 أزمة كورونا تحفز وزير الاقتصاد الألماني على ممارسة هواية قديمة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 10.04.2020

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منوعات

أزمة كورونا تحفز وزير الاقتصاد الألماني على ممارسة هواية قديمة

في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الجزئي التي اتخذتها ألمانيا في مواجهة جائحة كورونا، صار متاحا لوزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير وقت فراغ أطول من ذي قبل، ما دفعه إلى العودة لهوايته القديمة.

Deutschland Peter Altmaier besucht DLR (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير

يبدو أن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير يجد وقت فراغ كافِِ يمكنه من العودة إلى ممارسة هواية قديمة.  في ظل إجراءات الحجر الجزئي التي اتخذتها ألمانيا في مواجهة جائحة كورونا، أصبح بإمكان وزير أكبر اقتصاد في أوروبا، أن يعيد اكتشاف مهاراته في حمل الأثقال.

وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية المقرر صدورها غدا السبت(10 أيربيل نيسان 2020): "يوجد في المنزل منذ فترة طويلة أثقال يدوية لم أحركها إلا نادرا... بسبب تأثيرات الأزمة عاودت استخدامها مجددا وتبين لي أنه يمكن لشخص في سني وفي هيئتي أن يمارس (كمال الأجسام)".

وذكر ألتماير أنه يمارس الكثير من عمله حاليا عبر المؤتمرات الهاتفية، ما أتاح له وقت فراغ مجددا، وقال: "إنها تجربة جديدة تماما بالنسبة لي أن أكون متواجدا في المنزل مساء على نحو مبكر، لأن المواعيد المسائية المعتادة لم تعد ممكنة بسبب الأزمة"، مضيفا أنه يستغل أوقات الفراغ أيضا في ركوب الدراجة والقراءة والتأمل.
م.س/ و.ب ( د ب أ)

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  • Entspannung auf dem Balkon (picture-alliance/S. Pilick)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة غير تقليدية في الشرفات

    مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.

  • Ein Frau liest daheim ein Buch (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    الكتاب خير رفيق

    نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

  • Sendung Check-in User (DW/S. Bonney-Cox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية

    إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

  • Wellness (picture-alliance/dpa/L. J. Nukari)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    منتجع صحي في منزلك

    هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.

  • Familienspiele (picture-alliance/blickwinkel/McPhoto/BilderBox)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    عطلة عائلية

    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

  • Kochen (picture-alliance/Bildagentur-online)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    أطباق عالمية في مطبخك

    إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.

  • Ein Hund faulenzt im Bett (picture-alliance/imagebroker/A. Sarti)

    بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى

    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


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