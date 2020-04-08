أزمة كورونا تحفز وزير الاقتصاد الألماني على ممارسة هواية قديمة

يبدو أن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير يجد وقت فراغ كافِِ يمكنه من العودة إلى ممارسة هواية قديمة. في ظل إجراءات الحجر الجزئي التي اتخذتها ألمانيا في مواجهة جائحة كورونا، أصبح بإمكان وزير أكبر اقتصاد في أوروبا، أن يعيد اكتشاف مهاراته في حمل الأثقال.
وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية المقرر صدورها غدا السبت(10 أيربيل نيسان 2020): "يوجد في المنزل منذ فترة طويلة أثقال يدوية لم أحركها إلا نادرا... بسبب تأثيرات الأزمة عاودت استخدامها مجددا وتبين لي أنه يمكن لشخص في سني وفي هيئتي أن يمارس (كمال الأجسام)".
وذكر ألتماير أنه يمارس الكثير من عمله حاليا عبر المؤتمرات الهاتفية، ما أتاح له وقت فراغ مجددا، وقال: "إنها تجربة جديدة تماما بالنسبة لي أن أكون متواجدا في المنزل مساء على نحو مبكر، لأن المواعيد المسائية المعتادة لم تعد ممكنة بسبب الأزمة"، مضيفا أنه يستغل أوقات الفراغ أيضا في ركوب الدراجة والقراءة والتأمل.
م.س/ و.ب ( د ب أ)
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
العامل النفسي مهم
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
الكتاب خير رفيق
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
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أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
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إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
لا تفعل شيئاً!
تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح