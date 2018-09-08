 أساطين اعتزلوا اللعب الدولي فمن يخلفهم في منتخبات بلادهم؟ | عالم الرياضة | DW | 08.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

أساطين اعتزلوا اللعب الدولي فمن يخلفهم في منتخبات بلادهم؟

هذا الصيف اعتزل عدد من نجوم الكرة العالمية اللعب مع منتخبات بلادهم سواء بحكم تقدم السن مثل بوفون وأنيستا وسنايدر أو نتيجة لمشاكل مثلما وقع لمسعود أوزيل. والسؤال المطروح الآن هو من سيسد الثغرات التي تركها هؤلاء النجوم؟

Champions League - FC Barcelona vs Juventus Pique (Reuters/S. Vera)

بيكيه يسدد بالرأس وبوفون يتابع خلال مواجهة برشلونة مع يوفنتوس. الاثنان اعتزلا اللعب الدولي مع منتخبي بلديهما.

منتخب ألمانيا:

هناك نجمان كبيران أعلنا اعتزالهما اللعب مع منتخب ألمانيا، أولهما مسعود أوزيل (29 عاماً) نجم خط الوسط المهاجم، أما الآخر فهو المهاجم الصريح ماريو غوميز، صاحب الأعوام الـ33.

ويقول موقع "شبورت1" الألماني إن النجم الشاب يوليان برانت (22 عاماً)، لاعب بايرليفركوزن يمكن أن يكون خليفة لمسعود أوزيل في تشكيلة المدرب لوف. ويقول براندت عن نفسه: "لدى أكتاف عريضة واعتقد أنني أناسب هذا المكان".

أما رأس الحربة ماريو غوميز، الذي لعب لمنتخب ألمانيا 78 مباراة على مدار 11 عاماً سجل خلالها 31 هدفاً، فقد اعتزل اللعب دولياً من تلقاء نفسه. ويمكن أن يحل مكانه نجم لايبزيغ الشاب تيمو فيرنر. وإضافة إلى إمكانية لعبه كرأس حربه فإن تيمو فيرنر يستطيع أيضاً اللعب كجناح.

Fußball EM 2010 Qualifikationsspiel Deutschland Kasachstan (picture alliance/dpa)

غوميز وأوزيل ولقطة من عام 2010، الاثنان اعتزل اللعب دوليا في صيف 2018.

منتخب إسبانيا

أندرس أنييستا، مهندس خط وسط منتخب إسبانيا في جيله الذهبي، اعتزل اللعب دولياً بعد الخسارة في روسيا، كما ترك برشلونة وذهب للعب في اليابان. والآن توجد آمال لدى اثنين من اللاعبين لتولي ميراثه. تياغو الكانترا (27 عاماً)، لاعب بايرن، الذي فقد مكانه بمنتخب إسبانيا عندما تم تغيير المدرب، وكذلك ماركو اسينسيو (22 عاماً). لكن اسينسيو، يلعب الآن غالباً في مركز الجناح بريال مدريد بعد رحيل رونالدو.

مختارات

ربما يكون هذا الموسم آخر مواسم اثنين من أعظم اللاعبين في السنوات الأخيرة بل وفي تاريخ الكرة عموماً هما: بوفون، الذي شارف على الأربعين وإنيستا، الذي يقترب من الاعتزال. فما خططهما بعد الاعتزال؟ وبمن تأثرا؟ وماذا عن النجاح؟ (22.11.2017)

رغم بلوغه 33 عاما من العمر، إلا أن آريين روبن لا يزال يقدم مستوى جيدا سواء مع بايرن ميونيخ أو المنتخب الهولندي. بيد أن "الجناح الطائر" يفكر حاليا في فترة ما بعد الاعتزال، وبدأ يشعر بأن نهاية مسيرته الكروية قد اقتربت. (15.06.2017)

جيرارد بيكيه، نجم خط الدفاع، اعتزل اللعب الدولي بعد الأداء الهزيل في مونديال روسيا، وسيعتمد منتخب إسبانيا على قلب الدفاع ناتشو فيرناديز ليقف بجوار راموس في منتخب إسبانيا. وناتشو وراموس يفهمان بعضهما تماماً فهما زميلان أيضاًَ في ريال مدريد.

منتخب إيطاليا

عندما عندما خسر المنتخب الإيطالي التأهل لمونديال أعلن أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون (40 عاماً)، اعتزاله اللعب دولياً. وخليفة بوفون في المرمى الإيطالي جاهز ومستعد، واسمه الشخصي جيانلويجي أيضاً. إنه جيانلويجي دوناروما، صاحب الأعوام الـ19، حارس ايه سي ميلان، الذي خاض الجمعة 7 سبتمبر/ أيلول أولى مبارياته الرسمية كرقم واحد في حراسة مرمى إيطاليا أمام منتخب بولندا، والتي انتهت بالتعادل 1/1 في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

منتخب هولندا

النجم ويسلي سنايدر، أيقونة منتخب هولندا، أنهى مشواره مع منتخب بلاده عندما خاض (الخميس 6 سبتمبر/ أيلول) المباراة الودية أمام بيرو، والتي انتهت بفوز هولندا 2-1، ليحظى بتصفيق الجماهير عند استبداله في الشوط الثاني. ولعب سنايدر بقميص "أورانيا" (البرتقالي) 134 مباراة ليكون عميد لاعبي هولندا علماً بأنه سجل 31 هدفاً. ويقول موقع شبورت1 إن خليفته محدد بالفعل. إنه اللاعب ممفيس ديباي، الذي سجل هدفي هولندا في مباراة بيرو.

Fußball WM Qualifikation Schweden vs Niederlande (picture-alliance/dpa/P. Lundahl)

قبل عام من اعتزاله بالضبط سجل سنايدر في مرمى السويد لكن هدفه لم ينقذ هولندا من الغياب عن مونديال روسيا.

نجم كبير آخر هو أرين روبين اعتزل اللعب الدولي مع منتخب هولندا بعد الفشل في التأهل لمونديال روسيا، ويركز روبين (34 عاماً) الآن جهوده مع بايرن ميونيخ. ويمكن أن يكون جوستين كلويفرت، ابن الأسطورة باتريك كلويفرت، هو الخليفة لروبين في الجناح الأيمن، رغم أن كلويفرت الصغير يشعر بالراحة أكثر عندما يلعب كجناح أيسر، حسب شبورت 1.

ص.ش

  • Frankreich UEFA EURO 2016 Irische Fans feiern beim Spiel gegen Wales

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    تحولت إلى أغنية مشهورة، بل إلى نشيد البطولة الأوروبية، إنها أغنية Will Grigg,s on fire. لحن الأغنية طوره أحد المعجبين بمنتخب ايرلندا الشمالية ليلقى إقبالا واسعا على موقع يوتوب

  • Frankreich Euro 2016 Ronaldo Selfie Fan

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    مشجعون ونساء ومتسابقون ـ كلهم يحيطون به كحشرات تحوم حول الضوء. كريستيانو رونالدو. بعد مباراة البرتغال والنمسا يدخل أحد المشجعين الملعب، وكريستيانو يمنع رجال الأمن من التصدي له، ويأخذ معه صورة سيلفي. هل كان النجم مهذبا أم هي فقط مراوغة لتحقيق مآرب تجارية؟

  • Frankreich Fußball-EM Deutschland vs. Ukraine in Lille

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    وسائل التواصل الاجتماعي تبحث دوما عن شيء. فخلال المقابلة التي جمعت منتخب ألمانيا بنظيره الأوكراني رصدت الكاميرات مدرب المنتخب الألماني يوغي لوف وهو يدخل يده في ملابسه الداخلية، ما أثار الانتباه أكثر من آثار العرق التي تظهر على قميصه العادي.

  • Frankreich UEFA EURO 2016 Fußball EM Deutschland - Ukraine

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    أفضل مشهد للاعب جيروم بواتينغ فوق العشب عندما تصدى في حركة بهلوانية في الدقيقة الـ 37 لتسديدة رأسية ودفع الكرة إلى خارج خط المرمى لينقذ المنتخب الألماني ويرتمي في الشباك.

