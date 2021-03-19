أزمة كورونا: هل باتت ألمانيا على أعتاب فرض حظر تجول؟

متأخرة دقائق عن موعدها الذي كان مقرراً الساعة الثانية بعد ظهر الاثنين (22 آذار/ مارس 2021)، بدأت أعمال القمة المخصصة لجائحة كورونا، بين الحكومة الاتحادية بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ16، بحسب ما نقل موقع "فوكوس" الألماني.

وبحث المشاركون في المشاورات كيفية المضي قدماً في مواجهة جائحة كورونا، خصوصاً في موضوعات مثل قضايا فرض حظر تجول جزئي وكذلك السفر وعمل المدارس. ويمكن أن يُمدد الإغلاق الجزئي الساري أصلاً في ألمانيا منذ نهاية 2020 والمقرر أن يستمرّ حتى 28 آذار/ مارس، إلى 18 نيسان/ أبريل على الأقل، بحسب مشروع قرار حكومي.



وتهدف تلك التدابير الجديدة، التي قد تثير خيبة في نفوس المواطنين الألمان المنهكين من القيود بعد عام من بدء تفشي الوباء، إلى احتواء الإصابات التي ازدادت بنسبة 14 في المائة عن مستوى العالم الأسبوع الماضي، في انتظار أن تؤدي حملات التطعيم إلى تكوين مناعة جماعية.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر عديدة مشاركة في المشاورات أن من غير المنتظر تخفيف القواعد الصارمة للمخالطات من أجل إتاحة زيارات الأقارب خلال عيد الفصح المقبل. وفي الوقت نفسه، ذكرت هذه المصادر أنه لم يصدر قرار نهائي بعد بشأن التدابير المستقبلية. وكان قد جرى الحديث قبل بدء المشاورات حول إمكانية تخفيف قواعد المخالطات بشكل طفيف خلال عيد الفصح والسماح بزيارات الأقارب على نطاق أكبر مما هو معمول به حتى الآن.

كما كان هناك مقترح محدد للسماح باللقاء مع أربعة أشخاص من خارج المنزل من أقرب دائرة في العائلة، بالإضافة إلى أطفال لا تزيد أعمارهم عن 14 عاماً. وجاء ذلك في بند من مشروع قرار بعث به ديوان المستشارية قبل ظهر اليوم. ونص البند في المقترح على أنه "بعكس ما حدث في الإغلاق في عيد الفصح العام الماضي، ينبغي إتاحة زيارات الأقارب في هذا العام".

مشاهدة الفيديو 01:45 شارك مظاهرات معارضة لإجراءات الحد من كورونا في ألمانيا إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3qwBz مظاهرات في مدن ألمانية ضد اجراءات الإغلاق بسبب كورونا

وكانت الحكومة الاتحادية والولايات أقرت مطلع الشهر الجاري تخفيفاً يسمح بلقاءات خاصة بين أفراد منزل مع أفراد منزل آخر، بحيث لا يزيد إجمالي عدد المشاركين في اللقاء عن خمسة أشخاص مع استثناء الأطفال الذين تصل أعمارهم إلى 14 عاماً. ويعتبر القرار الأزواج أسرة واحدة. وبحسب موقع "فوكوس"، كان هناك اختلاف في وجهات نظر الولايات. فعلى سبيل المثال رفض راينر هاسلهوف، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا-أنهالت، مقترحات بإدخال حظر تجول جزئي في الليل.

وكادت القمة أن تفشل في المساء بحسب صحيفة "بيلد"، وذلك بسبب عدم اتفاق المشاركين على موقف جماعي، خصوصاً في قضية قضاء الإجازات. واشتكت المستشارة ميركل أن الإجراءات بهذا الشأن "قليلة جداً".

ص.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)