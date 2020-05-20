أزمة كورونا تدفع برلين لإغلاق أكبر مطاريها بداية من منتصف يونيو

قالت متحدثة باسم وزارة المالية المحلية لولاية برلين اليوم الأربعاء إن الحكومة الاتحادية وولايتي برلين وبراندنبورغ اتفقت اليوم (الأربعاء 20 مايو/ أيار 2020) على إغلاق مطار تيغل في العاصمة برلين بصورة مؤقتة اعتبارا من 15 حزيران/ يونيو المقبل، وجاء الاتفاق خلال اجتماع للجمعية العمومية، وقد تم بالفعل تقديم الطلب الخاص بذلك الأمر إلى هيئة الطيران الألمانية.

وإذا لم يتعاف عدد الركاب بشكل كبير في الأسابيع القليلة المقبلة، فيستوقف نشاط المطار لمدة شهرين. وكانت باريس قد أغلقت مطارها أورلي في أول نيسان/ أبريل الماضي، ونقلت رحلات إلى مطار شارل ديغول بطريقة مماثلة.

وتعاني شركة "برلين براندنبورغ" المشغلة لمطار تيغل من خسائر في الإيرادات تقدر بمئات الملايين من اليورو بسبب أزمة الجائحة. وكان مطار تيغل القريب من وسط العاصمة استقبل العام الماضي أكثر من 24 مليون راكب، ليحل المطار بذلك في المرتبة الرابعة لأكبر مطارات ألمانيا خلف مطارات فرانكفورت وميونيخ ودوسلدورف. ويوجد في ولاية براندنبورغ المحيطة ببرلين مطار شونفيلد، والذي استقبل العام الماضي نحو 11 مليون راكب.

وفي الآونة الأخيرة، وصل عدد الركاب في مطاري تيغل وشونفيلد إلى نحو ألفي راكب يوميا. وسيُجرى إغلاق مطار تيغل في كافة الأحوال بحلول نهاية هذا العام، حيث ستقلع آخر طائرة من المطار في 8 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل، وذلك عقب افتتاح مطار العاصمة الجديد "برلين براندنبورغ" في 31 تشرين أول/ أكتوبر المقبل، بعد تأجيلات دامت سنوات عديدة.

م.م/ ص.ش (د ب أ)