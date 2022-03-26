أزيد من ألف حالة اختناق بسبب عواصف رملية تضرب العراق

أفادت مصادر طبية عراقية بأن المستشفيات العراقية استقبلت اليوم الخميس (الخامس من أيار/مايو 2022) مئات الإصابات بحالات الاختناق والأمراض التنفسية على خلفية سوء الأحوال الجوية وتصاعد موجات الغبار الكثيف التي تشهدها البلاد منذ أيام. وقالت المصادر إن الفرق الطبية تعمل منذ الليلة الماضية على معالجة حالات الاختناق والأمراض التنفسية التي تعرض لها العراقيون جراء سوء الأحوال الجوية التي اجتاحت غالبية المدن العراقية في الأيام القليلة الماضية وزادت حدتها منذ الليلة الماضية. وقررت شركة الخطوط الجوية العراقية إيقاف رحلاتها الداخلية والخارجية في المطارات العراقية على خلفية سوء الأحوال الجوية، فيما دعت مديرية المرور العامة سائقي السيارات والشاحنات إلى توخي الحذر بسبب كثافة موجة الغبار وانعدام الرؤية.

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وحسب وكالة الأنباء الرسمية، سجلت أكثر من ألف حالة اختناق وسط وجنوب البلاد منذ ليل الأربعاء، وهي العاصفة السابعة خلال نحو شهر.

وغطّى الغبار ستّ محافظات عراقية منذ ليل الأربعاء، بينها العاصمة بغداد، ومحافظات والأنبار وكركوك والنجف الأشرف وكربلاء وصلاح الدين، في الوسط والجنوب، التي استيقظ سكانها على طبقات سميكة من الغبار البرتقالي تغطّي منازلهم.

وسجلت محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق والحدودية مع سوريا، نحو 700 حالة اختناق، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام صحة المحافظة أنس قيس.

أما النجف، فقد سجلت "أكثر من 100 حالة اختنق نتيجة العاصفة الترابية"، كما أعلنت دائرة الصحة في المحافظة الواقعة في جنوب العراق، فضلاً عن 332 حالة في صلاح الدين الواقعة في وسط العراق، و100 حالة في الديوانية في الجنوب.

ودعت السلطات الصحية في محافظتي الأنبار وكركوك في الشمال السكان إلى عدم الخروج من منازلهم، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

التغير المناخي

إلى ذلك، يتوقّع أن تنحسر العاصفة الترابية تدريجياً خلال يوم الخميس، بحسب مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، مرجحاً في حديث لوكالة الأنباء العراقية استمرار هبوب العواصف الترابية خلال شهر أيار/مايو.

وتكررت في الشهرين الأخيرين العواصف الترابية بشكل غير مسبوق في البلاد، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر.

يذكر أن العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وحذر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية من تزايد العواصف الرملية، خصوصا بعد ارتفاع عدد الايام المغبرة إلى "272 يوماً في السنة لفترة عقدين". كما رجح "أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة في عام 2050".

وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة غابات بأشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية بحسب الوزارة.

داعش "يستغل" سوء الأحوال الجوية

في الوقت نفسه أعلنت هيئة الحشد العراقي أن قواتها تمكنت من صدّ هجوم لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بداعش. وحاول التنظيم الإرهابي "استغلال الظروف الجوية السيئة والهجوم على نقطة سيطرة أمنية في ناحية السجر في قضاء الفلوجة". كما أوضح الحشد أن قواته أجبرت عناصر داعش على الفرار ولاحقتهم بعد وصول تعزيزات عسكرية إضافية.

ا.ف/ و.ب (د.ب.أ، أ.ف.ب)