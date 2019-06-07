أساطير الكرة في البرازيل يوبخون نيمار دا سيلفا !

يتمتع النجم البرازيلي نيمار داسيلفا (27 عاماً) بموهبة كروية نادرة، غير أنه يقوم أيضا بتصرفات تجلب له أزمات كبيرة. وتواجه مسيرة نجم باريس سان جيرمان الآن منعطفا خطيراً، بعدما قدمت نجمة الإعلانات ناييلا دي سوزا (26 عاما) شكوى ضده للشرطة في ساو باولو نهاية الشهر الماضي، تتهمه فيها بالاغتصاب.

والآن وجه بعض أساطير الكرة البرازيلية اللوم للنجم الشاب، وقال الأسطورة بيليه (78 عاما): "أصبح من الصعب الدفاع عن نيمار، بعد كل ما يفعله خارج مباريات الكرة". وأضاف النجم، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، حسبما نقل موقع "شبورت بيلد" الألماني: "قابلته مرتين في أوروبا وقلت له: يا فتى، إن الله قد أعطاك هذه الموهبة. لكن ما فعلته يجعل الأمر معقدًا".

أما النجم زيكو (66 عاما) والذي يلقب بـ"بيليه الأبيض" فقال: "نيمار بحاجة إلى التركيز أكثر على الاحترافية في كرة القدم؛ من أجل الفوز بشيء مهم مثل الكرة الذهبية".

وقالت دي سوزا في بلاغها للشرطة البرازيلية إن نيمار أجبرها على الجنس في فندق "سوفيتل" الفخم بالقرب من الشانزليزيه. وينفي نيمار تلك الاتهامات، لكن في حالة إدانته قضائياً يمكن أن يكون مصيره غياهب السجون.

بيليه معجب بموهبة نيمار غير أنه غاضب من تصرفاته خارج الملعب

وقبل تلك القضية وقع نيمار في عدد من الفضائح، من بينها قيامه بتوجيه لكمة لأحد مشجعي فريق رين في نهائي كأس فرنسا، وكذلك سبه لحكام الفيديو بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا، ما جعل الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" يوقفه أول ثلاث مباريات بدوري المجموعات بالبطولة الموسم المقبل.

ويقول موقع "شبورت بيلد" إن الفضائح الكثيرة أدت إلى قيام "تيتى" مدرب منتخب البرازيل بسحب شارة القيادة من نيمار. وعموما فإنه وبسبب الإصابة لن يشارك أصلا في بطولة كوبا أميركا، التي تنطلق مبارياتها في البرازيل يوم السبت المقبل، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها بلده البطولة منذ ثلاثين عاما، والخامسة عموماً.

ص.ش/ح.ز