرين روبين اعتزل اللعب الدولي مع منتخب هولندا بعد الفشل في التأهل لمونديال روسيا، ويركز روبين (34 عاماً) الآن جهوده مع بايرن ميونيخ. ويمكن أن يكون جوستين كلويفرت، ابن الأسطورة باتريك كلويفرت، هو الخليفة لروبين في الجناح الأيمن، رغم أن كلويفرت الصغير يشعر بالراحة أكثر عندما يلعب كجناح أيسر، حسب شبورت 1.
ص.ش
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الكاتب: صارة فيتس/ م.أ.م