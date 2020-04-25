 أزمة كورونا ـ أوروبا تدعم جهود تخفيف ديون إفريقيا..ولكن! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.04.2020

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سياسة واقتصاد

أزمة كورونا ـ أوروبا تدعم جهود تخفيف ديون إفريقيا..ولكن!

قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ عشرين مليار يورو لمساعدة الدول الفقيرة في إفريقيا وغيرها على محاربة جائحة كورونا، فيما اعتبره المراقبون مبلغاً متواضعاً بالمقارنة بحجم الأموال التي تصرفها أوروبا على نفسها لمواجهة الأزمة.

صورة لرئيسة الموفوضية الأوروبية أوزولا فون دير لاين إلى جانب موسي فكي محمد رئيس المفوضية الإفريقية

صورة لرئيسة الموفوضية الأوروبية أوزولا فون دير لاين إلى جانب موسي فكي محمد رئيس المفوضية الإفريقية

تعالت الأصوات الداعية لمبادرة دولية عاجلة لمساعدة القارة السمراء على احتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وفي تحرك مشترك دعا قادة أفارقة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى مساعدة عاجلة للدول الإفريقية التي ستواجه تسونامي اقتصادي في المرحلة المقبلة.

وتفتقر القارة الإفريقية إلى الموارد والبنية التحتية الصحية اللازمة لمواجهة الأزمة. ويقدر الخبراء أنها تحتاج لما لا يقل عن 114 مليار دولار لتغطية المتطلبات المالية العاجلة. وحتى في حالة تحقق هذا الدعم الدولي، فإن القارة ستواجه فجوة بنحو 44 مليار دولار، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إن المتطلبات المالية لإفريقيا قد تصل إلى 200 مليار دولار. وحث الدائنين على تعليق الديون لجميع الدول النامية، وليس للأشد فقراً فقط.

المفوضية الأوروبية تدعم فكرة إلغاء الديون..

في حوار مع DW أكدت يوتا أوربيلاينن المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية أن الزعماء الأفارقة ما فتأوا يذكرونها بثقل حجم الديون التي تعاني منها بلدانهم. واستطردت بهذا الصدد موضحة "نحن نؤيد الفكرة، ولكن هذا قرار لا يمكن أن نتخذه لوحدنا". يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا بدوره في منتصف أبريل/ نيسان الجاري لنفس الفكرة. وقال إنه يتحتّم على فرنسا وأوروبا مساعدة القارة السمراء على مكافحة فيروس كورونا المستجد من خلال “إلغاء قسم كبير من ديونها".

يوتا أوربيلاينن المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية

يوتا أوربيلاينن المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية

من جهته، دق رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الإفريقي ناقوس الخطر حين قال: "هذه الجائحة لها وقع مدمر وقاتل على إفريقيا وستتفاقم تداعياتها مع تواصل تفشي الجائحة (..)  إنها انتكاسة للتقدم الذي حققته إفريقيا في جهود القضاء على الفقر والتخلف الاقتصادي". وتابع في بيان مشترك صدر عن صندوق النقد والبنك الدولي "مازالت هناك فجوات تمويلية كبيرة وثمة حاجة لدعم أكبر يكفل للدول الإفريقية التصدي الفعال للأزمة الصحية ومعالجة التحديات الاقتصادية".

أي دور لمجموعة العشرين؟

وكانت دول مجموعة العشرين ونادي باريس قد اتفقا على تعليق مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية للدول الأشد فقراً حتى نهاية العام الجاري. وهي خطوة أخذ بها الدائنون الخواص بدورهم. وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن البنك قدم دعماً عاجلاً لثلاثين بلداً إفريقياً، وله خطط لتقديم المزيد، مؤكداً أن المؤسسة التي يرأسها تدعم فكرة تخفيف الدين وزيادة الموارد.

