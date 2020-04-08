أزمة كورونا تحفز وزير الاقتصاد الألماني على ممارسة هواية قديمة

يبدو أن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير يجد وقت فراغ كافِِ يمكنه من العودة إلى ممارسة هواية قديمة. في ظل إجراءات الحجر الجزئي التي اتخذتها ألمانيا في مواجهة جائحة كورونا، أصبح بإمكان وزير أكبر اقتصاد في أوروبا، أن يعيد اكتشاف مهاراته في حمل الأثقال.

وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الألمانية المقرر صدورها غدا السبت(10 أيربيل نيسان 2020): "يوجد في المنزل منذ فترة طويلة أثقال يدوية لم أحركها إلا نادرا... بسبب تأثيرات الأزمة عاودت استخدامها مجددا وتبين لي أنه يمكن لشخص في سني وفي هيئتي أن يمارس (كمال الأجسام)".

وذكر ألتماير أنه يمارس الكثير من عمله حاليا عبر المؤتمرات الهاتفية، ما أتاح له وقت فراغ مجددا، وقال: "إنها تجربة جديدة تماما بالنسبة لي أن أكون متواجدا في المنزل مساء على نحو مبكر، لأن المواعيد المسائية المعتادة لم تعد ممكنة بسبب الأزمة"، مضيفا أنه يستغل أوقات الفراغ أيضا في ركوب الدراجة والقراءة والتأمل.

م.س/ و.ب ( د ب أ)