  • UEFA EURO 2016 Italien vs. Kroatien Bengalisches Feuer

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    لم يمر كل شيء بسلام خلال هذه البطولة الأوروبية. فخلال المباراة التي جمعت كرواتيا بالتشيك ألقى مشجعون كروات بمفرقعات وسط الملعب، مما دفع الحكم إلى وقف المباراة، وجرت اشتباكات. وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض غرامات مالية على الاتحاد الكرواتي وأن لا يحصل الجناة على تذاكر دخول الملاعب

  • Frankreich UEFA EURO 2016 britischer Hooligan mit Hut England Russland

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان أكثر قسوة مع الروس، إذ فرض غرامة مالية أكبر على الروس بسبب أعمال الشغب التي كان وراءها مشجعون روس خلال المقابلة ضد الإنجليز في مارسيليا.

  • UEFA EURO 2016 Schweden vs. Belgien Zlatan Ibrahimovich

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    النجم السويدي زلاتان إبراهموفيتش يحمل عدة ألقاب منها "الملك"، إلا أنه لم يفز أبدا بأي لقب مع منتخب السويد. وقد خرج السويديون من البطولة بنقطة واحدة. وبالنسبة إلى زلاتان كانت المقابلة ضد بلجيكا هي آخر مشوار بقميص السويد الوطني

  • UEFA EURO 2016 - Achtelfinale | Ungarn vs. Belgien | Freistoß De Bruyne

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    حارس المرمى الذي لا يبدل أبدا سروال التدريبات، حتى خلال البطولة الأوروبية: غابور كرالي من المجر يحتفل بالفوز أمام النمسا. ففريقه انتصر بهدفين لصفر، وكان عمره 40 عاما و 74 يوما ليكون أكبر لاعب في تاريخ البطولة ويخطف اللقب بذلك من الألماني لوتار ماتيوس.

  • UEFA EURO 2016 - Achtelfinale | Schweiz vs. Polen - Tor Xherdan Shaqiri

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    أجمل هدف في البطولة الأوروبية بعد تمريرة من ركاردو رودريغيس حولها شردان شاكري بضربة مقص في الدقيقة الـ 83. لكن سويسرا انهزمت أمام بولندا بعد ضربات الجزاء

  • UEFA EURO 2016 Achtelfinale Italien vs. Spanien

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    انتصار ثمين في ثمن النهائي ضد إسبانيا، فبعد الانتصار بهدفين لصفر أراد حارس المرمى الأسطورة جيان لويجي بوفون التعلق بالعارضة إلا أنه سقط ولم يتمكن من النهوض مجددا بسهولة. لكن الجمهورصفق له مع ذلك .

  • UEFA EURO 2016 Deutschland vs. Italien Handspiel Jérôme Boateng

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    ماذا يفعل هنا بواتينغ؟ أحسن مدافع في العالم يرفع ذراعيه في الدقيقة الـ 78 في المقابلة أمام إيطاليا وسط منطقة الجزاء. ليوناردو بونوتشي ينفذ الضربة ليحصل التعادل.

  • UEFA EURO 2016 Viertelfinale Deutschland vs Italien Simone Zaza beim Elfmeter

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    بعد التعادل 1 مقابل 1 تأتي الأشواط الإضافية، والمشجعون الإيطاليون يتساءلون ماذا يفعل هناك؟ سيمونه زازا يتم استبداله خصيصا لضربات الجزاء: يتقدم في خطى تشبه الرقص ويضيع الضربة.