وقال رئيس البنك الدولي: "لا يمكن لأحد أن ينأى بنفسه عما يحدث؛ لا يمكن أن ندع في دعمنا أي بلد لوحده". وأوضح أنه من أصل مجموع التمويلات الطارئة المقدرة بـ 160 مليار دولار على مدى 15 شهراً المقبلة، ستحصل إفريقيا على 55 مليار دولار.

 وفي حديثها لـDW أبرزت المفوضة الأوروبية يوتا أوربيلاينن، التي شغلت منصب وزيرة مالية بلادها فنلندا إلى غاية 2014، أهمية الدعم الأوربي في هذه الأزمة "قدمنا نموذجاً قوياً للتضامن على المستوى الدولي (..) من أجل محاولة مساعدة شركائنا في العالم وخاصة في إفريقيا. والرقم الذي خصصته المفوضية الأوروبية يبلغ الآن 15.6 مليار يورو، وهو رقم معتبر بالنظر لقيمة مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد. وإذا أضفنا إلى ذلك مساعدات التنمية الجارية نكون قد وصلنا لعشرين مليار يورو".

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الفيروس يصيب الاقتصاد الأفريقي أيضا

يذكر أنه قُبيل جائحة كورونا بلور الاتحاد الأوروبي استراتيجية خاصة بالشراكة مع إفريقيا تعتمد على حماية المناخ والرقمنة، والهجرة. وهناك مساعي لتحقيق أهدافه هذه الاستراتجية رغم جائحة كورونا على حد تعبير أوربيلاينن. وحول إمكانية تعاظم النفوذ الصيني في إفريقيا بعد الأزمة، قالت المفوضة الأوروبية "حينما ننظر للأرقام، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال المستثمر الأول في إفريقيا، وهذا الأمر سيستمر بعد أزمة كورونا".

حسن زنيند / بيرنت ريغرت

  • Irak Zivilbevölkerung flieht aus Mosul (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

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    الهرب تحت جنح الظلام

    حاولت هذه الأسرة السورية بمساعدة مقاتلي المعارضة التوجه إلى الحدود التركية، بعد هجوم بين قوات النظام السوري على معقل المعارضة المسلحة الأخير في محافظة إدلب في محاولة للقضاء عليها واستعادة السيطرة على المنطقة والحراك المستمر منذ مارس/ آذار 2012. 

  • Nepal Soldatinen in Kathmandu (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    كتيبة النساء!

    تعود هذه الصورة لشهر فبراير/ شباط 2005 لكتيبة نساء في صفوف الجيش النيبالي أثناء مراسم احتفال في كاثماندو عاصمة نيبال. ويقول الجيش النيبالي إنه يقبل النساء في صفوفه منذ عام 1961 حيث بدأنا كممرضات في الجيش، ومنذ عام 2005 يمكن للنساء الالتحاق بكل وحدات الجيش مثل الرجال.

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  • Ukraine Angehörige beim Begräbnis von Separatisten-Kämpfern (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

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  • Ukraine Kämpfe bei Debalteve (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    حياة على وقع المعارك

    تقف هذه المرأة أمام منزل في شرقي أوكرانيا تعرض لهجوم في عام 2015 حيث الثقوب التي أحدثتها الطلقات في جدار البيت وسقفه واضحة. وقد تم محاصرة آلاف المدنيين بمدينة ديبالتسيفو المتصارع عليها بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المواليين لروسيا. ولاتزال هذه المدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا تشهد خرقا لوقف إطلاق النار، حيث لم يحسم وضعها بعد. 

  • Kenia OLF Rebellen (Jonathan Alpeyrie)

    بالصور: نساء في مواجهة الموت والصراع من أجل البقاء

    المشاركة في معارك الاستقلال

    مجموعة من مقاتلي ومقاتلات جبهة تحرير أورومو في شمالي كينيا عام 2006. وقد تم تأسيس الجبهة عام 1973 للكفاح من أجل استقلال المنتمين لإثنية أومورو التي تعتبر المجموعة الإثنية الأكبر في إثيوبيا. وفي إطار سياسة السلام لرئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، وقعت الجبهة عام 2018 اتفاقية سلام معه. إعداد: جونثان ألبيري/ د.ب


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