  • UEFA EURO 2016 Deutschland vs. Italien Elfmeterschießen Jonas Hector Jubel

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    هذا المصير حتى ولو لم يكن مهينا عانى منه ثلاثة من زملائه في الفريق وثلاثة لاعبين ألمان. كانت ضربات الجزاء الأطوال زمنيا في بطولة أوروبية وبطولة العالم. 7 ضربات لم تدخل المرمى والـ 18 هي التي حسمت المباراة وقد سددها لاعب غير معروف وهو يوناس هيكتور من فريق كولونيا

  • UEFA EURO 2016 - Viertelfinale | Frankreich vs. Island - Isländische Fans & Spieler

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    التصفيق المنظم الذي يبدأ بهدوء مصحوبا بصيحات هوـ هو ـ هو كان آلة التشجيع التي استخدمها الجمهور الإيسلندي لإثارة حماسة لاعبي منتخبه الذين برهنوا على لياقة بدنية قوية وتمكنوا كمبتدئين في البطولة من بلوغ ربع النهائي.

  • UEFA EURO 2016 - Achtelfinale | Wales vs. Nordirland Gareth Bale Tochter

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    ويلز وصلت نصف النهائي، المنتخب المبتدئ فاجأ نفسه. اللاعب المعروف في المنتخب هو غريث بيل يتمتع مع ابنته ألبا فيولي بلحظات النتيجة الإيجابية. أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فلا تسره هذه المشاهد، لأن البطولة الأوروبية ليست حفلا عائليا. ويراد مستقبلا منع الأطفال من دخول أرض الملعب.

  • UEFA EURO 2016 - Halbfinale | Frankreich vs. Deutschland - Handspiel Schweinsteiger

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    هذا سبق وأن عايشناه في ربع النهائي مع بواتينغ ضد إيطاليا. قائد المنتخب باستيان شفاينشتايغر يرفع يده في جولة أخرى وكأن الحكم يسأل عن متطوع، علما أن الألمان كانوا أفضل في الأداء، الا أنّ الكرة أبت دخول شباك الخصم.

  • UEFA EURO 2016 - Halbfinale | Frankreich vs. Deutschland

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    لقب ب "العفريت الصغير" على ما يبدو بسبب شبهه بالعفاريت الصغيرة في فيلم رسوم متحركة. قبل سنوات لم يشأ أي ناد توقيع عقد مع أنتوان غريزمان الذي أقصى المنتخب الألماني في نصف النهائي بتسجيل هدفين واحتل بذلك صدارة الهدافين في البطولة.

  • Frankreich Euro 2016 Finale Frankreich gegen Portugal Ronaldo verletzt

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    "أستحق اللقب"، ردد كريستيانو رونالدو قبل المقابلة النهائية أمام فرنسا. وبعد مرور ثمان دقائق نراه يبكي فوق العشب بعد مخالفة من ديميتري باييت ظلت بدون عقاب. إصابة في الركبة. حاول رونالدو مواصلة اللعب، إلا أنه طلب الخروج في الدقيقة الـ 25

  • Frankreich Euro 2016 Finale Frankreich gegen Portugal Tor Eder

    يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

    الفريق الذي فاز بمقابلة واحدة ضمن سبع مقابلات في الوقت الرسمي أصبح بطل أوروبا. بفضل هدف اللاعب إيدر (الصورة) خلال الشوط الإضافي في الدقيقة 109 . ليحرز البرتغاليون اللقب لأول مرة . مبروك و هنيئا

    الكاتب: صارة فيتس/ م.أ.م


مختارات

يورو 2016 ـ لحظات تبقى في الذاكرة

اللحظات الأكثر إثارة في بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم 2016 المنتهية بفرنسا وفاز بها منتخب البرتغال: كرة تصطدم بالعارضة، عفريت صغير وطرد من الملعب وضربة جزاء وسيلفي، كلها صور تعكس عرسا كرويا ممتعا. (11.07.2016)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

ليروي ساني يرزق بمولودة من المطربة "شبيهة ريهانا"

أساطين اعتزلوا اللعب الدولي فمن يخلفهم في منتخبات بلادهم؟

غوندوغان يعقد صلحا أوليّا مع مشجعي المانشافت

مودريتش يكشف.."هذا ما فعله رونالدو عند فوزي بلقب أحسن لاعب"

المانشافت ينتزع أول ورقة رد اعتبار أمام بطل العالم

التعادل السلبي يحسم لقاء ألمانيا وفرنسا بدوري الأمم الأوروبية